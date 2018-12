Oroscopo del mese dicembre 2018: previsioni per ogni segno zodiacale

Oroscopo di dicembre 2018: le previsioni astrologiche del mese di dicembre 2018

Le previsioni dell’Oroscopo di dicembre 2018 : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio il mese di dicembre appena entrato

ARIETE OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Ariete Amore:

La situazione in amore può farsi insostenibile e una scarsa sensibilità nei confronti del partner potrebbe farti prendere delle decisioni impulsive.

Oroscopo del mese Ariete Lavoro:

La tua intelligenza e spirito pratico saranno molto utili. Accetta i suggerimenti esterni ma rifletti bene prima di agire se non vuoi spiacevoli conseguenze

Oroscopo del mese Ariete Salute:

Avrai forse qualche piccolo problema all'udito, risolvibile con una visita preventiva dall'otorinolaringoiatra. Per il resto vanterai una salute di ferro..

TORO OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Toro Amore:

Se ancora non hai trovato l'anima gemella, sarai in grado di conquistare con estrema facilità, grazie alle tue doti culturali ed al tuo sguardo intenso.

Oroscopo del mese Toro Lavoro:

Non lasciarti intimorire dall'aggressività di qualcuno intenzionato a metterti in difficoltà: una calma ragionata ti aiuterà ad affrontare ogni problematica.

Oroscopo del mese Toro Salute:

Riguardati da possibili dolori alla zona cervicale. Riduci i grassi ed evita i cibi esotici e i superalcolici. Dovresti adottare una dieta vegetariana.

GEMELLI OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Gemelli Amore:

Se ancora non hai trovato l'anima gemella, sarai in grado di conquistare con estrema facilità, grazie alle tue doti culturali ed al tuo sguardo intenso.

Oroscopo del mese Gemelli Lavoro:

Non lasciarti intimorire dall'aggressività di qualcuno intenzionato a metterti in difficoltà: una calma ragionata ti aiuterà ad affrontare ogni problematica. Salute:

Oroscopo del mese Gemelli Salute:

Riguardati da possibili dolori alla zona cervicale. Riduci i grassi ed evita i cibi esotici e i superalcolici. Dovresti adottare una dieta vegetariana.

CANCRO OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Cancro Amore:

Le stelle ti saranno propizie. Dall'8 al 22 aumenteranno sia le possibilità di innamoramenti sia la tua passionalità, che stupirà piacevolmente il partner.

Oroscopo del mese Cancro Lavoro:

Nuove idee, verve e dinamismo animeranno l'ambito professionale. Dovrai ricorrere alla tua naturale diplomazia per risolvere una situazione complessa.

Oroscopo del mese Cancro Salute:

La forma fisica e l'attenzione per il corpo lasceranno un po' a desiderare. Ti sentirai stanchissimo e nervoso. Perché non ti iscrivi ad un corso di Yoga?

LEONE OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Leone Amore:

Dal 5 potrai vivere un periodo molto fortunato. Intraprendenza, entusiasmo e dinamicità saranno così le noti caratterizzanti dell'intero mese.

Oroscopo del mese Leone Lavoro:

Dalla metà del mese le stelle ti consigliano di essere più presente. Si stanno avvicinando cambiamenti favorevoli e sarebbe un peccato farseli scappare.

Oroscopo del mese Leone Salute:

Per riattivare la circolazione dovrai dedicarti alla corsa. Riguardati dalle correnti d'aria. Il 10 è il giorno adatto per cominciare una dieta disintossicante.

VERGINE OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Vergine Amore:

Il cielo promette momenti dolcissimi alle coppie. Con i single, è benevolo, regalando incontri e flirt.. Sino al 15, l'amore vivrà un periodo da ricordare.

Oroscopo del mese Vergine Lavoro:

Hai le idee molto chiare e difficilmente sarà possibile condizionarti o comunque farai delle attente analisi prima di seguire i consigli che ti daranno.

