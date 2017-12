Oroscopo del mese di dicembre 2017: amore, lavoro e salute segno per segno

Oroscopo del mese di dicembre 2017, scopriamo insieme cosa dicono gli Astri su ogni segno: consigli su amore, lavore e salute per affrontare meglio il mese di dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Ariete - Amore: Il rapporto di coppia vivrà delle fasi instabili, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere e cercare di accondiscendere anche alle sue esigenze. Lavoro: Se sei ancora alla ricerca di un'occupazione, avrai delle prospettive positive verso metà mese, ma troverai soltanto lavori saltuari o temporanei. Salute: La tua forma fisica sarà sottoposta a troppe sollecitazioni che non ti consentiranno di sostenere i ritmi pazzeschi a cui vorresti sottoporti.

TORO OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Toro - Amore: Durante la prima metà del mese, avrai la tendenza ad acquisire più indipendenza e a rivedere il percorso della tua vita, analizzando meglio chi ti circonda. Lavoro: Sarai consapevole della tua forza sul lavoro e riuscirai ad individuare rapidamente le soluzioni da adottare per superare facilmente ogni ostacolo. Salute: La forma fisica e l'attenzione per il corpo lasceranno un po' a desiderare. Ti sentirai stanchissimo e nervoso. Perché non ti iscrivi ad un corso di Yoga?

GEMELLI OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Gemelli - Amore: La fase più positiva per i rapporti di coppia sarà intorno al 19, periodo in cui miglioreranno le comunicazioni e il partner sarà molto disponibile. Lavoro: Non avrai freni, le troppe spese potrebbero pesare enormemente sul bilancio e potresti avere non poche preoccupazioni nell'affrontare i pagamenti. Salute: Le stelle consigliano di effettuare alcune analisi del sangue. Niente di grave, per carità, ma qualche valore ematico potrebbe risultare squilibrato.

CANCRO OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Cancro - Amore: I più giovani saranno più spensierati del solito e faranno una conquista dietro l'altra, senza accumulare dinieghi ma rivalendosi di vecchie delusioni. Lavoro: Questo mese avrai l'occasione di trovare nuove opportunità lavorative o comunque di migliorare la tua attuale situazione economica e di responsabilità. Salute: Per riequilibrare le energie mentali dovrai nutrite la mente con il silenzio, visualizzando belle immagini, ascoltando musica e facendo bagni caldi.

LEONE OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Leone - Amore: La posizione degli astri non prevede fortuna in amore, la passione e il rapporto di coppia potrebbero subire contraccolpi. Dal 25 le cose miglioreranno. Lavoro: Sarà un mese difficoltoso. Se hai mire ambiziose per ora lasciale nel cassetto. Meglio affrontare ogni cosa con cautela per evitare situazioni critiche. Salute: Stati emotivi alterati potrebbero trasformarsi in disturbi di stomaco. Per difenderti, bevi un bicchiere di acqua, limone e bicarbonato: farà miracoli.

VERGINE OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Vergine - Amore: Ti sentirai incapace di prendere delle iniziative nei confronti delle nuove conoscenze, sarai quindi portato ad isolarti e ad avere un umore variabile. Lavoro: Avrai un'energia positiva che ti aiuterà a fronteggiare le difficoltà del quotidiano e a trovare valide alternative per raggiungere gli obiettivi da solo. Salute: Stanchezza e irritabilità potrebbero avere precise conseguenze a carico dello stomaco. Se vuoi scaricare il nervosismo intensifica la pratica sportiva.

BILANCIA OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Bilancia - Amore: Gli Astri ti consigliano di agire con prudenza, nel rispetto delle esigenze del partner, cercando di cambiare atteggiamento ed essere più disponibile. Lavoro: Sarai intuitivo e ricco di idee, potrai trovare stimolanti occasioni per rinnovare i tuoi interessi e varare nuovi progetti, che otterranno molti consensi. Salute: Sono possibili disturbi della pressione che potrebbero provocare una fastidiosa sintomatologia con vertigini e giramenti di testa. Riposati un po'!.

SCORPIONE OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Scorpione - Amore: Se stai vivendo un rapporto di coppia, dovrai fare attenzione alle prevaricazioni ed alla mancanza di fiducia, ma tutto procederà abbastanza bene. Lavoro: Se stai da tempo meditando di iniziare un'attività autonoma o di cambiare semplicemente il luogo di lavoro, potrai veder realizzate le tue aspettative. Salute: Sarà un mese un po' delicato, con momenti di nervosismo e mal di testa. Ascolta i segnali del tuo corpo, potresti aver bisogno di rallentare il ritmo.

SAGITTARIO OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Sagittario - Amore: L'impazienza e lo scontento potrebbero farti prendere decisioni che possono rivelarsi salti nel vuoto. Attenzione nei rapporti, il malinteso è in agguato. Lavoro: Questo mese farai fatica ad ingranare, sembrano mancarti le occasioni giuste per mettere in luce le tue doti e ti sentirai piuttosto frustato. Salute: Le stelle consigliano di non rimandare eventuali operazioni a carattere estetico: il mese appare favorevole per una nuova immagine. Bevi molta acqua.

CAPRICORNO OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Capricorno - Amore: Dovrai impegnarti a mantenere le promesse fatte e soprattutto una grande sincerità verso il partner, perché rischieresti di compromettere la storia. Lavoro: Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, in questa fase, riuscirai a soddisfare le tue esigenze e a trovare un'opportunità consona al tuo modo di essere. Salute: Qualche disturbo alle vie respiratorie potrà verificarsi tra il 18 e il 23. Il mese comunque appare indicato per intraprendere una nuova disciplina sportiva.

ACQUARIO OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Acquario - Amore: Favorito da alcuni aspetti astrali, recupererai le energie necessarie per affrontare le problematiche che ultimamente hanno afflitto il tuo rapporto di coppia. Lavoro: Avrai molte probabilità di realizzare quanto programmato, ma dovrai evitare l'improvvisazione e l'imprecisione. La prima metà del mese sarà la più brillante. Salute: Il cielo ti consiglia di alimentarti in mado più equilibrato ed evitare leggerezze di comportamento: se praticati uno sport, stai attento agli strappi muscolari..

PESCI OROSCOPO DEL MESE DICEMBRE 2017

Oroscopo del mese Pesci - Amore: L'influsso di alcuni astri migliorerà la tua espressione creativa e si annunciano novità intriganti e intense che ti faranno battere forte il cuore. Lavoro: Non è il momento giusto per investire. E' consigliabile attendere l'inizio del mese prossimo per operare con più tranquillità ed evitare preoccupazioni. Salute: Dovrai combattere contro stress ed insonnia. Fai attenzione anche ad eventuali arrossamenti cutanei: la tua pelle risulterà molto più sensibile del solito.