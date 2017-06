ZUBLIN: CEDE 12 IMMOBILI IN GERMANIA A CLS PER 152 MLN

14 giugno 2017- 08:38

Zurigo, 14 giu. (AdnKronos) - La società immobiliare svizzera Züblin vende i dodici stabili adibiti ad uffici che detiene in Germania al gruppo britannico Cls per 152 milioni di euro. L'operazione permette di generare un afflusso netto di 52 milioni, si legge in un comunicato odierno.La cessione ha così un impatto anche sui fondi propri, che dal 32% del 31 marzo (data di bilancio del precedente esercizio 2016/2017) salgono al 45%. La transazione sarà finalizzata nel primo trimestre dell'esercizio 2017-2018.Dopo la vendita il portafoglio di Züblin, società quotata alla borsa di Zurigo, comprenderà solo cinque immobili in Svizzera. Ma stando a quanto comunicato in occasione della pubblicazione delle cifre annuali l'azienda punta a tornare sul mercato tedesco rilevando edifici che offrono rendimenti più alti.