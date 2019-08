Oroscopo del weekend 10 e 11 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 10 e 11 agosto: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 10 e domenica 11 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo approccio alla salute sta alimentando il corpo con ciò che ama: l'attività. Il tuo amore per lo sport e la competizione possono essere portati a un livello completamente nuovo di creatività. Puoi educare le persone su ciò che è buono per il loro corpo rendendo questi sforzi gioiosi, persino sexy e romantici. I benefici saranno grandi sia per te che per gli altri. Se stai operando su un percorso più spirituale / filosofico, vinci vincolando l'entusiasmo emotivo a un futuro sano e amorevole per tutti i bambini. Ciò che è necessario per la tua famiglia e i tuoi amici è che ci preoccupiamo della "settima generazione". Contatta il tuo percorso di vita psichico per maggiore chiarezza. Sostieni una causa, un giardino per nutrire le api e le farfalle o semplicemente fai più attenzione al sostenibilità se ti senti sopraffatto.

TORO OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Negli ultimi mesi hai trascorso mescolando le cose e cambiando la tua vita in ciò che funziona per te. Anche se questa sembra un'evoluzione naturale per te, è stato un po 'sorprendente per i tuoi amici e familiari che dipendono da te. Questa è un'ottima cosa, in quanto li porta a pensare a ciò che apprezzano veramente, incluso te. Il tuo forte spirito sa che è tempo di cambiare mentre cerchi di gettare le basi per il futuro di tutte le persone che ami. Di tutti i segni, il Toro comprende la necessità di usare la passione che riceve per fornire una casa energica piena di vita, amore e attenzione per divertirsi al massimo. Contatta un Love Psychic per supportarti emotivamente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Ti siedi in ammirazione per l'entusiasmo pieno di energia del tuo partner per ciò che ama e che desidera accada. Se è il tuo amante, stai per sperimentare un divertimento serio e sexy. I preliminari verbali sono qualcosa che ami veramente, aumentando l'eccitazione. Contatta il tuo psichico relazionale per portare questo potere a un nuovo livello di coscienza per i tuoi cari. Allo stesso tempo, godendo l'amore e l'intrattenimento, sai che per far funzionare i tuoi sogni condivisi, è necessario un tocco politico efficace. Mentre "politico" sembra essere diventato una parolaccia nelle nostre vite, è un'abilità essenziale in un gruppo in cui tutti sentono di aver contribuito. Sei un maestro di quella forma di comunicazione e puoi mettere tutto insieme.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : I colleghi richiedono la tua attenzione venerdì. Potresti ignorare quello che hanno da dire, ma se permetti alle loro idee di concentrarsi sull'amore, trarrai beneficio da ciò che stanno cercando di fare. Hai lavorato per rendere le tue comunicazioni più emotive e disponibili agli altri. Se riesci a cogliere ciò che provano e amano di te, ci saranno progressi per ognuno di voi. Contatta il tuo Love Psychic per sostenere i tuoi sforzi. Sei pronto a definire i piani per la trasformazione di cui hai bisogno e che desideri. Sei ispirato dalla più profonda spiritualità che hai dentro. Prendi quel bel sogno per correttezza e amore e inizia a trasmetterlo- attraverso la tua arte, la tua scrittura o la tua vita quotidiana.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Brillerai intensamente questo fine settimana, Leo! Se vuoi perseguire un amante e / o uno sforzo creativo, puoi fare entrambe le cose! Venerdì è il giorno perfetto per completare un progetto e condividerlo con gli altri. Oppure, è il giorno perfetto per sedurre una persona speciale in un modo gioioso per condividere il fine settimana. Se hai una relazione impegnata, dedica del tempo per fare l'amore. Se c'è qualcuno che vorresti diventasse tuo partner, venerdì è il momento migliore per connetterti. Sul fronte creativo, esprimi tanta bellezza e gioia e potresti trovare la nicchia per il tuo lavoro per raggiungere il pubblico, o potresti semplicemente deliziare le persone con le tue esibizioni al punto da raggiungere nuovi sostenitori. Tieni disponibili biglietti da visita o link online per espandere la tua base di fan. Elabora un piano.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Intensità e ispirazione motivano ciò che fai questo fine settimana. Per quanto ti piaccia organizzare tutto, rilassati e segui il flusso di venerdì e sabato. La tua vita domestica è piena di eccitazione e divertimento, quindi goderti tutto è un'ottima scelta. È difficile rilassarsi quando ci sono cose da fare. Ma questo è un momento importante per immergersi nella bellezza e nell'amore. C'è sempre un nuovo giorno per mettere in forma le cose, e sarebbe domenica. Ciò che crei oggi sarà solido con una buona base. Mentre sei veramente aperto all'intuizione e alla guida, ti piace vedere i risultati nella tua vita e nelle tue mani creative. Consulta il tuo percorso di vita psichico per sostenere e chiarire ciò che senti.