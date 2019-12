Oroscopo del weekend 14 dicembre e 15 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 14 dicembre e 15 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Cancro nella tua quarta casa crea una forte spinta verso casa e famiglia. È il momento ideale per mettere le piume al nido e prendersi cura di tutti i progetti domestici, nonché per soddisfare le esigenze dei propri cari. Il tuo pianeta dominante Marte è il sestile Nettuno, che stimola la tua creatività e spiritualità. Segui quell'impulso di offrirti volontario per un po' del tuo tempo in quel rifugio per animali o in una dispensa di cibo, ti aprirà il cuore e nutrirà la tua Anima.

TORO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Cancro attiva la comunicazione e l'apprendimento nella tua carta ed è sestile i tuoi pianeti natali in Toro, oltre a transitare Urano e Vesta. Questo è un momento importante per guardare a ciò che ti fonda e ti nutre, rispetto a ciò che ti sembra limitato e restrittivo, e per consentire a queste intuizioni di portarti verso una nuova crescita. Il tuo pianeta dominante, Venere, è congiunto a Plutone che attiva un desiderio di compagnia, profonda connessione e conferisce un'attrattiva magnetica. Fidati del tuo istinto e scegli saggiamente con chi ti colleghi e con cosa condividi.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: La luna in Cancro attiva le finanze e la prosperità nel tuo grafico e potresti trovarti a preoccuparti dell'insicurezza fiscale, delle abitudini di spesa e del debito delle vacanze. Piuttosto che ricorrere a meccanismi di coping che ti lasciano soccombere alla paura, all'apatia considera di dare un'occhiata in profondità a quest'area della tua vita e tracciare un piano d'azione che ti dà potere e ti aiuta a trasformare una sfida in un trionfo. Gira e affronta ciò che ti fa venire voglia di correre e diventi vittorioso.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Cancro attiva i tuoi pianeti natali in Cancro, approfondendo la tua innata capacità di nutrire e il desiderio di prendersi cura di coloro che ami. Il tuo intuito è alla massima velocità e potresti scoprire che il trambusto delle feste e delle feste è travolgente e ti fa venire voglia di rannicchiarti nella tua conchiglia. Fidati del tuo senso delle cose e permettiti di avere ciò di cui hai bisogno. Lascia che l'amore e la cura di te in modo così naturale diano anche gli altri a te stesso.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Cancro attiva i sogni e gli affari mistici nella tua carta, rendendolo un momento ideale per l'introspezione, l'inserimento nel journal e la meditazione. La saggezza e l'intuizione ti faranno strada se fornisci il tempo di quiete necessario perché ciò accada. Domenica la luna si sposta in Leone attivando i tuoi pianeti natali in Leone e vorrai naturalmente uscire nel mondo e brillare. Goditi la giornata e diffondi l'allegria delle vacanze ovunque tu vada.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Cancro attiva amici e impegni sociali nella tua carta, quindi connettiti con la tua tribù. Con il sole e Mercurio in Sagittario che mettono in risalto la casa, prendi in considerazione di ospitare o invitare gli amici per la serata di gioco. Non importa davvero cosa fai, ciò che conta è passare del tempo con le persone che ami e far loro sapere quanto tieni. Domenica la luna si sposta nel Leone prima dell'alba, attivando gli affari mistici nella tua carta, quindi presta attenzione al sogno con cui ti svegli.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Cancro evidenzia carriera e riconoscimento nella tua carta; è quadrata con i tuoi pianeti natali in Bilancia, quindi potresti ritrovarti a portare a casa il lavoro con te e agitarti per le cose meglio lasciare in ufficio fino a lunedì. Metti la tua mente al guinzaglio e concentrati su ciò che ti porta invece gioia e piacere. Domenica la luna si sposta in Leone e attiva l'amicizia - considera il brunch con qualcuno che ha energia divertente ed edificante.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Cancro è il trigono dei tuoi pianeti natali nello Scorpione, oltre a transitare su Marte e riempirti di energia. Esci di casa e divertiti con i tuoi amici; ricevi punti bonus se fai qualcosa all'aperto come il pattinaggio su ghiaccio, lo slittino o il bagno nella foresta. La luna si sposta in Leone durante le ore dell'alba di domenica e potresti trovare lavoro che si intromette nel tuo fine settimana. Se puoi, aspetta di affrontarlo fino a lunedì.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : La luna in Cancro attiva l'intimità nella tua carta questo fine settimana dandoti l'opportunità di connetterti a un livello più profondo con le persone a cui tieni di più. Il tuo pianeta dominante Giove è il trigono Urano per tutto il fine settimana che mette in evidenza creatività, spontaneità e avventura. Domenica scorsa la luna si sposta su Leone e trigoni che transitano su Sole e Mercurio, così come sui tuoi pianeti natali in Sagittario. Il tuo ottimismo, la gioia e l'allegria delle vacanze sono un faro di luce e elevano chiunque incontri.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Cancro attiva relazioni impegnate nella tua carta e risveglia tenerezza, compassione e cura verso il tuo partner. Potresti anche trovarti profondamente consapevole dei bisogni, dei sentimenti e dei desideri degli altri, poiché le tue capacità empatiche sono stimolate da questo transito. C'è una preponderanza di energia Capricorno pratica e orientata al business nel tuo grafico in questo momento, quindi questa Luna in Cancro porta il necessario equilibrio. Una lettura con un percorso di carriera psichica può aiutarti a decidere ciò che deve essere affrontato ora e ciò che puoi affrontare dopo il primo dell'anno.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Cancro attiva la salute e il benessere nella tua carta e potresti scoprire che i turbamenti emotivi di questo fine settimana ti influenzano fisicamente; fai del tuo meglio per risolvere rapidamente le cose in modo che non si deteriorino e non finiscano nel tuo corpo fisico. Il tuo pianeta dominante Urano è il trigono Giove questo fine settimana che ti infonde una chiamata all'avventura e un desiderio di esplorare. È un ottimo momento per imparare cose nuove attraverso l'esperienza, quindi vai avanti e segui quel corso di cucina o danza a cui hai pensato.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Cancro è il trigono dei tuoi pianeti natali in Pesci e transita Nettuno, attivando la tua creatività, sensibilità e intuizione. Ti senti sincero, generoso di spirito ed eccitato per le festività imminenti e hai un profondo desiderio di condividerlo con le persone a cui tieni. Ospitare una piccola cena per gli amici o invitare un paio dei tuoi amici a guardare qualcosa di commovente o divertente è il modo ideale per godersi al meglio le energie questo fine settimana.

