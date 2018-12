Oroscopo 2019: le anticipazioni dell’oroscopo dell’anno nuovo

Oroscopo dell’anno nuovo: le anticipazioni delle previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo 2019 anticipazioni: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare il nuovo anno col favore delle stelle

OROSCOPO ARIETE 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Ariete:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Ariete: nessuno riuscirà a trattenerti quest'anno, nel 2019, puoi mostrare al mondo esattamente chi sei e cosa puoi fare!

Il tuo pianeta governatore è un potente Marte, e inizi il nuovo anno 2019 con esso a tutta velocità nel tuo segno. Questo ti dà un incredibile potenziamento di potenza e fissa un grande tono per il resto dell'anno in merito a obiettivi e ambizioni. All'inizio di ottobre, tuttavia, Marte entra in Bilancia, dove perde parte del suo potere, quindi potresti non sentirti spontaneo e guidato. La Bilancia è un'influenza affascinante, ma quando cerchi di attenuare le cose, potrebbe diventare aggressiva. Hai buone intenzioni, ma a volte non sei accompagnato da sufficiente l'equilibrio e chiarezza sulle priorità.

Il sole è nel tuo segno verso la fine di marzo fino alla fine di aprile, e ora non c'è assolutamente alcuna vergogna nel mostrare al mondo la tua versione pura e non adulterata! Ciò significa che sarai audace, spontaneo e pieno di vita e segui sempre l'eccitazione ovunque essa possa condurre. Sarai al tuo meglio in questo momento, quindi finire per primo è la tua priorità. Cerca di non perdere di vista la tua vera motivazione mentre corri verso il traguardo.

E parlando di correre, è facile inciampare nelle tue parole e dire la cosa sbagliata durante i tre periodi retrogradi di Mercurio (a marzo, luglio e fine ottobre), specialmente quando si tratta dei tuoi sentimenti. Farai davvero fatica ad esprimerti come vuoi tu. La chiave per non fare troppi danni è seguire il tuo intestino. Se ti sembra la cosa giusta da dire, provaci.

OROSCOPO TORO 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Toro:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Toro: il tuo pianeta governatore, l’ adorabile Venere, non ha attraversato alcun periodo retrogrado nel 2019, ma vorrà dire una navigazione chiara per te tutto l'anno? È dubbio, Toro, ma potresti avere una pausa nelle aree dominanti della tua vita che lei governa: amore e denaro. Un transito a cui guardare è una congiunzione Venere-Giove in Sagittario alla fine di gennaio (e di nuovo alla fine di novembre), soprattutto per la sua energia disinvolta. Tutto sembra essere solo un po’ più facile ora, il che è abbastanza carino.

Un ciclo retrogrado di Giove di quattro mesi che inizia ai primi di aprile ti aiuterà a darti il tempo necessario per la riflessione filosofica e l'introspezione spirituale. Affrontare i tuoi comportamenti, istinti e abitudini più oscuri non è facile, ma la possibilità di crescita e trasformazione è enorme se lo fai.

C'è una nuova luna nel tuo segno all'inizio di maggio che ti aiuterà a lanciare nuove relazioni e progetti se trovi un modo per usare il suo potente potenziale. Qualsiasi cosa tu istighi ora dovrebbe avere successo. Delegare è sempre un'opzione, ma è meglio controllare almeno i dettagli mentre le cose progrediscono.

Urano entra nel tuo segno terreno all'inizio di marzo e diventa retrogrado in agosto. Questo non è l'accoppiamento più facile perché ad Urano piace cambiare e a te piace che le cose restino le stesse. Puoi raggiungere una via di mezzo? Sì, ma dovrai essere disposto a mantenere una mente molto più aperta del solito. Il Giove retrogrado accoglie l'introspezione e l'opportunità di spostare la tua energia verso l'interno, in modo da trarre il massimo vantaggio dal tuo tempo libero.

OROSCOPO GEMELLI 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Gemelli:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Gemelli: Mercurio, il tuo pianeta natale, ha tre periodi retrogradi quest'anno, a marzo, luglio e novembre (a partire da fine ottobre), e trascorre la maggior parte del suo tempo retrogrado in segni d'acqua emozionali. Poiché i segni d'acqua sono molto intuitivi, ti aiuteranno a usare l'istinto quando sei confuso o incerto su come procedere. Ciò potrebbe andare contro la tua natura logica, ma puoi ottenere risultati uscendo dalla tua zona di comfort e affidandoti per un cambiamento alla tua voce interiore anziché alla fredda e dura logica.

