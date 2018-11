Oroscopo del weekend 1 e 2 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 1 e 2 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 1 e domenica 2 dicembre : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Ariete, che tu voglia o meno, il tuo atteggiamento sconvolgerà l'equilibrio in una relazione importante. È probabile che tu sia pronto per voltare pagina quindi non sorprende che tu stia scuotendo le cose. Che si tratti di una nuova persona o di una nuova fase della tua relazione, le tue azioni e il tuo atteggiamento dicono "Facciamolo!" Tuttavia, l'altra persona potrebbe voler mantenere le cose esattamente come sono, nel qual caso potrebbe verificarsi un problema. Non sei la persona che eri prima, quindi avrai bisogno di spazio per crescere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Toro, sei sull'orlo di una svolta importante per il tuo lavoro. Uno sviluppo inaspettato potrebbe improvvisamente aprire le cose e renderti consapevole dei talenti che non sapevi di possedere. Per prima cosa, dovrai superare la fase di crisi prima di poter estrarre i doni dalle macerie. Questo cambiamento è in corso da un po’ di tempo e questa è solo la spinta finale che ti porta a muoverti in una direzione nuova ed entusiasmante. Si potrebbe anche sperimentare una svolta simile in questioni relative al benessere.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Sei dentro o sei fuori? Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Gemelli, dovrai prendere una decisione su dove stai andando con una storia d'amore prima che la vita lo faccia per te. Potresti non aver previsto come questo coinvolgimento potrebbe sconvolgere le cose e potresti non essere in grado di esercitare un grande controllo su questo scenario. Tuttavia, dovresti prendere una decisione su ciò che desideri e agire di conseguenza. Lo stesso vale per le questioni relative ai bambini e ai progetti creativi. Puoi esprimere le tue intenzioni, ma poi dovrai lasciar andare e vedere come procedono le cose.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

È sorprendente che tu sia pronto a cambiare le cose nello scenario di casa e famiglia perché di solito sei quello a cui piace mantenere le cose esattamente come sono. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Cancro, questo cambiamento nel tuo modus operandi potrebbe causare un certo scalpore con il tuo partner o coi tuoi familiari. Anche se questo cambiamento comporta un risveglio, ti servirà per creare maggiore stabilità e comfort nel lungo periodo. Se vivi da solo, sarà più facile da gestire ma sarai comunque felice quando la polvere si depositerà e le cose torneranno alla normalità.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Le tue parole potrebbero avere un impatto sorprendente sugli altri, quindi il tuo oroscopo del fine settimana, Leone, ti consiglia di fare attenzione a ciò che dici. Potresti essere coinvolto in una conversazione che ti darà una scossa, prendila nel modo giusto. C'è un messaggio in questo dialogo che faresti bene a considerare. In entrambi i casi, ciò che viene comunicato probabilmente non è una cosa negativa, solo qualcosa che non ti aspettavi di dire o sentire. Un esame più attento potrebbe rivelare che in realtà tutto ciò è piuttosto positivo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Vergine, il panorama finanziario sta cambiando e potrebbe non essere prudente continuare a spendere come hai fatto fino ad ora. Anche il modo in cui guadagni i tuoi soldi potrebbe dover evolversi in modo da poter continuare a prosperare. Questo potrebbe sembrare minaccioso ma non lo è, potresti ricevere una sveglia che ti indirizza verso un cambiamento ben necessario. Una volta che le cose si sistemeranno, sperimenterai più stabilità di quante ne hai avuta prima.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Bilancia, una cosa inaspettata che potrebbe fare o dire qualcuno (forse il tuo partner) potrebbe darti una nuova traiettoria. Questo sviluppo ti farà considerare opzioni che non erano precedentemente nel tuo radar. Potrebbe provocare uno spostamento nella tua relazione o anche nella tua carriera. Non aver paura di avventurarti al di fuori della tua zona di comfort, fare un salto di fede potrebbe essere proprio quello di cui hai bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

Chi dice che un desiderio segreto non può realizzarsi? Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Scorpione, uno sviluppo inaspettato potrebbe far arretrare il sipario su qualcosa che hai lavorato duramente per tenerlo nascosto. Non ti divertirai a non avere il controllo di come si svolge questa situazione. Tuttavia, questo potrebbe essere il modo in cui le cose devono svolgersi per soddisfare il tuo desiderio. Presto sarai in grado di essere più aperto su ciò che vuoi e questo sarà un enorme sollievo. Sarai più a tuo agio quando saprai cosa sta arrivando.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Non importa quanto tu ti senta fortemente legato all'amicizia o alla tua vita sociale, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Sagittario, potresti non essere in grado di mantenere la connessione nello stesso modo se interferisce con i tuoi stessi interessi. La tua vita amorosa, il tuo rapporto con i tuoi figli o la tua devozione a un progetto creativo potrebbero richiedere di apportare modifiche. Avrai bisogno di spazio per portare a termine una fase importante di sviluppo. Dopo averlo fatto, le tue priorità saranno diverse e dovrai rivalutare il modo in cui utilizzi il tuo tempo.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana , Capricorno, ottenere quello che vuoi nella tua vita professionale potrebbe avere conseguenze inaspettate a casa. Ci si può aspettare che una sorta di scossone proceda in avanti, anche se alla fine questo cambiamento introdurrà una stabilità maggiore di quella che hai avuto in un periodo piuttosto lungo. Sei sotto pressione, ma non dovresti pensare di dover gestire tutto da solo. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Capricorno, trarrai vantaggio contattando gli altri per il supporto. Le probabilità sono che ci sia qualcuno che muore dalla voglia di darti aiuto. Seriamente, ricordati che hai accanto persone che potrebbero aiutarti se ne avessi bisogno.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Adesso tutto ruota attorno al quadro generale, ma ciò non significa che puoi permetterti di trascurare i dettagli. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Acquario, una grande avventura potrebbe andare storta se non sei riuscito a prevedere ogni possibilità. Questo è il modo in cui la vita ti ricorda che devi essere più completo. Presto, ti avventurerai in un paesaggio completamente nuovo con la casa e la carriera, quindi dovrai essere attento nel far progredire le cose. Nel frattempo, sfrutta al meglio le svolte. Questo potrebbe rivelarsi una deviazione molto interessante.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 1-2 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

I tuoi valori stanno cambiando in grande, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Pesci, e così anche il tuo atteggiamento nei confronti dell'amore e del denaro. Uno sviluppo inaspettato questo fine settimana potrebbe catapultarti in una nuova consapevolezza di questi settori molto importanti della tua vita. Fidati del tuo giudizio. Questo non è il momento di essere influenzato dagli amici o da ciò che tutti gli altri "là fuori" stanno facendo. Devi agire secondo ciò che sai essere giusto per te. Andando avanti, avrai una prospettiva molto interessante e innovativa sulla vita. Questa nuova prospettiva inizia oggi.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna clicca sull'oroscopo di Affaritaliani