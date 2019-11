Oroscopo del weekend 2 novembre e 3 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 2 novembre e 3 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 3 novembre e domenica 3 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Capricorno piazza i tuoi pianeti natali in Ariete creando un quadrato con Marte in Bilancia. Potresti sentirti tirato tra i tuoi bisogni, desideri e desideri e quelli degli altri, il che crea una tensione interiore e una volatilità emotiva. Entra in contatto con ciò che è più importante per te, prenditi cura di quello, quindi estendi il tuo tempo e la tua attenzione a coloro che ti circondano. Domenica scorsa la luna si sposta nell'Acquario spensierato, quindi le cose si risolveranno sicuramente per te.

TORO OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : Uno stellium di pianeti nel Capricorno, compresa la luna, trina i tuoi pianeti natali in Toro e transita Urano in Toro, riempiendoti di un'abbondanza di energia e di allegra buona volontà. Lo Stellium Capricorno attiva l'esplorazione, gli studi della mente superiore e l'avventura. Urano ti sta anche pizzicando nelle costole e ti incoraggia a uscire dalle solite e a provare nuove cose, quindi lascia perdere. Il bruco non diventa mai una farfalla se non rischia di uscire da quel bozzolo. Allarga le ali e assaggia nuovi fiori.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Mercurio, il tuo pianeta dominante, è congiunto a Venere questo fine settimana, attivando la salute, la cura di sé e il benessere nella tua carta. Ascolta ciò che il tuo corpo e le tue emozioni ti stanno dicendo e poi applica quella saggezza mettendola in azione. Le tue capacità creative e abilità comunicative sono anche evidenziate da questo aspetto, quindi c'è un tema adorabile che attraversa questo fine settimana per te. Esprimi te stesso, ascolta te stesso, agisci sulla tua saggezza e non puoi sbagliare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Uno stellium di pianeti nello Scorpione sono trigoni dei tuoi pianeti natali nello Scorpione, attivando la creatività nella tua carta e risvegliando un forte senso di sé e fiducia in se stessi. Quali progetti creativi hai rimandato o respinto, pensando che non siano così importanti come tutto il resto? Questo è il fine settimana per mettere da parte altre cose e tuffarti nell'esprimere te stesso e far fluire la tua creatività. Se hai bisogno di un motivo oltre il puro divertimento, pensa agli articoli finiti come regali di festa.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : Uno stellium di pianeti nell'acquoso Scorpione quadrano i tuoi pianeti natali in Leone e sembrano schizzare un po' di umidità sulla tua energia ruggente e infuocata. Non abbastanza per spegnere le fiamme, ma sicuramente abbastanza per rinfrescare un po' le cose. Considerando che la tua casa e la tua famiglia sono evidenziate da tutto quello Scorpione, potrebbe essere una cosa molto positiva che l'energia venga mitigata un po'. Evita di essere attratto dal dramma o dallo scioglimento emotivo di chiunque. Resta distaccato, resta felice, mantieni il tuo applauso interiore.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : La luna fa parte di uno stellium di pianeti in Capricorno che trigona i tuoi pianeti natali in Vergine e mette in risalto creatività, amore e romanticismo nella tua carta. Organizza un appuntamento notturno e goditi la compagnia di un ammiratore. Estrai i tuoi materiali artistici e occupati a creare. Uno stellium di pianeti nello Scorpione mette in evidenza la comunicazione, la conoscenza e l'apprendimento, quindi potresti scoprire che applicare i tuoi sforzi creativi tramite la scrittura, la poesia è il modo ideale per fluire con questa energia.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Uno stellio di pianeti nel Capricorno, compresa la luna, quadrano i tuoi pianeti natali in Bilancia e transitano su Marte. Potrebbe sembrare lo scontro dei Titani dentro di te in questo momento. È estremamente importante che tu abbia dei modi salutari per alleviare lo stress, specialmente con lo stress crescente delle festività natalizie che presto arriveranno. Potresti trovare un dramma familiare bussare alla porta di casa questo fine settimana; non prendere le cose di nessun altro.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Uno stellium di pianeti in Scorpione attiva i tuoi pianeti natali in Scorpione e trigona Nettuno in Pesci. I tuoi "sensi di ragno" che sono già ben sviluppati, sono su hyper drive a velocità di curvatura proprio ora! Uno stellium di pianeti, compresa la luna, in Capricorno fornisce una buona energia di base ed evidenzia la comunicazione, l'intuizione e l'apprendimento nella tua carta. Estrarre il diario e iniziare a scrivere; è probabile che scoprirai che stai canalizzando le parole che si riversano sulla pagina.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Uno stellio di pianeti, tra cui la luna, attiva denaro, sicurezza e finanze nella tua carta, quindi considera questo un momento perfetto per rivedere i tuoi affari finanziari e rafforzare le cose. Il Capricorno può essere un duro maestro del compito, così come Saturno e Plutone, ma quando ascolti e segui la loro saggezza, ti ricompenseranno generosamente. Contempla anche se il tuo modo di guadagnarti da vivere è in armonia con i tuoi valori più profondi. Se c'è una grande discrepanza, ora è il momento di fare un grande cambiamento.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Hai uno stellium di pianeti nel Capricorno, inclusa la luna, seduto in cima ai tuoi pianeti Capricorno natali. Sono uno stellio di pianeti nello Scorpione che attivano amici e impegni sociali nella tua carta, promettendoti un delizioso weekend con persone a cui tieni, facendo cose divertenti e godendo delle molte benedizioni della tua vita. Se ci sono alcune modifiche che devi fare nel modo in cui ami e ti prendi cura di te stesso, questo è il momento ideale per farlo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Uno stellio di pianeti nel Capricorno attiva sogni e affari mistici nella tua carta, quindi presta attenzione ai sogni che hai avuto di recente. Possiedono una saggezza e una guida importanti anche se non sembrano avere senso. Se inizierai a esplorare e studiare questo argomento, imparerai a comprendere la lingua e il simbolismo dei tuoi sogni e scoprire mondi completamente nuovi che si aprono per te. Domenica scorsa la luna si sposta nel tuo segno dell'Acquario, sollevando automaticamente i tuoi spiriti.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 2 NOVEMBRE - 3 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Capricorno fa parte di uno stellio di pianeti che mettono in risalto l'amicizia e gli impegni sociali nella tua carta. Uno stellium di pianeti nello Scorpione attiva l'apprendimento superiore, altre culture, avventure e nuovi orizzonti, quindi prendi alcuni amici intimi e tuffati nel mondo, prendi i talloni ed esplora nuovi luoghi, luoghi e attività. Con Nettuno in Pesci che attiva i tuoi pianeti natali in Pesci e trigono tutto quello Scorpione, non c'è momento migliore per ampliare i tuoi orizzonti ed espandere le tue esperienze di vita. Scopri nuova cucina, nuova musica, nuova arte, tutto ciò che hai considerato di esplorare ma per cui non hai ancora trovato il tempo.

