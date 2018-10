Oroscopo del mese ottobre 2018: previsioni per ogni segno zodiacale

Oroscopo di ottobre 2018: le previsioni astrologiche del mese di ottobre 2018

Le previsioni dell’Oroscopo di ottobre 2018 : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio il mese di ottobre appena entrato

ARIETE OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Ariete Amore:

In ambito affettivo questo mese avrai gli astri a tuo favore, si accenderanno delle passioni sfrenate con delle nuove conoscenze, soprattutto per i single.

Oroscopo del mese Ariete Lavoro:

Le stelle ti sosterranno nelle difficoltà di questa fase mettendoti in guardia sui risvolti negativi delle situazioni sulle quali avrai incertezze e perplessità.

Oroscopo del mese Ariete Salute:

L'organismo non gioverà di grande equilibrio e la tua aggressività impedirà un contatto sereno con gli altri. Una pastiglia di Valeriana risolverà il problema.

TORO OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Toro Amore:

Intorno al 21 le stelle ti renderanno molto fantasioso ed avrai modo di fare nuove ed importanti conoscenze, che si trasformeranno in rapporti duraturi.

Oroscopo del mese Toro Lavoro:

Sarà un mese di consolidamento delle posizioni economiche e professionali finora acquisite. Potresti ricevere riconoscimenti i gerarchici a cui aspiravi.

Oroscopo del mese Toro Salute:

Potresti soffrire di qualche problema di pressione alta: urge un controllo immediato. Controlla anche il nervosismo che potrebbe causare disturbi allo stomaco.

GEMELLI OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Gemelli Amore:

Gli Astri ti regalano serenità e disponibilità, con la quale meraviglierai il partner, che si farà coinvolgere in serate romantiche e trovate divertenti.

Oroscopo del mese Gemelli Lavoro:

Si prospetta un periodo stimolante sul piano lavorativo. Progetti e collaborazioni proficue ti permetteranno di realizzare le tue più nascoste aspirazioni.

Oroscopo del mese Gemelli Salute:

Lo stomaco potrebbe darti qualche problema, così anche l'intestino, ma ciò sarà dovuto esclusivamente alle tue abitudini alimentari che vanno modificate.

CANCRO OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Cancro Amore:

Se sei in coppia avrai a tua disposizione molte possibilità per arricchire il rapporto. Il dialogo sarà favorito e potrai fare progetti a lunga data.

Oroscopo del mese Cancro Lavoro:

I primi giorni del mese non saranno brillanti ma in seguito sarai in grado di primeggiare e di ritrovare il brio e l'estro necessari per andare avanti.

Oroscopo del mese Cancro Salute:

Il cielo ti consiglia di alimentarti in modo più equilibrato ed evitare leggerezze di comportamento: se praticati uno sport, stai attento agli strappi muscolari.

LEONE OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Leone Amore:

Se sei single risulti fortunato intorno alla fine del mese, quando avrai modo di fare nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in rapporti validi.

Oroscopo del mese Leone Lavoro:

Sarà un mese pieno di intraprendenza, dove dovrai mettere massimo impegno per portare avanti i tuoi progetti, senza perdere tempo. Discrete le entrate.

Oroscopo del mese Leone Salute:

Le stelle consigliano di effettuare alcune analisi del sangue. Niente di grave, per carità, ma qualche valore ematico potrebbe risultare squilibrato.

VERGINE OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Vergine Amore :

Ti attraverserà un filo di inquietudine e il partner si dimostrerà molto disponibile nei tuoi confronti. Fatti coccolare e allontana i pensieri negativi.

Oroscopo del mese Vergine Lavoro:

Un periodo di riposo potrebbe essere molto allettante, ma potresti farti sfuggire occasioni d'oro. I tuoi sforzi verranno ricompensati generosamente.

Oroscopo del mese Vergine Salute:

Non si prevedono delle grosse problematiche, soprattutto per i più giovani, ma sarà bene fare attenzione all'utilizzo di macchine pericolose e sport estremi.