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Hai avuto un approccio strategico da qualche tempo per raggiungere e comunicare i tuoi obiettivi. Hai ripulito vecchie idee sbagliate su ciò che il tuo lavoro e le tue intenzioni sono e sei finalmente nel punto in cui puoi iniziare ad andare avanti in modo attivo. Sei un maestro nell'essere amorevole e inclusivo, ma qualcuno si sente ancora escluso nella tua vita. Contatta il tuo Love Psychic per aiutarti a trovare e abbracciare questa persona. Questo sarà un weekend rivoluzionario se comunichi saggiamente e aiuti il partner a guarire da vecchie ferite. Hai la speciale virtù di poter ascoltare attentamente. Usa questo strumento per aiutare le persone che ami a sperimentare il tuo amore, la tua compassione e l'amore per se stessi.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : La tua carriera e le tue finanze offrono enormi opportunità di guadagno questo fine settimana. Se riesci ad adattarti ai cambiamenti che probabilmente il partner richiederà, avrai un venerdì e un sabato redditizi. Altri sono attratti dalla tua saggezza e passione che sei così efficace nel comunicare. Tuttavia, la collaborazione con altri potrebbe aiutarti a trovare modi innovativi per raggiungere più persone. Contatta il tuo Love and / Life Path Psychic per supportarti nel raggiungere in modo efficace. Se vuoi trascorrere il fine settimana in un'espressione di romanticismo attraverso la tua vita personale o il tuo lavoro creativo, questo è perfetto. Puoi portare questo sogno a casa la domenica con grande intensità.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Ti senti come in un sogno che non hai mai avuto. Senti il ​​tuo potere personale, ma allo stesso tempo vuoi insegnare e guarire. Anni di studio e interazioni con gli altri, sia attraverso viaggi illuminati o altri percorsi, ti aiutano a raggiungere ciò che desideri. Contatta un Money Psychic per aiutarti a monetizzare i tuoi doni montuosi in modo da poterti sostenere facendo ciò che ami di più. In questo modo sia tu che il mondo trarrete facilmente beneficio dalla vostra presenza e dal duro lavoro. Tieni dentro di te veri doni che dovrebbero essere condivisi per sostenere gli altri e i tuoi obiettivi amorevoli.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Hai portato il peso del mondo sulle tue spalle, o sicuramente ti è sembrato così. Qualcosa sta per cedere e sfondare nella tua coscienza più profonda. Concediti del tempo questo fine settimana per vedere cosa ti ha colpito e dato una falsa sensazione di limiti. Contatta la tua vita passata psichica per avere un'idea di ciò che hai vissuto e di come rilasciarlo. Entro domenica, puoi finalmente esprimere vecchie ferite che possono guarire sia te che il tuo popolo e portare ad un approccio molto più potente alla vita. Trovi liberazione attraverso la creatività, la tua vita amorosa e i bambini che sono preziosi per te. "Fuori dalla bocca delle ragazze", lavora per te questo fine settimana. Tale saggezza può essere espressa da amati piccoli che non sono gravati dai soliti problemi degli adulti.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Sei completamente incantato dagli amanti e da altri partner questo fine settimana. Il tuo moderno sovrano del segno solare, Urano, ha pasticciato con la tua vita domestica e ti senti un po 'irrequieto. Concentrati su eventi divertenti con altri che supportano uno stile di vita sano. Quindi ripensaci se vuoi davvero lasciare una relazione. Un approccio rinnovato alle interazioni potrebbe essere più efficace. Quindi, in un secondo momento, puoi decidere se continuare o meno con la tua partnership. Contatta il tuo amore per goderti le intuizioni su ciò che funzionerà meglio per te. Fare festa con gli amici ti fa divertire senza minacciare il tuo stile di vita. La saggezza viene dal considerare una strategia in tutte le aree della tua vita. Se sei sicuro che qualcuno non ti supporta, consenti loro di allontanarsi dalla tua vita o dare loro una piccola spinta.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 10-11 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La carriera e la tua immagine pubblica richiedono la tua attenzione venerdì e sabato. Questo può effettivamente essere divertente se affronti questi problemi con un nuovo linguaggio creativo inventivo, sia che la tua comunicazione artistica sia attraverso parole o altri sbocchi divertenti. Sei ispirato e gli altri sono affascinati dalla tua energia mistica. Canta, balla o semplicemente incanta gli altri nel tuo modo unico. Essere controversi non è sempre controproducente. Metti alla prova le acque intorno a te. Contatta un Love Psychic per aiutarti a superare qualsiasi confusione sulla tua migliore forma di auto-espressione. Hai le parole giuste, non importa quanto possano sembrare insolite, per arrivare agli altri. Internet ti può servire bene la domenica. Metti alla prova le tue idee con attenzione con alcune persone fidate, poiché condividerle pubblicamente è un pugno e vuoi essere pronto a guidare le persone attraverso il tuo amorevole processo di svolta verso qualcosa di meglio per loro e per te

