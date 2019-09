Oroscopo del weekend 14 settembre e 15 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 14 settembre e 15 settembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 14 settembre e domenica 15 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : So che il lavoro richiede molta attenzione in questo momento, ma concediti il ​​fine settimana se puoi. Concediti un po' di tempo libero per rinfrescare, recuperare e ricaricare le batterie. Con Marte, il tuo pianeta dominante, piazza Giove, hai un sacco di energia ma devi sfruttarla, quindi non ti comporti in modo avventato. Se ti trovi in ​​agitazione questo fine settimana, il che è probabile, fai una pausa, respira e considera le conseguenze di qualsiasi azione tu voglia intraprendere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : Con il tuo pianeta dominante Venere, la Dea dell'amore, della bellezza e dell'armonia, congiunta a Mercurio, il pianeta che governa la comunicazione, questo è il momento perfetto per far sapere agli altri quanto ami e ti prendi cura di loro. È anche il momento ideale per rendersi disponibile alle gentilezze, sia in parole che in azioni, da coloro che ti amano. La luna in Pesci sta attivando amici e incontri sociali nella tua carta, rendendolo il fine settimana perfetto per uscire e andare in giro e fare festa nella tua bella vita.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è illuminato da una congiunzione con la dea dell'amore e della bellezza, Venere, quindi lascia che la tua farfalla sociale vaghi libera ed esca nel mondo per esprimere la tua creatività! Tutto ciò che coinvolge la tua voce o la parola scritta è particolarmente evidenziato, quindi concediti il ​​permesso di esplorare poesie, canzoni, musica e altre attività di questo tipo. Se c'è qualcuno a cui vuoi far sapere quanto ti importa, questo è il momento di fare esattamente questo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Pesci è un delizioso trigono per i tuoi pianeti natali in Cancro, creando un senso di armonia interiore, felicità e facilità questo fine settimana, quindi divertiti. Anche il tempo trascorso con gli altri è particolarmente fruttuoso, quindi se hai bisogno di consigli, guida, supporto o assistenza in qualsiasi modo, guarda verso le persone sagge nella tua vita. Il tuo partner, se sei accoppiato, potrebbe attraversare un momento difficile. Non devi ripararlo, tieni solo lo spazio e fai sapere loro che li supporti. Se sei single, prenditi il ​​tuo tempo e goditi la tua vita da single, poiché è probabile che il romanticismo si presenti alla fine di quest'anno.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : Questo fine settimana il sole, che governa il tuo segno, sta facendo un potente trigono a Plutone, il pianeta della profonda trasformazione, quindi è di buon auspicio per qualsiasi tipo di cambiamento che stia prendendo in considerazione. È un fine settimana eccellente per pulire il tuo spazio, sbarazzarti del disordine, eliminare e svuotare ciò che non ti serve più e ciò che non serve più al tuo massimo bene. Hai anche una dose extra di potere e influenza sulle persone intorno a te in questo momento.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Con lo stellium dei pianeti in Vergine che attiva i tuoi pianeti natali in Vergine, di fronte alla luna in Pesci, potresti sentirti un po' come un'altalena, tra "Devo farlo" e "Rilassati, rilassati, dormi"! Non preoccuparti però, con Giove, il Grande Benefico, che attiva casa e famiglia nella tua carta, hai il rimedio perfetto. Resta e goditi un tranquillo weekend a casa, e allo stesso tempo, se devi assolutamente "fare" qualcosa, prenditi cura di qualcosa in casa.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Sia Mercurio che il tuo pianeta dominante, Venere, sabato si trasferiscono in Bilancia brillando una bellissima luce sui tuoi pianeti natali della Bilancia. L'amore e la comunicazione sono sottolineati ed è un momento meraviglioso per cercare modi per esprimere parole di amore e cura alle persone a cui sei vicino. Espressione creativa, arte, equilibrio, armonia e bellezza sono anche evidenziate, quindi trova attività che ti consentano di esprimerti in questi modi; sei inondato di grazia per tutto il weekend.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Il tuo pianeta dominante Plutone fa un potente trigono al sole questo fine settimana che approfondisce la tua già profonda magia e magnetismo. È un ottimo momento per sbarazzarsi delle cose che non servono più, per eliminare, pulire e rilasciare. E con Marte, sole, Mercurio e Venere che attivano tutti il ​​settore della tua carta che governa amici e incontri sociali, devi assolutamente trovare il tempo da trascorrere con la tua tribù in modo da poter giocare e divertirti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Marte, il pianeta dell'azione dinamica, è Giove quadrato in Sagittario, attivando i tuoi pianeti sagittari natali. Sei coperto di energia infuocata questo fine settimana e pieno di entusiasmo, passione, idee e desiderio di iniziare nuovi progetti e saltare in nuove direzioni. Assicurati di controllarti prima di saltare; assicurati che il tuo paracadute sia attaccato alla schiena e che la tua mappa sia in tasca, quindi salta. Fallo!

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna e Nettuno in Pesci formano un delizioso sestile per Saturno e Plutone nel Capricorno, così come per i tuoi pianeti natali nel Capricorno, chiedendoti di fare una pausa tanto necessaria questo fine settimana. Quindi, dormi, poi vai per un brunch in un bar francese invece di fare colazione al tavolo della tua cucina. Appoggiati al bizzarro, stravagante e straordinario per un paio di giorni; c'è un film straniero che chiama il tuo nome! Puoi tornare al giorno standard in, giorno fuori, cose ordinarie il lunedì.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Mercurio, il Grande Comunicatore e Venere, la dea dell'amore e della bellezza, sabato entrano in Bilancia e sestile i tuoi pianeti dell'Acquario natale, riempiendoti di idee e possibilità divertenti e forse portando amore e romanticismo nella tua orbita. Goditi un weekend rilassante e riempilo di attività divertenti e buona compagnia. Urano, l'agente del cambiamento radicale, sta attivando il settore della tua carta che governa casa e famiglia, quindi se si verifica un dosso questo fine settimana, è probabile che accada lì. Niente di grave, quindi non preoccuparti, lo gestirai e tornerai subito nel flusso della tua bella vita.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Pesci in congiunzione con Nettuno e i tuoi pianeti dei Pesci natali ti rende estremamente sensibile questo fine settimana, quindi concediti il ​​permesso di evitare la folla e le persone esigenti o arrabbiate. Prenditi del tempo per te stesso, goditi l'arte, gioca nel tuo giardino, vai in spiaggia, prenditi del tempo lontano dal trambusto della vita. Ti meriti un po' di rapporti umani e solo tu puoi assicurarti di averlo.

