Oroscopo del mese novembre 2018: previsioni per ogni segno zodiacale

Oroscopo di novembre 2018: le previsioni astrologiche del mese di novembre 2018

Le previsioni dell’Oroscopo di novembre 2018 : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio il mese di novembre appena entrato

ARIETE OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Ariete Amore:

Cercherai di eliminare gli eventi che si ripetono ed acquisirai una coscienza più chiara sia verso te stesso che nei rapporti interpersonali ed affettivi.

Oroscopo del mese Ariete Lavoro:

Molto fortunata risulta essere la prima metà del mese, periodo in cui potrai rifarti nei confronti dei colleghi che non hanno creduto nei tuoi obiettivi.

Oroscopo del mese Ariete Salute:

Evita di strapazzare le vie respiratorie, magari diminuendo il numero di sigarette. Dedicati allo sport con calma e metodo, per evitare strappi muscolari.

TORO OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Toro Amore:

L'armonia è garantita per i rapporti di coppia e l'atmosfera si farà sempre più intensa. I single faranno fatica ad ingranare ma seguirà un grande periodo.

Oroscopo del mese Toro Lavoro:

Intorno al 16, il cielo favorirà la tua immaginazione e sarai in grado di ideare nuovi progetti interessanti che stimoleranno le persone con cui collabori.

Oroscopo del mese Toro Salute:

Occorre seguire una dieta ricca di fibre. Evita di praticare sport pericolosi, in quanto saranno possibili distorsioni e fastidiosi piccoli incidenti.

GEMELLI OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Gemelli Amore:

Se sei single vivrai un periodo fortunato dal 10 al 25 e avrai modo di fare facilmente delle conquiste interessanti e di aumentare la tua autostima.

Oroscopo del mese Gemelli Lavoro:

Avrai una bella facilità di contatti, le situazioni sono chiare, tieni a distanza il nervosismo e l'inquietudine, cercando di agire in modo professionale.

Oroscopo del mese Gemelli Salute:

Comincerai il mese in forma non proprio smagliante. Ti sentirai un po' sotto tono. Segui una dieta leggera e bevi tisane di malva per curare le infiammazioni.

CANCRO OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Cancro Amore:

Per tutta la parte finale del mese, le stelle ti renderanno particolarmente attraente, aiutandoti nelle nuove conquiste e nei rapporti consolidati.

Oroscopo del mese Cancro Lavoro:

Sarai in grado di apportare enormi trasformazioni nel tuo quotidiano lavorativo e professionale, questo mese sarà per voi nuovo trampolino di partenza.

Oroscopo del mese Cancro Salute:

Vitalità ed inesauribile energia sono i regali che ti offrono i pianeti. Se vuoi iniziare uno sport nuovo scegline uno che richieda destrezza e riflessi veloci.

LEONE OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Leone Amore:

Le stelle ti garantiscono un ottimo periodo. Se vivi in coppia riceverai importanti conferme. Se sei in cerca dell'amore avrai notevoli possibilità.

Oroscopo del mese Leone Lavoro:

Sarà un mese piuttosto impegnativo sul piano professionale. Un grande desiderio di evasione ti renderà infatti piuttosto insofferente alla routine.

Oroscopo del mese Leone Salute:

Faticherai un po' a reagire ad una fase poco stimolante, ma sarai comunque deciso a mantenere elevati i livelli di rendimento. Dal 17 netto miglioramento.

VERGINE OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Vergine Amore:

Tra il 13 e il 21 il rapporto di coppia vivrà una fase altamente positiva, il dialogo sarà molto piacevole e la passione sarà più accesa che mai.

Oroscopo del mese Vergine Lavoro:

Volontà, determinazione e tempestività: con queste qualità cercherai d'affrontare e di superare gli imprevisti lavorativi che troverai sul tuo cammino.

Oroscopo del mese Vergine Salute:

Stato fisico decisamente al vertice delle tue possibilità. Gli astri non annunciano alcun tipo di disturbo, se non un'incredibile energia di cui abusare.

