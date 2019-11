4 novembre 2019- 16:01 Zootecnia: Sicilia, ok giunta a sostegno razze bovine autoctone (2)

(Adnkronos) - "La tutela della biodiversità per l’agricoltura e l’alimentazione - sottolinea l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera - è di interesse strategico per la zootecnia e per lo sviluppo rurale. E' fondamentale coniugare la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone con la valorizzazione economica della filiera, al fine di affermare e promuovere la qualità delle nostre produzioni".