ZTE: MENG WEI NOMINATO PRESIDENTE GRUPPO NETWORK ARCHITECTURE

9 febbraio 2018- 17:06

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - Meng Wei, director standards planning di Zte, è stato nominato presidente del gruppo Network Architecture (WG3) in occasione del primo meeting del Focus Group su Machine Learning for Future Networks 5G (FG-ML5G) organizzato dall’ITU-T (ITU-T Telecommunication Standardization Sector) a Ginevra. Meng Wei ha spiegato come l’intelligenza artificiale stia sviluppando la smart network. Si tratta di un importante passo avanti nella standardizzazione dell'intelligenza artificiale Zte e ne promuoverà il rapido sviluppo.Attualmente, tecnologie di telecomunicazione e machine learning (apprendimento automatico) sono sempre più integrati. La progettazione e la gestione della rete saranno notevolmente migliorate dall'applicazione del machine learning. In risposta a questa richiesta, il Focus Group su Machine Learning for Future Networks 5G ha tenuto la sua prima conferenza di lavoro per analizzare i requisiti dell’apprendimento automatico, discutere su scenari e casi applicativi, formati e algoritmi di dati, nonché sull'impatto e l'analisi dell'architettura di rete nelle reti future.A quest’incontro hanno partecipato I rappresentanti dei principali operatori e produttori di apparecchiature come Deutsche Telekom, Vodafone, KT, Telecom Italia e altri esperti di istituti come China Telecom e Korea ETRI e hanno presentato 20 proposte.