Oroscopo del mese Vergine Salute:

Avrai un leggero calo psicofisico e momenti di trascuratezza. Contro dolori muscolari e irrigidimento articolare usa olio di arnica e fa un bagno tiepido.

BILANCIA OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Bilancia Amore:

Avrai parecchie problematiche di tipo caratteriale da superare; la coppia potrà risentire di grandi instabilità e verrà messa alla prova la tua fiducia

Oroscopo del mese Bilancia Lavoro:

Dal 13 buoni influssi per successo e realizzazione lavorativa. Avrai ottime occasioni per far crescere le tue entrate, ma è necessario un grande impegno.

Oroscopo del mese Bilancia Salute:

Dovrai fare particolare attenzione alla postura: stai dritto con la schiena e non incurvare le spalle. Profumati con acqua di Sandalo e diverrai irresistibile

SCORPIONE OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Scorpione Amore:

Incontrerai la persona consona alle tue esigenze ed in grado di comprendere i tuoi umori e le tue stranezze, questo farà si che il rapporto sia duraturo.

Oroscopo del mese Scorpione Lavoro:

Le stelle sono dalla tua parte: se sei un imprenditore farai buoni investimenti per la tua azienda, se sei dipendente potresti ottenere una promozione.

Oroscopo del mese Scorpione Salute:

Potresti essere assalito da crisi di stanchezza improvvise, legate probabilmente alla difficoltà di riposare adeguatamente per un giusto numero di ore.

SAGITTARIO OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Sagittario Amore:

Per i single si preannuncia una fase ricca di nuovi incontri. I rapporti di coppia saranno scossi da bruschi attriti che si risolveranno con il dialogo.

Oroscopo del mese Sagittario Lavoro:

Non avrai freni, le troppe spese potrebbero pesare enormemente sul bilancio e potresti avere non poche preoccupazioni nell'affrontare i pagamenti.

Oroscopo del mese Sagittario Salute:

Sentirai molto la stanchezza, ti imponi un ritmo troppo frenetico e il tuo fisico comincia a non poterne più di venire strapazzato continuamente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Capricorno Amore:

Con questo mese inizierà una fase molto intrigante. Il tuo modo di esporti e la tua fantasia affascineranno chi ti circonda, colpendo parecchi cuori.

Oroscopo del mese Capricorno Lavoro:

Evita la critica ingiusta. Sul lavoro, il momento risulta molto delicato e difficile, la diplomazia ti aiuterà a mantenere buoni i rapporti con i colleghi.

Oroscopo del mese Capricorno Salute:

Siluette in pericolo. I nemici più acerrimi sembrano il rallentato metabolismo e la tua propensione a cercare gratifiche immediate nel cibo. Per il resto ok.

ACQUARIO OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Acquario Amore:

In questa fase sarai più malleabile del solito ed andrai incontro alle problematiche degli altri con un atteggiamento di comprensione e partecipazione.

Oroscopo del mese Acquario Lavoro:

Molta creatività e voglia di cambiamento ti renderanno particolarmente ottimista e positivo ma c'è all'orizzonte qualche piccola delusione. Attenzione!

Oroscopo del mese Acquario Salute:

Tenderai ad esagerare con il cibo e le comodità ma i risultati potrebbero essere fastidiosi: aumento di peso e possibilità di infiammazioni intestinali..

PESCI OROSCOPO DI DICEMBRE 2018

Oroscopo del mese Pesci Amore:

Ti sentirai incapace di prendere delle iniziative nei confronti delle nuove conoscenze, sarai quindi portato ad isolarti e ad avere un umore variabile.

Oroscopo del mese Pesci Lavoro:

Se sei un libero professionista, gli astri consigliano di attendere la fine del mese per fare investimenti o grosse spese attinenti alla tua azienda.

Oroscopo del mese Pesci Salute:

Sarà uno splendido mese in cui godrai di ottima salute. L'unico punto negativo è che potresti risentire di piccole problematiche di tipo allergico.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per il mese di dicembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani