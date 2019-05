Oroscopo del weekend 1 e 2 aprile per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 1 e 2 aprile: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 1 e domenica 2 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Sei sempre così vicino a suggellare l'accordo su una grande opportunità di carriera. Hai la credibilità e i contatti necessari per far accadere le cose. Ora è semplicemente una questione di usare il tuo fascino e mettere la giusta dose di pressione. Anche se potresti sentirti disperato, non pagherà per venderti a breve. Ricorda il valore dell'esperienza che porti al tavolo. Spesso, il risarcimento che ricevi è un riflesso di quanto pensi di valere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Toro : Hai tutti i motivi per sentirti sicuro del tuo potere di attrazione. Non bisogna perdere tempo quando si tratta di credere in te stesso e di mettere in pratica tutti i principi di auto-potenziamento che professi di credere. Sei super sexy quando fai il tuo show. Mostra al mondo che sei abbastanza forte da creare le tue regole piuttosto che essere definito da chi la società dice che dovresti essere. Sei anche abbastanza forte da rispettare i confini che stabilisci per incontri e relazioni e chiedi rispetto.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Probabilmente hai una buona ragione per mantenere la tua vita sentimentale in basso. Se ti trovi in ​​una situazione complicata, sta per diventare molto più intenso. La passione infuocata unita a potenti emozioni significa che non sarai in grado di mantenere le cose nascoste per molto tempo, quindi sfrutta al massimo la tua privacy finché puoi. Nonostante la tua discrezione, i segreti hanno un modo per essere divulgati. In alternativa, se il romanticismo è diventato troppo caldo da gestire, potresti optare per un timeout. Ti sentirai più sicuro delle decisioni quando hai una testa fredda.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Sei solo un amico? O c'è qualcosa in più tra te e un amico molto attraente? Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, potresti essere in procinto di scoprire se esiste un potenziale di romanticismo. Se sei già impegnato, una uscita a 4 o socializzare con il tuo partner può rafforzare la tua connessione. Sei il tuo vero sé quando sei con i tuoi amici (e viceversa), quindi sarà interessante vedere come tu e il tuo io si connettono quando siete in giro con altre persone.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Leone : Hai stile per giorni e le persone prestano attenzione a come fai quello che fai. Ciò che ti rende davvero impressionante (specialmente sul posto di lavoro) è che fai il backup delle tue mosse eleganti con la sostanza. Non hai paura di rimboccarti le maniche e sporcarti le mani per fare un lavoro ben fatto. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è un momento eccellente per affrontare un compito impegnativo. Il lavoro che svolgi sarà di grande impatto ed è sicuro di impressionare qualcuno di importante.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Un'avventura romantica è la cosa giusta per farti emozionare all'amore. Applica le tue metodiche capacità di pianificazione verso la realizzazione del perfetto weekend o di una data calda con il tuo altro significativo. Se sei single, dovresti essere ugualmente strategico quando si tratta di connettersi con un potenziale partner. L'attuale schieramento planetario è perfetto per incontrare un estraneo misterioso. Questa persona potrebbe chiamare da un paese, una cultura o un prefisso diverso da quello del tuo. Se hai esaurito il talento locale, potrebbe essere una buona idea espandere i tuoi orizzonti romantici.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Perché uscire quando la passione e il romanticismo che desideri possono accadere nel comfort di casa tua? Se sei accoppiato, organizza una serata romantica con la tua dolce metà. Abbraccia il tuo spazio vitale e rendilo pronto al romanticismo. Un ambiente disordinato non ha aiuta a presentarsi bene, quindi ripulisci e apporta alcune modifiche che segnalano all'universo che sei aperto all'amore. Se sei single, invita alcuni amici a cena o a bere qualcosa. Chiedi agli amici di portare i loro amici single. Chi dice che l'amore non si può vedere alla tua porta?

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Tu dici cosa intendi e intendi quello che dici, specialmente quando si tratta della tua vita amorosa. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, una conversazione che hai con il tuo altro significativo potrebbe dare il tono a come le cose si svolgono nella tua relazione nelle settimane e nei mesi a venire. Sii ugualmente determinato e schietto quando parli con qualcuno a cui sei interessato. La vita è breve, quindi non ha senso giocare. Se sei single, un potenziale interesse amoroso potrebbe rinvigorire la tua onestà e la tua immediatezza.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Non è ogni giorno che un lavoro d'amore porta la promessa di ricompense finanziarie. Tuttavia, la formazione planetaria stellare di questo fine settimana potrebbe aiutarti a prosperare da qualcosa che fai per la pura gioia di farlo. Potrebbe essere un hobby o una carriera secondaria che ti offre un modo per guadagnare un soldo in più. Un atto di servizio potrebbe anche essere di enorme beneficio, sebbene le ricompense potrebbero differire dal guadagno materiale. In questo caso, il rispetto e l'ammirazione dei tuoi compagni potrebbero essere la tua ricompensa.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Sia che tu stia uscendo per un appuntamento o che tu stia viaggiando da solo, sei assolutamente determinato a sfruttare al massimo il tuo weekend. Il tuo impegno per essere pienamente presente a qualsiasi cosa stia succedendo è impressionante. Se siete accoppiati, ricorderete al vostro partner il motivo per cui è caduto per voi in primo luogo. Se sei single, potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che trova attraente la tua maturità e la tua determinazione. Le cose buone sono destinate ad accadere per te quando sei il tuo sé più autentico.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Il tuo gioco finale attorno a una storia d'amore potrebbe sembrare vago allo spettatore casuale, ma la verità è che lavori costantemente dietro le quinte per orchestrare il tuo lieto fine. Il piano è così furtivo che a volte non sei nemmeno a conoscenza di come le tue mosse sottili stiano ruotando il quadrante a tuo favore. Che tu sia accoppiato o single, la storia rimane la stessa. C'è qualcosa che cerchi e sei impegnato a lavorare a porte chiuse per realizzarlo.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 1-2 APRILE 2019

Oroscopo del weekend Pesci: La tua lealtà verso i tuoi amici è indiscutibile. Se non lo hai già dimostrato, qualcosa che traspare questo fine settimana può dissipare ogni dubbio persistente. Tu porti la stessa fermezza e fedeltà incrollabile ai club o alle organizzazioni di cui sei membro. La fiducia e il rispetto che hai guadagnato ti permettono di esercitare una notevole influenza sugli altri. Le persone contano su di te per fare la cosa giusta, quindi assicurati di esercitare il tuo potere con saggezza. Anche le tue parole hanno molto peso, quindi considera il bene di tutte le parti coinvolte quando parli di una questione importante.