BILANCIA OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Bilancia Amore:

La seconda metà del mese sarà favorevole per l'amore. Passione ed entusiasmo sorgeranno nel tuo cuore; tuttavia potrai dimostrare uno spirito un po' ansioso.

Oroscopo del mese Bilancia Lavoro:

Le stelle suggeriscono maggior impegno e intraprendenza. Un progetto piuttosto impegnativo richiederà molta pazienza ed energia per la sua realizzazione.

Oroscopo del mese Bilancia Salute:

Godrai di un generale equilibrio psicofisico per tutto il mese. Approfittane per tonificare l'organismo, potresti iscriverti a un corso di stretching.

SCORPIONE OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Scorpione Amore:

Questo mese avrai la tendenza a farti trasportare dagli eventi e questo ti porterà una grossa quantità di stress. Imponiti una pausa di riflessione.

Oroscopo del mese Scorpione Lavoro:

I giovani, che ancora sono alla ricerca di un'occupazione stabile, vivranno una fase difficile e dovranno attendere la fine del mese per un miglioramento.

Oroscopo del mese Scorpione Salute:

Dovrai combattere contro stress ed insonnia. Fai attenzione anche ad eventuali arrossamenti cutanei: la tua pelle risulterà molto più sensibile del solito.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Sagittario Amore:

Verso metà mese i rapporti di coppia vivranno una fase di rigenerazione. Molte problematiche si risolveranno e si attenueranno le afflizioni di coppia.

Oroscopo del mese Sagittario Lavoro:

Non lasciarti condizionare da stati d'animo poco sereni o da chiacchiere e idee riportate, potresti mettere in gioco il successo di un progetto.

Oroscopo del mese Sagittario Salute:

La forma sarà un po' sotto tono e le energie non saranno al meglio. Le stelle stimoleranno il tuo appetito inducendoti a esagerare con il cibo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Capricorno Amore:

Fai attenzione alle esagerazioni e soprattutto evita di ripetere troppo le stesse cose perché possono esasperare il partner e condurlo a decisioni estreme.

Oroscopo del mese Capricorno Lavoro:

Periodo positivo per chi cerca lavoro. Verso fine mese, gli influssi astrali saranno molto positivi e le occasioni di trovare un lavoro duraturo aumenteranno.

Oroscopo del mese Capricorno Salute:

Qualche disturbo alle vie respiratorie potrà verificarsi tra il 18 e il 23. Il mese comunque appare indicato per intraprendere una nuova disciplina sportiva.

ACQUARIO OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Acquario Amore:

Le coppie più mature ritroveranno nuovi stimoli familiari e, se hanno avuto delle noie o difficoltà, le potranno superare, soprattutto verso metà mese.

Oroscopo del mese Acquario Lavoro:

E' un mese brillante per il lavoro. Avrai le idee chiare sui progetti che intendi attuare e sull'affidabilità delle persone con cui dovrai collaborare.

Oroscopo del mese Acquario Salute:

Sarai in forma smagliante fino al 15, in seguito potresti subire un po' di nervosismo e la tensione potrebbe provocare piccoli malesseri passeggeri.

PESCI OROSCOPO DI OTTOBRE 2018

Oroscopo del mese Pesci Amore:

Vivere alla giornata ormai non ti basta più. Hai sempre più bisogno di certezze e solidità. Questo sarà il mese giusto per fare progetti a lungo termine.

Oroscopo del mese Pesci Lavoro:

Sono probabili aumenti di stipendio, mansioni gratificanti ed è anche possibile una qualifica professionale che ti lancerà verso il prestigio personale.

Oroscopo del mese Pesci Salute:

Sarai carico di energie ma la muscolatura potrebbe risultare poco scattante. Fai particolare attenzione alle posizioni scorrette quando guidi o al lavoro.

