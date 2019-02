Oroscopo del weekend 16 e 17 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 16 e 17 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 16 e domenica 17 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Sarai anche un Ariete ma ti sei comportato come un toro proverbiale nel negozio di porcellane. Potresti non avere sempre spiegazioni per il tuo comportamento indisciplinato. Tuttavia, uno sguardo più attento potrebbe rivelare che è stato il tuo modo di elaborare il dolore emotivo e liberarti da qualcosa che ti trattiene. Ottieni tutto dal tuo sistema. Il rilascio che cerchi è a portata di mano. Potresti comunque sentirti un po' crudo d’ora in avanti ma, almeno, chiuderai la faccenda e ti sentirai liberato dal passato.

TORO OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Toro: L'amicizia è stata una sfida, in parte perché è difficile stabilire connessioni significative quando non si accetta di restare da soli. Come puoi credere che le persone ti prenderanno e ti ameranno quando non ti sarai pienamente apprezzato? La buona notizia è che stai migliorando nel possedere le tue eccentricità e tutte le strane piccole cose che ti rendono unico. Molto presto, anche l'amicizia sarà più facile perché saprai come essere reale piuttosto che sentirti come se dovessi recitare un ruolo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: Non c'è da meravigliarsi che amici e gruppi ti abbiano trovato un po' selvaggio. Hai avuto molte occasioni e ti sei davvero messo in gioco. A volte funziona per te mentre, altre volte, ti senti lasciato vulnerabile ed esposto. La buona notizia è che hai imparato che non c'è nulla da cui non puoi riprenderti. Leccati le ferite e continua a lavorare. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, sei pronto ad affrontarlo sviluppando connessioni più significative.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Cancro: La tua carriera è stata piuttosto folle, ma sei riuscito a sopravvivere a tutti gli alti e bassi. Non puoi sempre controllare ciò che accade intorno a te, ma puoi assicurarti di avere tutte le conoscenze e le abilità di cui hai bisogno per rispondere in modo positivo. È un momento eccellente per entrare in contatto con un mentore che può illuminare una luce sui punti ciechi. Può aiutarti a prepararti per ciò che ti aspetta in futuro. Una maggiore stabilità è all'orizzonte, anche se mantenere le cose ferme può significare lavorare costantemente per trasformare le debolezze in punti di forza.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Leone: Avere avventure selvagge è stato il tuo modo di gestire i capricci della vita. Invece di sederti intorno sentendoti in balia del destino, ti sei sfidato a prendere le cose al di fuori della tua zona di comfort. Prenderai presto questo spirito ribelle anche nella tua vita professionale. Preparati a essere visto come qualcuno che sfida lo status quo e l’autorità per il cambiamento. Ci saranno alcune cose che devi imparare a sfidare l'establishment, ma sei all'altezza del compito.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Vergine: È stato traballante nel dipartimento del romanticismo, dovuto in gran parte ai partner che non possono mantenere la parola data. Anche se il tuo coniuge è buono come l'oro, le tue vite sono state probabilmente influenzate dalla follia che si sta svolgendo intorno a lui o lei. Alcuni Vergine hanno completamente rinunciato alle relazioni perché le cose sono diventate troppo intense. I colpi di scena estremi sono a perdita d'occhio e presto saranno una cosa del passato. Inoltre, sei più adatto a prendersi cura di te stesso piuttosto che aspettarsi un partner per soddisfare tutte le tue esigenze. È un nuovo gioco di relazioni da qui in poi.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia: Hai sopportato molto nei rapporti, sia nell'amore che negli affari. Quello che hai imparato è che le cose vanno bene quando sei flessibile e hai poche aspettative. Dopo tutto, nessuna aspettativa significa nessuna delusione. Ciò non significa che non hai standard. In effetti, i tuoi standard ora hanno più a che fare con l'integrità di una persona piuttosto che se lui o lei sembra o si comporta come il compagno perfetto. Se hai imparato bene le tue lezioni, presto si aprirà un nuovo orizzonte di relazioni. Sei pronto per il vero amore?

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione: C'è stata tanta imprevedibilità sul lavoro e nella tua vita quotidiana che probabilmente hai pensato che non sarebbe mai finita. Tuttavia, la follia finirà presto e la vita si assesterà in un ritmo più prevedibile. Con così tante cose da un giorno all'altro, è stato impegnativo dedicare tempo alle persone che ami e alle attività che ti piacciono. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è un buon momento per agire come se già possedessi la stabilità che brami. La vita non deve essere perfetta per te per trovare piacere in essa.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario: Hai avuto lezioni divertenti e dolorose alla ricerca di te stesso. Quello che hai imparato è che da dove vieni non ti definisce e sei libero di essere chiunque credi di essere. Ciò significa che andando avanti non sarai così appeso al passato e ti concederai il permesso di comportarti in modi che sfidano la tua infanzia e la tua educazione. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, cercherai presto una maggiore libertà di espressione personale nel tuo lavoro quotidiano.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno: La tua vita familiare è stata pazzesca. È naturale che ti chieda se hai preso le decisioni giuste ma non puoi controllare tutto. Più combatti il ​​cambiamento, più ti senti insicuro. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, capirai presto perché le cose dovevano funzionare in questo modo. O forse ti sentirai più in pace con il vivere in modo non convenzionale. Ti ha insegnato a rilassarti. E presto adotterai un approccio più "vivo e lascia vivere" alla tua vita amorosa. Cose emozionanti sono in serbo per voi.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Acquario: Sei stato impegnato a sognare ogni sorta di schemi pazzi. Non hanno sempre pagato, ma hanno fatto parlare la gente. Forse il mondo non era ancora pronto per la tua brillantezza? Sta per cambiare. Puoi dimostrare quanto siano realizzabili le tue idee fuori dal comune mettendole in pratica, specialmente sul fronte interno. Nei mesi e negli anni a venire, sarà il luogo in cui la tua ingenuità e il tuo spirito di avventura saranno più richiesti. Sei pronto per parlare?

PESCI OROSCOPO WEEK-END 16-17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Pesci: Sei tutto per divertimento e giochi, ma sei pronto per scendere dalle montagne russe finanziarie in cui sei stato. La buona notizia è che presto le cose si sistemeranno in un ritmo più prevedibile. Tuttavia, devi essere consapevole del tuo atteggiamento verso l’agio e l’abbondanza. Se hai faticato fino ad ora, non significa che sarà sempre difficile rimanere a galla. Non lasciare che la coscienza della povertà affondi la tua nave poco prima che navighi verso acque più prospere. Su tutti i fronti, è una buona idea iniziare ad essere più positivo.