All'inizio di marzo Urano si muove verso il Toro stabile, il che potrebbe davvero scuotere le cose. Cosa non funziona più per te? Forse una relazione (romantica o commerciale) ha fatto il suo corso? È tempo di contemplare il cambio di lavoro? O il tuo guardaroba o il tuo stile personale hanno bisogno di una revisione? Che si tratti di un cambiamento piccolo o grande che stai considerando, questa coppia ama ricordare che il cambiamento può essere una cosa molto, molto buona.

Il sole trascorre il tempo nel tuo segno a fine maggio e in giugno, quindi sei super socievole e curioso in questi mesi estivi. Ti inclini al lato intellettuale, quindi vuoi imparare tutto ciò che puoi su una vasta gamma di argomenti, e ti piace parlare di ciò che hai imparato. Le chiacchere sulle banalità sono ormai passate per te, Gemelli! Trascorrere del tempo con amici e familiari (e anche con gli estranei) parlare e filosofeggiare della vita è il modo preferito per trascorrere i momenti liberi.



OROSCOPO CANCRO 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Cancro:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Cancro: Questo è il tuo anno da possedere, Cancro. Se ti senti come se non avessi il controllo del tuo destino, è tempo di riprendere il tuo potere e mostrare al mondo ciò di cui sei capace!

Potresti esserti ritirato nel tuo comodo guscio alla fine del 2018, a causa di alcune brutte esperienze, notizie inaspettate, o varie altre delusioni, quindi non sei davvero interessato a esporre le tue prime emozioni al mondo proprio adesso. Forse ti sei già ti sei esposto e ti sei bruciato, o forse hai sempre avuto paura di mostrare come ti senti davvero. Senti le cose profondamente, ma ora preferisci tenere i tuoi pensieri a te stesso piuttosto che metterli là fuori affinché tutti possano vederli (e criticare).

La luna piena a gennaio ha lo scopo di far brillare una luce sui punti deboli, tuttavia, significa anche che ci saranno pochi posti in cui nascondersi. Che tipo di mano sei capace di giocare quando le tue carte sono esposte inaspettatamente? Stai per scoprirlo.

Ti senti molto meno esposto e più sicuro quando il sole trascorre il tempo nel tuo segno tra la fine di giugno e la fine di luglio, soprattutto perché ti godrai i mesi estivi e tutto ciò che essi comportano. Ti piace stare insieme con gli amici e la famiglia per un po' di sole e divertimento, e questa potrebbe essere l'estate in cui avrai degli sviluppi romantici molto interessanti che guardano al futuro.

Plutone in Capricorno dirige il tuo autunno, sperando di mettere a riposo alcuni dei sospetti che hai avuto negli ultimi mesi. L'anno 2019 significa prendere il controllo della tua vita, Cancro, e questo è un ottimo momento per iniziare.

OROSCOPO LEONE 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Leone:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Leone: "All About You" è un titolo appropriato, perché è così che ti piace avere le cose: tutto su di te! Ma il 2019 comprende più di questo.

Che ne dici di iniziare il tuo nuovo anno con una luna piena nel tuo segno alla fine di gennaio? E per finire, è un'eclissi lunare totale! Sarà difficile per te nascondere qualsiasi cosa - specialmente i tuoi veri sentimenti – e le emozioni saranno intense. In questo momento sperimenterai grandi cambiamenti, come si conviene ad un vero Leone e vorrai trasmetterli (se sono buoni). Non sei così desideroso di condividere cattive notizie (hai il tuo prezioso ego Leone da proteggere)!

Luglio è un mese importante con Marte, il sole e Venere che entrano tutti nel tuo segno ad un certo punto. Marte e Leone all'inizio di luglio equivalgono a un forte impulso a far iniziare la festa, dove la "festa" può essere qualsiasi cosa, da un vero incontro a un progetto di lavoro a uno studio per un test. Qualunque sia la tua agenda, sei determinato a renderlo il migliore che può essere.

Venere attraente nel tuo segno alla fine di luglio porta l'attenzione su tutta la tua vita personale, non solo sulle tue relazioni sentimentali. Vuoi essere adorato da tutti, compresi amici, familiari e colleghi di lavoro. Sai quanto sei bravo, ora perché nessuno può riconoscerlo ?! Più complimenti e attenzione riceverete per le prossime sei settimane, meglio è. Sei molto più facile da vivere quando ti senti come se fossi il centro dell'universo di tutti.

