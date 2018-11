Oroscopo del weekend 10 e 11 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 10 e 11 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 10 e domenica 11 novembre : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Dovresti tenere in considerazione il futuro prima di tentare di siglare l'accordo su una partnership importante. Se la connessione è per amore o per lavoro, è necessario assicurarsi di possedere una visione condivisa di dove si desidera che la relazione vada oltre il breve periodo. Per te, audace Ariete, questo fine settimana chiunque si relazioni con te dovrà possedere qualità che ti aiutano a brillare. A sua volta, tirerai fuori anche il meglio dall'altra persona.

TORO OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Non sei uno che si arrende facilmente, caro Toro, quindi, farai il necessario per rientrare in gioco con un progetto di lavoro o un obiettivo che non è andato esattamente come avevi immaginato. Da allora hai imparato alcune cose e ora sei pronto per evitare insidie e prendere le cose in una nuova direzione. Il tuo oroscopo del fine settimana rivela che, se sei stato frustrato da un flirt sul posto di lavoro, saprai anche come affrontarlo in modo diverso, anche se dovresti fare attenzione che le tue azioni non attirino l'attenzione indesiderata. A meno che non sia destinato a essere il tuo partner in una relazione stabile, probabilmente dovresti lasciarlo da solo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Avrai bisogno di essere avventuroso se vuoi far rivivere una storia d'amore morente. Non puoi andare avanti proseguendo sulle vecchie strade e aspettarti di mantenere il rapporto fresco ed eccitante. Perché non sorprendere il tuo partner progettando qualcosa di divertente e totalmente inaspettato? Non hai bisogno di spendere un sacco di soldi per divertirti. Si tratta più di investire il tipo di tempo con il tuo compagno che gli consente di sapere che ti importa ancora. Il tuo oroscopo del fine settimana, se sei single, ti suggerisce di uscire e fare qualcosa che ami. Potrebbe metterti in contatto con un potenziale partner che condivide i tuoi interessi.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Anche se le passate festività non sono andate come previsto, non c'è motivo per gettare la spugna. Da allora hai imparato una cosa o due sull'ospitalità e hai anche apportato miglioramenti chiave nel tuo spazio vitale, quindi perché non mostrarlo? Anche se è solo una festa di due giorni, un fine settimana, sarà bello passare una serata speciale con qualcuno che ami. Questa esperienza potrebbe rinforzare il legame.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Che cosa c’è Leone? Non devi aver paura di alzare il volume quando esprimi il tuo affetto o apprezzamento per una persona speciale nella tua vita. Potrebbe fare miracoli per avviare la tua relazione e portarti sulla strada giusta. Non essere costernato se la persona non risponde immediatamente però ai tuoi slanci. Potrebbe volergli un momento per riprendersi dallo shock della tua dichiarazione. Ora sei molto più emotivamente sicuro, quindi non dovrebbe essere troppo difficile esprimere ciò che hai dentro.



VERGINE OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Potrebbe essere necessario dimostrare il tuo amore per il tuo partner o bambini tramite mezzi materiali. "È il pensiero che conta" non ti porterà lontano con qualcuno che risponderà solo ad un'espressione più tangibile di affetto. Quindi, è il momento ideale per un appuntamento sontuoso, una divertente gita in famiglia o un dolce regalo. Sarà una sorpresa particolarmente piacevole se questo non è normalmente il genere di cose che fai. Anche il tuo rapporto con il tuo migliore amico potrebbe avere una spinta quando lo sorprendi con qualcosa di speciale.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Chiunque o di qualunque cosa tu sia appassionato è un riflesso della tua capacità di amare te stesso. Il tuo senso di autostima fornisce il carburante necessario per dare tutto alle persone e ai progetti di cui sei più appassionato. Quindi, non essere scoraggiato quando si tratta di tornare sul ring per combattere per ciò che (o chi) vuoi. Non andresti così lontano se non valesse la pena di lottare, quindi abbi fede. I trucchi che hai imparato nel round precedente potrebbero renderti difficile da battere.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

C'è un'aria di segretezza attorno al romanticismo e probabilmente c'è una buona ragione per farlo. Non tutti hanno bisogno di sapere cosa sta succedendo nella tua vita privata. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, un incontro segreto potrebbe essere in programma o altri Scorpioni dispettosi potrebbero essere coinvolti in un affare illecito. Non importa quale sia lo scenario, la grande passione e il romanticismo giocheranno sicuramente una parte. Se stai prendendo una pausa per rivalutare le relazioni, pensa a ciò che ti serve da una partnership per sentirti potenziato.



SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Solo perché i tuoi sforzi per avvicinarti ad un amico sono falliti in passato, non c'è motivo di abbandonare la tua missione. Da allora, hai imparato alcune cose sull'amicizia e ora sei pronto ad affrontarlo in un modo diverso. Il tuo entusiasmo potrebbe essere la cosa giusta per tifare qualcuno. Se hai più dell'amicizia nella tua mente, è un momento eccellente per avvicinarti. Il tuo oroscopo del weekend ti consiglia di ricordare che sei qualcuno che vale la pena conoscere.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Preparati a risplendere e abbagliare tutte le persone importanti nel tuo mondo. Questa potrebbe essere la tua occasione per recuperare un aspetto recente che non ha generato il brusio che speravi. Ti sei preparato da allora, quindi è probabile che ti presenterai con più fiducia in te stesso. Se speri di entrare in contatto con qualcuno che ti può aiutare con una carriera o denaro, ora è il momento. Diventi la compagnia che tieni. Quando ti circondi di persone potenti, alla fine salirai al loro livello.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Nessuno può accusarti di aver paura di provare cose nuove e diverse. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, sei disposto ad andare lontano per dare spazio alla tua voglia di romanticismo. Questo potrebbe significare avventurarsi al di fuori del tuo limite prefissato o della tua zona di comfort per far sapere a una persona speciale quanto ti importa. Questo non è il tuo primo viaggio in questo rodeo, quindi dovresti sapere come gestirti questa volta. Ricorda solo che hai una fonte profonda di forza interiore e di capacità di recupero dalla quale attingere.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 10-11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, potresti avere la possibilità di acquisire una comprensione ancora più profonda dei reciproci desideri, tuoi e del tuo partner. Se sei single e stai cercando di incontrare qualcuno di speciale, esci e socializza o chiedi ad un amico ben collegato di presentarti a qualcuno di nuovo. Il tuo sex appeal è fuori classifica, quindi se ti mescoli tra la gente, spiccherai della tua luce e potresti non essere single ancora per molto.

