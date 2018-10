Oroscopo del weekend 13-14 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 13 e 14 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 13 e domenica 14 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete :

Un flirt tra te e un amico potrebbe diventare intenso. Sei pronto per portarlo al livello successivo? Prima di superare la linea, dovresti considerare il potenziale impatto sulla tua amicizia. Se ti senti insicuro e stai cercando qualche conferma, probabilmente questo non è il modo migliore per ottenerlo. Se è l'amore che cerchi e non solo un flirt momentaneo, dovrai scoprire se c'è qualcosa di più della semplice chimica in gioco.

TORO OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Quando inizi a provare amore per qualcuno di speciale, vorresti che il mondo lo sapesse. Non vedi il motivo di tenere segreto una relazione se tu e il tuo partner siete sulla stessa linea d'onda. Questo però potrebbe causare l'invidia di un amico, quindi non sorprenderti se qualcuno cerca di seminare dubbi sul tuo amore. Sei sicuro di essere pronto a gridarlo al mondo? Ciò che conta è che tu e il tuo partner siate felici, non che tutti intorno a voi riconoscano ciò che accade tra di voi.

GEMELLI OROSCOPO 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli :

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, la volontà di concludere un progetto importante ti motiverà a imparare tutti i dettagli. Ti sentirai obbligato a continuare fino a quando non avrai afferrato i fatti essenziali e potrai svolgere il tuo lavoro con sicurezza. Un collaboratore potrebbe dimostrarsi un utile alleato anche se tra di voi c'è un'atmosfera competitiva. Forse c'è qualcosa che va oltre una mera connessione di lavoro?

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro :

Pronto per pianificare un appuntamento "bollente"? Un weekend super romantico potrebbe essere un'idea per fare qualcosa di speciale con il tuo partner. Un'attività divertente seguita da una cena romantica si rivelerò ottima per creare l'atmosfera giusta per una serata indimenticabile. Non renderlo troppo elaborato e non preoccuparti dei dettagli. La cosa più importante è passare il tempo con la tua dolce metà. Se sei single invece, potrebbe essere un bel momento per incontrare qualcuno di nuovo, uscire e fare qualcosa di divertente.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone :

Non capita spesso che l'amore si manifesti a portata di mano, ma secondo il tuo oroscopo del fine settimana c'è la possibilità che accada nei prossimi giorni. La tua casa è pronta per ricevere un ospite speciale? È un ottimo momento per abbellire il tuo spazio e rendere l'atmosfera più invitante. Una cena divertente con familiari e amici potrebbe essere all'ordine del giorno oppure una festa intima, magari solo con il tuo partner.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine :

Con le parole e le azioni, sai dimostrare l'amore. Le persone si fidano di te e sentono di poter contare su di te. Sfortunatamente, la stessa cosa non si può sempre dire di qualcuno vicino a te, forse il tuo compagno o un familiare. Fidati del tuo istinto se senti che questa persona non sta dicendo la verità. Non puoi cambiare il comportamento di altre persone e non dovresti permettere che ciò ti influenzi negativamente. Coloro che ti amano e apprezzano veramente ti tratteranno con uguale rispetto e cura.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia :

Ti senti giù di corda quindi non ti dispiacerà spendere un po' di più per divertimento o romanticismo. Ne vale assolutamente la pena, soprattutto se significa che devi fare qualcosa di speciale con una persona che ami. Se sei fortemente alla ricerca di un amore, ci sono buone probabilità che qualcosa accadrà questo fine settimana. È anche un momento eccellente per godersi un hobby o un'attività preferita oppure per fare qualcosa di divertente con i tuoi figli.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione :

Sia che tu stia trascorrendo del tempo con la famiglia e gli amici o con il tuo compagno, sarai la star del weekend. Farai del tuo meglio per apparire affascinante e sexy anche se ti senti scontroso e inopportuno. Il tuo atteggiamento potrebbe essere la cosa giusta per aumentare la tua sicurezza. Trascorrere del tempo con le persone che ti amano e apprezzare la tua vibrante atmosfera ti ricorderanno quanto sei speciale.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario :

Dovrai tenere sotto controllo i tuoi sentimenti. Hai fatto un buon lavoro nascondendo alcuni dettagli sulla tua vita amorosa, anche se potresti non essere in grado di sostenere il silenzio ancora per molto. Uno sfogo improvviso potrebbe dire a qualcuno più di quanto tu voglia davvero. Fai solo attenzione che ciò che sveli non ti metta in una posizione vulnerabile.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno :

Fare qualcosa di divertente con un amico potrebbe far saltare il budget, anche se questa è una delle rare volte in cui potrebbe valerne la pena. Sarai circondato da persone interessanti e potresti persino incontrare qualcuno che è completamente in sintonia con te. Esci dalla tua testa, esci di casa e connettiti con le persone di cui ti importa.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Non aver paura di metterti in mostra, Acquario. Se vuoi essere notato, dovrai fare una mossa audace. Potresti catturare l'attenzione di qualcuno che potrà aiutarti nella tua carriera. In questo momento, si tratta di creare le connessioni giuste che possono aiutarti nella tua vita professionale.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 13-14 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Se sei sicuro del tuo amore, non lasciare che nulla ti impedisca di andare dietro a quello che vuoi. Anche la distanza non dovrebbe essere un ostacolo se ti fidi che ciò che senti sia reale. Non saprai mai cosa potrebbe accadere se non sei disposto a rischiare. Alcune persone potrebbero pensare che tu sia pazzo (e forse lo sei), ma la vita è breve e il vero amore è difficile da trovare. Ci sono dei rischi nel rivelare i tuoi sentimenti, quindi sii pronto ad essere vulnerabile.

