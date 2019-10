Oroscopo del weekend 12 ottobre e 13 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 12 ottobre e 13 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 13 ottobre e domenica 13 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Ariete attiva i tuoi pianeti natali in Ariete, aumentando la tua energia e la tua guida. Se puoi iniziare la giornata con un intenso esercizio fisico, ti aiuterà a gestire qualsiasi tensione che sorge, specialmente nella tua relazione con l'altro significativo. Il sole e il tuo pianeta dominante, Marte, stanno attivando relazioni impegnate nella tua carta; riservare del tempo da trascorrere con il proprio partner e coltivare la propria relazione. Se sei single, un’analisi interiore può aiutarti a trovare un partner giusto per te.

TORO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : La luna che si sposta da Pesci in Ariete questo fine settimana attiva sogni, visioni e stati di coscienza alterati nella tua carta, quindi presta attenzione ai tuoi sogni questo fine settimana, poiché ci sono informazioni importanti che cercano di raggiungerti attraverso questa strada. Il sole e Marte in Bilancia evidenziano la tua salute e il tuo benessere personale, quindi se hai intenzione di cambiare stile di vita o cambiare la tua routine di auto-cura, questo è il momento di farlo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Ariete questo fine settimana attiva il settore della tua carta che regola l'amicizia e gli impegni sociali. Questo è il momento ideale per riunire la tua tribù per divertirti e divertirti. Con il sole e Marte in Bilancia che attivano l'amore e il romanticismo, se sei accoppiato dovresti assolutamente programmare un appuntamento notturno. Se sei single, esci e socializza perché sei una calamita per il romanticismo; la tua più grande difficoltà sarà chi scegliere.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Sia il sole che la luna quadrano i tuoi pianeti natali in Cancro questo fine settimana, ma non preoccuparti. Se ti concentri sull'espressione creativa, la cura di te stesso e fai un sacco di tempo per te stesso, guiderai l'energia più facile e molto più divertente generata dal sole Sestile Giove. Se ti armerai fortemente del prendersi cura degli altri in modo co-dipendente, tutti soffriranno, quindi prenditi l'impegno di non lasciarti trascinare dal dramma di qualcun altro.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Ariete costituisce un trigono per i tuoi pianeti natali in Leone che formano anche un trigono per il transito di Giove in Sagittario. Questo grande trigono nel Fuoco ti dà potere e ti riempie di energia che puoi usare in qualunque modo ti senta meglio. Avventura, esplorazione e creatività sono evidenziate da questo ardente trigono, quindi queste aree della vita sono vie di espressione naturali. Potrebbe esserci un po' di dramma nella tua famiglia questo fine settimana, ma puoi scegliere di non impegnarti.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Il tuo pianeta dominante, Mercurio, insieme a Venere è il sestile dei pianeti della Vergine natale e sta attivando il settore della tua carta che governa la comunicazione, le idee, l'apprendimento, la conoscenza, gli studi e i viaggi brevi. Se mai c'è stato un fine settimana perfetto per prendere un seminario, un seminario o una lezione, questo è tutto! Prepara una valigia e parti per la strada. Anche se non usi il fine settimana per imparare, puoi andare fuori città e goderti un meritato tempo lontano.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Il sole e Marte in Bilancia attivano i tuoi pianeti natali della Bilancia e si oppongono alla luna in Ariete; entrambi creano un quadrato con Saturno e Plutone in Capricorno. Al momento c'è una tensione dinamica che ti spinge a prenderti cura di te stesso, a rispondere ai bisogni, ai desideri e ai desideri del tuo partner e ad affrontare le sfide riguardanti la tua casa e la tua famiglia. Prendi una giornata in spa, sul serio. Hai bisogno di un po' di tempo libero, un po' di tempo "io" e nessuno, ma puoi vedere che lo ottieni.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Venere e Mercurio in Scorpione stanno attivando i tuoi pianeti natali in Scorpione e sono trigono Nettuno in Pesci. La tua creatività è fuori dalle classifiche in questo momento e deve essere espressa, quindi trova uno sbocco per quello. Non lasciarlo andare in letargo perché pensi di essere troppo occupato per divertirti o troppo impegnato per lanciarti in progetti creativi. Il sole e Marte in Bilancia attivano il settore della tua carta che regola i sogni e gli stati di coscienza alterati.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : La luna in Ariete trigona i tuoi pianeti natali in Sagittario e il tuo pianeta dominante, transitando da Giove; questo crea un'energia potente ed edificante e ti infonde ottimismo, felicità e buona volontà verso tutti. Solo il tuo sorriso aumenterà le persone in cui ti imbatti in questo fine settimana, quindi vai e diffondi liberamente la tua atmosfera! Con il sole e Marte in Bilancia che attivano l'amicizia e gli impegni sociali, fai piani per divertirti con la tua tribù e lasciare che questo fine settimana rinnovi il tuo spirito e respiri nuova energia negli affari quotidiani.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Ariete quadra i tuoi pianeti natali del Capricorno, oltre a transitare Saturno e Plutone, creando un quadrato a T con il sole e Marte in Bilancia. Questa è un'energia intensa che ti tira tra la cura di te stesso, la gestione delle esigenze del tuo lavoro e della tua carriera e la tendenza ai desideri e ai bisogni della famiglia. Mentre non esiste una soluzione facile, rimanendo consapevoli e dando tempo e attenzione a tutte e tre le aree della tua vita, sarai in grado di bilanciare su questo sgabello a tre gambe.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Ariete è il sestile dei tuoi pianeti natali in Acquario, così come il sestile Giove in Sagittario. I tuoi pianeti dell'Acquario natale sono anche trigono del sole e di Marte in Bilancia. Che energia fantastica andare in giro per tutto il weekend! Le amicizie e gli impegni sociali sono attivati ​​nella tua carta, così come l'avventura, l'esplorazione e la ricerca di nuove esperienze, quindi raduna i tuoi amici e divertiti! Visita i luoghi che intendevi esplorare ma non hai ancora avuto la possibilità di farlo.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci: Mercurio e Venere in Scorpione sono i tuoi pianeti natali in Pesci e transitano Nettuno, attivando il settore della tua carta che governa l'avventura, l'esplorazione, altre culture e saggezza. Se hai voglia di esplorare una nuova sezione della città, vedere un film straniero, partecipare a una lezione all'Università o provare un'attività nuova di zecca, questo è il fine settimana per farlo. Invita un amico intimo a esplorare con te, quindi rilassati con un drink e una cena per chiudere la giornata.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna clicca sull'oroscopo di Affaritaliani