Mercurio, esperto di comunicazioni, entra nel tuo segno a metà agosto, rendendo le tue conversazioni e interazioni ancora più intense del solito (se possibile). Ti piace andare sui social media e pubblicare i tuoi successi, ma sei il segno zodiacale meno probabile nel dire agli altri dei tuoi fallimenti.

OROSCOPO VERGINE 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Vergine:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Vergine: la tua natura pratica ti aiuta ad avere successo nel 2019!

Il tuo oroscopo del nuovo anno, Vergine, inizia con una luna piena e una super luna nel tuo segno a febbraio, che potrebbe averti diviso tra le tue emozioni e la tua logica. Mentre combatti costantemente per essere il tuo migliore te stesso, questo potrebbe causare pensieri contrastanti sul modo migliore per raggiungere i tuoi obiettivi. La cosa buona di questo abbinamento è che sei un mix equilibrato di pensieri sia di sinistra che di destra. Mettili insieme per capire dove sei, cosa vuoi e dove vorresti andare oltre da qui.

Agosto è un mese cosmico indaffarato. Quattro importanti energie entrano nel tuo segno (Marte, Venere, il sole e Mercurio). Marte più Vergine è un connubio orientato al dettaglio, quindi cerca di completare i progetti che hanno avuto bisogno di una piccola correzione che è stata difficile da individuare fino ad ora. Venere nel tuo segno equivale a un approccio pratico all'amore e al denaro, a cui sei già abituato. Non ti avventurare troppo lontano dalla tua zona di comfort in queste aree, e non c'è niente di sbagliato in questo! Il sole illumina le aree pratiche della tua vita e ribadisce la necessità di prendersi cura dei dettagli. Sono le piccole cose che contano di più ora!

La cosa più importante da notare, naturalmente, è alla fine di agosto, quando il tuo governante torna a casa. Mercurio in Vergine è una combinazione intelligente, pratica e comunicativa, quindi probabilmente non avrai problemi in queste aree. Mercurio ha tre periodi retrogradi a cui prestare attenzione (marzo, luglio e novembre), tutti in segni d'acqua, ma un approccio pratico è la soluzione migliore per superare le difficoltà che incontrano.

OROSCOPO BILANCIA 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Bilancia:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Bilancia: migliorare le tue relazioni personali è l'obiettivo di questo nuovo anno.

Sei governato dalla bella Venere, quindi è bello sapere che non dovrai sopportare alcun periodo retrogrado nel 2019. Quando è nel tuo segno a metà settembre, tutto sembra equilibrato (proprio come piace a te). Sei a tuo agio nella tua pelle e ti senti a tuo agio nel mondo, e niente ti scalfisce davvero.

C'è una luna piena nel tuo segno che segna l'equinozio di primavera alla fine di marzo e mette sotto i riflettori le tue relazioni personali più strette. Concentrati sul rafforzamento delle relazioni attuali o sulla ricostruzione di quelle vecchie che si stanno un po’ allentando (o sono andate completamente distrutte). Nulla sembra impossibile alla luce di questa luna, e qualcuno che non hai visto o col quale non hai parlato a lungo potrebbe apparire e chiedere perdono o una possibilità di redenzione. Perché questo è anche un momento di rinnovamento e sei già una persona molto giusta, è probabile che tu dica di sì.

Il sole trascorre il tempo nel tuo segno zodiacale per un mese a partire da fine settembre, quindi ci sarà una congiunzione sole-Venere per guardare avanti. Avrai un'altra possibilità di riparare le cose se non hanno funzionato all'inizio dell'anno. Questo ti dà più tempo per concentrarti sulle tue relazioni, non solo su quelle romantiche, ma anche su quelle familiari e aziendali. Vuoi fortemente trovare o ripristinare l'armonia in tutte le parti della tua vita per il tuo bene e per tutti gli altri. Se avessi un motto personale probabilmente sarebbe "Perché non possiamo andare tutti d'accordo?"

OROSCOPO SCORPIONE 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Scorpione:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Scorpione: Cosa vuoi quest'anno, Scorpione? Cosa ti appassiona? I tuoi sogni sono al centro del 2019 e indovina cosa? Alcuni di loro potrebbero diventare realtà in grande stile!

