ZTE: MENG WEI NOMINATO PRESIDENTE GRUPPO NETWORK ARCHITECTURE (2)

9 febbraio 2018- 17:06

(AdnKronos) - Nel corso del meeting è stata approvata l'istituzione di tre working groups (WG) per promuovere l'intelligenza della rete. Tra questi, per il gruppo WG1 (casi applicativi, servizi e requisiti), sono stati nominati presidenti due esponenti di Korea Telecom e Vodafone, per il gruppo WG2 (formati di dati e tecnologie ML), è stato nominato un membro dell'Istituto Fraunhofer di tecnologia della comunicazione, per il gruppo WG3 (architettura di rete Machine Learning-aware), è stato nominato presidente Meng Wei di Zte.Il secondo meeting su Focus Group su Machine Learning for Future Networks 5G si terrà in Cina dal 24 al 27 aprile 2018. Esperti e imprenditori provenienti dall'International Telecommunication Union, dal Fraunhofer Institute tedesco e dai campi di intelligenza artificiale e telecomunicazioni di tutto il mondo discuteranno i casi di applicazione di intelligenza artificiale, i requisiti, i formati di dati, le tecniche di machine learning e l’influenza della tecnologia di machine learning sull'architettura di rete.