BILANCIA OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Bilancia Amore:

I single avranno ottime opportunità per iniziare un nuovo rapporto affettivo proprio nei primi giorni del mese, relazioni che avranno ottime possibilità di sviluppo.

Oroscopo del mese Bilancia Lavoro:

Il 10 avrà inizio una fase turbolenta sul lavoro, in cui la voglia di cambiamento aumenterà ma dovrai pazientare ancora un po' perché le cose migliorino.

Oroscopo del mese Bilancia Salute:

Le stelle consigliano di non rimandare eventuali operazioni a carattere estetico: il mese appare favorevole per una nuova immagine. Bevi molta acqua.

SCORPIONE OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Scorpione Amore:

I più giovani riscopriranno il piacere di passare momenti in famiglia. I più adulti, invece, rivolgeranno la loro attenzione fuori dalle mura domestiche.

Oroscopo del mese Scorpione Lavoro:

Se sei in cerca di un cambiamento, avrai grosse opportunità di trovare un'occupazione consona alle tue aspettative e con guadagni senz'altro superiori.

Oroscopo del mese Scorpione Salute:

Sono possibili disturbi della pressione che potrebbero provocare una fastidiosa sintomatologia con vertigini e giramenti di testa. Riposati un po'!.

SAGITTARIO OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Sagittario Amore:

Le stelle ti regalano un'energia sfrenata che ti permetterà di trascinare le tue amicizie in serate insolite e di conquistarle con facilità e brio.

Oroscopo del mese Sagittario Lavoro:

Ogni tanto in ambito lavorativo e' necessario mettersi in discussione per comprendere le nostre reali possibilità. Questo mese sarà l'ideale per te.

Oroscopo del mese Sagittario Salute:

Il cielo segnalerà qualche intemperanza alimentare che potrebbe avere riflessi negativi sullo stomaco e sui processi digestivi. La forma non sarà brillante.

CAPRICORNO OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Capricorno Amore:

Aumentano il nervosismo e la gelosia; lo spirito critico potrebbe far traballare i rapporti più saldi e far perdere interessanti occasioni ai single.

Oroscopo del mese Capricorno Lavoro:

Se negli ultimi mesi hai avuto difficoltà è facile che perduri una fase difficile fino al 17, dopo di che succederà un evento che porterà benessere e successo.

Oroscopo del mese Capricorno Salute:

Più che il corpo, avrai voglia di far lavorare la mente. Per nutrire la tua anima affamata di sapere, leggi un bel libro. Il 22 attento alle vie respiratorie.

ACQUARIO OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Acquario Amore:

La prima parte del mese sarà favorevole per il settore affettivo. Potrai, infatti, contare su facili e numerose occasioni per fare incontri interessanti.

Oroscopo del mese Acquario Lavoro:

Non dovrai farti vincere dall'impulsività e dal sogno di guadagni facili. Cerca di rimanere cauto negli investimenti che ti saranno proposti in questa fase.

Oroscopo del mese Acquario Salute:

Per migliorare la forma fisica e l'umore, la mattina dedica venti minuti alla corsa, e comincia la giornata consumando frutta ricca di vitamina C.

PESCI OROSCOPO DI NOVEMBRE 2018

Oroscopo del mese Pesci Amore:

Avrai bisogno di una visione più ampia delle cose per comprendere eventuali errori del partner e gestirli senza farti vincere da arrabbiature improvvise.

Oroscopo del mese Pesci Lavoro:

Se sei dipendente non dovrai farti vincere dalla voglia di cambiamento ma dovrai attendere per trovare qualcosa di consono alle tue aspettative.

Oroscopo del mese Pesci Salute:

Sarete sovraeccitato e troppo ansioso. Anche se pensi di potertelo permettere, non negarti il sonno, disturbato dalla troppa attività fisica e mentale.