Un grande vantaggio che hai è che Marte, il tuo potente co-governatore, rimane diretto tutto l'anno, quindi non devi preoccuparti di perdere nessuna degli incredibili benefici che fornisce. A gennaio, Marte è posizionata nell'Ariete ambizioso dandoti un forte impulso energetico per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi più alti.

Il disciplinato Saturno è nella casa del Capricorno operoso tutto l'anno, quindi questo è un altro enorme check nella colonna "win". Questo posizionamento garantisce che la tua integrità sia intatta mentre lavori per obiettivi personali e professionali. Sentirsi eccessivamente stressati e rigidi potrebbe essere il risultato di questo stretto accoppiamento, quindi prendi un paio di lezioni di yoga in più o programmi massaggi regolari per mantenere la mente e il corpo sani e felici.

Pluto, il tuo co-direttore, continua a viaggiare in un Capricorno responsabile, migliorando tutte le aree relative al potere (specialmente la tua carriera). Potresti riscontrare rallentamenti durante il ciclo retrogrado annuale di Plutone da fine aprile a ottobre, quindi utilizza i tempi di inattività per risolvere i problemi in sospeso che non sono stati affrontati la prima volta (molto probabilmente negli ultimi mesi).

Il periodo intorno al tuo compleanno promette di essere ricco di eventi e appagante quando il sole si sposta nel tuo segno intenso alla fine di ottobre, quindi non esitare a non essere riconosciuto. Spesso ti piace mantenere i tuoi risultati personali, ma meriti di essere ammirato e celebrato per ciò che sei stato in grado di fare durante l'anno.

OROSCOPO SAGITTARIO 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Sagittario:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Sagittario: sei sempre pronto per una nuova esperienza di apprendimento, così 2019 ti insegnerà qualche lezione preziosa? Sembra probabile!

L'espansivo Giove, il tuo pianeta natale, è nel tuo segno in uscita fino all'inizio di dicembre, quindi puoi aspettarti un mix armonioso di divertimento e apertura mentale per la maggior parte dell'anno. Le tue convinzioni sono al centro della tua persona, ma non sei interessato a predicare a nessuno. Sei principalmente il tipo "vivi e lascia vivere", ma come la maggior parte delle persone, difendi le cause in cui credi. Sii consapevole di Giove retrogrado dall'inizio di aprile fino all'inizio di agosto perché in questo periodo sarai più riflessivo. Prosegui in ciò in cui credi veramente e pensa se hai vissuto la tua vita secondo il tuo codice morale personale.

C'è una luna piena nel tuo segno a metà giugno, che potrebbe davvero ridare fiducia alla tua umanità. Questo è un buon momento per mettere in pratica ciò che hai imparato ed essere consapevole che una lezione che ti è stata insegnata ha uno scopo ben preciso. Se recentemente la vita si è sentita caotica, questa luna piena calmerà i tuoi nervi e ti aiuterà a vedere che tutto accade per una ragione. Non ignorare ciò che le lezioni del passato stanno cercando di insegnarti ora.

Il loquace Mercury passa il tempo nel tuo segno all'inizio di dicembre, quando uscirà dal suo terzo periodo retrogrado dell'anno. Potresti ancora sentire alcuni dei suoi effetti, quindi puoi aspettarti che le cose associate al modo in cui comunichi siano solo un po’ più difficili del solito. Sul lato positivo, Mercurio nel tuo segno è una grande notizia se vuoi imparare cose nuove o hai intenzione di insegnare una lezione o tenere una lezione. Le linee di comunicazione sono spalancate, consentendo un interessante scambio di informazioni per il flusso.



OROSCOPO CAPRICORNO 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Capricorno:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Capricorno: quest'anno ci sono grandi benefici per il tuo segno zodiacale che sta ospitando un gran numero di pianeti su molti pianeti!

C'è una nuova luna in Capricorno che è associata a una parziale eclissi solare che non vede l'ora che inizi a gennaio, tempismo perfetto se consideri quanto sei pronto per iniziare con le tue nuove idee. Sei un segno zodiacale ambizioso che prospera nel fissare obiettivi e raggiungerli, quindi questa nuova luna è il modo perfetto per iniziare il 2019. Ci sono segni ovunque che ti permettono di sapere se sei sulla strada giusta. Presta molta attenzione all'universo quando ti dà la luce verde (o ti avvisa di tenere a bada).

Anche il tuo sovrano Saturno è nel tuo segno quest'anno, il che indica alcune grandi opportunità per avere successo in tutte le aree della tua vita. Ti piace prenderti il tuo tempo e sistemare tutti i dettagli prima di procedere perché farlo correttamente è più importante che essere il primo a farlo (anche se spesso riesci ad ottenere entrambi questi). Siate consapevoli del retrogrado Saturno da fine aprile fino a metà settembre, quando ci potrebbero essere dei rallentamenti nei tuoi progressi in avanti. Richiedi scadenze estese o aiuto se necessario.

Plutone va direttamente nel tuo segno zodiacale all'inizio di ottobre, e anche se non sarà un grande cambiamento per te, probabilmente sentirai le sottigliezze di questo transito. Ora hai la possibilità di ricostruire qualcosa da zero (in senso figurato, come la tua autostima o letteralmente come una nuova casa). Spero che tu abbia passato gli ultimi mesi a contemplare dove le cose potrebbero andare storte, quindi dovresti iniziare a ricostruire su basi più solide.



OROSCOPO ACQUARIO 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Acquario:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Acquario: un nuovo anno, più cambiamenti!

Urano, il tuo pianeta natale, è complice di un grande cambiamento quest'anno. È un movimento relativamente lento (trascorre da sei a sette anni in ciascun segno), quindi è un evento importante quando si sposta dall'Ariete infuocato a un Toro che si muove più lentamente all'inizio di marzo. Dove Urano ama sperimentare, Toro prende la via tradizionale. A Urano piace essere un innovatore e Toro dice: "Sono bravo con la tradizione". Nota il suo periodo retrogrado che inizia a metà agosto e termina l'anno. Troppi tentativi di cambiamenti esterni comportano la necessità di cambiamenti interiori. Prenditi del tempo dal tuo programma fitto di appuntamenti per riflettere sulle lezioni che potresti aver perso di recente.

Saturno è in Capricorno per l'anno, indicando una forte etica del lavoro e la necessità di prendere sul serio alcune cose. Il suo periodo retrogrado da fine aprile a metà settembre è un promemoria per non perdere la testa. Imbattersi sugli errori del passato è probabile, ma non tutto è colpa tua, Acquario. Concediti una pausa e pensa in modo positivo!

Marte è sempre in viaggio di potere, ma si è un po'calmato quando si muove verso la fredda presenza della Bilancia in ottobre. Questa è una posizione dannosa, il che significa che non sempre giocano bene, ma puoi sfruttare l'atmosfera leggermente più rilassata di Bilancia. Questo non è il momento di provare a parlare in circolo o di trascinare in piazza le tue cose passive-aggressive, però, Acquario. L'approccio diretto funziona meglio.

OROSCOPO PESCI 2019 – OROSCOPO DELL’ANNO NUOVO ANTICIPAZIONI

Oroscopo del nuovo anno Pesci:

Oroscopo 2019 anticipazioni, Pesci: la cosa importante per te quest'anno è che il tuo governatore, Nettuno, pieno di illusioni, è nel tuo segno sensibile per tutti e dodici i mesi, il che significa che sei per lo più un'anima fiduciosa, che si prende cura degli altri quasi più di te. Ecco la cosa, però, dolce Pesci - Nettuno è retrogrado tra giugno e fine novembre, esponendo le dure realtà che lavori così tanto da evitare. Quando la verità viene fuori per la prima volta, potresti non essere così felice, ma alla fine approfitterai della possibilità di crescere da ciò che apprendi durante questo periodo brutalmente onesto.

Il sole viaggerà attraverso le tue acque profonde tra la fine di febbraio e la fine di marzo, quando pensi al bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto e tendi a dare a tutti il beneficio del dubbio. Non puoi (e non vuoi) negare di essere stato bruciato dalle storie di singhiozzi della gente in passato, ma non hai intenzione di lasciare che questo ti impedisca di cercare di aiutare qualcuno che ne ha bisogno in futuro. Sei uno dei segni zodiacali meno stanchi intorno, Pesci, e questo è ammirevole.

Marte non visiterà il tuo segno per tutto quest'anno, ma si fermerà dai tuoi colleghi segni d'acqua - Cancro per circa sei settimane a partire da metà maggio e Scorpione da metà novembre alla fine dell'anno. Marte non si sposa molto bene con gli stati d'animo emotivi del Cancro, ma Marte è a casa in Scorpione determinato,

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani