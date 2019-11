Oroscopo del weekend 16 novembre e 17 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 16 novembre e 17 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 17 novembre e domenica 17 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Cancro è quadrata con i tuoi pianeti natali in Ariete, quadrata con Marte in Bilancia e opposta a Saturno e Plutone in Capricorno, così sentirai l'inquietudine e il conflitto interiore che porta una grande croce. Il tuo approccio migliore è fare le cose un passo alla volta, resistere al multitasking e alle distrazioni e, per quanto sia duro per te, andare piano. Evita i turbamenti emotivi in ​​quanto ti senti rapidamente sopraffatto e potresti reagire male. Prendi lo spazio necessario e ricorda che "anche questo passerà."

TORO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Cancro è il sestile dei tuoi pianeti natali in Toro, oltre a transitare Urano che ti fornisce il carburante emotivo per fare le cose, così come la soddisfazione emotiva che arriva quando puoi cancellare le cose dalla tua lista. La luna attiva la comunicazione, la conoscenza e l'apprendimento nella tua carta, quindi se hai voluto seguire un corso online o leggere o scrivere un altro capitolo, questo è il fine settimana in cui immergerti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Dai un'occhiata ai tuoi affari finanziari e apporta le modifiche al budget e alle spese necessarie per prepararti meglio alle vacanze. La luna sta mettendo in luce denaro, prosperità e ciò che apprezzi. Nel segno del Cancro, è fiscalmente conservatrice e può guidarti attraverso i tuoi sentimenti, su come gestire al meglio i tuoi fondi. Le cose potrebbero essere intense al lavoro in questo momento, le persone stanno vivendo lo stress e non lo gestiscono bene.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Cancro attiva i tuoi pianeti natali in Cancro e forma un quadrato nella tua carta che include Marte in Bilancia e Saturno e Plutone in Capricorno. Potrebbe sembrare che tu stia cercando di bilanciarti su uno sgabello a tre gambe. Il modo più semplice per gestirlo è aggiungere energicamente la quarta tappa, che nel tuo caso sarebbe quella di fare il check-in con te stesso, vedere ciò di cui hai bisogno e desiderare subito e quindi trovare un modo per dartelo. L'amore per se stessi, la cura di sé e l'auto-nutrimento ti bilanceranno perché tendi a concentrarti sui bisogni di coloro che ti circondano.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Cancro attiva i sogni e gli affari mistici nella tua carta, quindi se hai dei sogni interessanti o intensi durante il fine settimana, ecco perché. Presta attenzione a tutti coloro che sono carichi di sentimenti, che hanno un tono emotivo intenso, perché ciò indica che informazioni importanti stanno cercando di raggiungerti. Sebbene tendiate ad essere più focalizzati esternamente, trarrete beneficio da un po' di tempo tranquillo, introspezione e autoriflessione in questo momento.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Cancro è il sestile dei pianeti della Vergine natale e attiva amici e impegni sociali nella tua carta, chiedendoti di rivolgere la tua attenzione ai modi in cui puoi amare e nutrire i tuoi amici e mostrare loro quanto tieni. Ciò potrebbe includere il regalo perfetto per le vacanze, o portarli a uno spettacolo o offrire loro un pasto delizioso. L'importante è trovare un modo per far loro sapere quanto significano per te.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Cancro questo fine settimana è quadrata con i tuoi pianeti natali della Bilancia e di fronte a Saturno e Plutone nel Capricorno creando un quadrato cardinale nella tua carta. Questo crea uno sgradevole tipo di oscillazione interiore che si risolve concentrandosi su ciò che ti porta gioia, ciò che ti illumina e ciò che ti dice "divertimento" per te, quindi trova un modo per dartelo. Tendi a concentrarti sui bisogni del tuo altro significativo, o delle persone che ami; questo fine settimana, dai un po' di tempo al comunicare con te stesso.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Il sole e Mercurio attivano i tuoi pianeti natali nello Scorpione e fanno parte di un grande trigono in acqua che include la luna in Cancro e Nettuno in Pesci. È un fine settimana ideale per esplorare nuovi luoghi, provare nuove cose e godersi i piaceri della vita. La tua creatività è super forte e i tuoi sensi intuitivi sono perfezionati e precisi. Trascorri un po' di tempo nella natura e lascia che ti nutri e riempia di nuovo la tazza in modo da essere pronto per la settimana a venire.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : La luna in Cancro ti chiede di dare un'occhiata ai misteri nascosti e all'ottava più profonda degli affari finanziari tra cui risorse comuni, eredità e tasse. Niente di tutto ciò può essere particolarmente allettante, ma sono ciascuno un aspetto importante della vita e devono essere curati. Su una nota più piacevole, viene anche evidenziata la tua sessualità e le profonde connessioni emotive sono più che possibili questo fine settimana.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Saturno e Plutone attivano i tuoi pianeti natali del Capricorno e formano un quadrato con Marte in Bilancia e la luna in Cancro. Questo può creare un sentimento interiore di squilibrio e la sensazione di essere trascinato da una cosa all'altra senza risoluzione o completamento in nessuno di essi, il che è incredibilmente frustrante per te! La cosa migliore che puoi fare è semplicemente allontanarti, concentrarti su ciò che ti porta soddisfazione e felicità, e poi godertelo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Cancro ti sta chiedendo di dare un'occhiata a cosa sta succedendo con la tua salute e il tuo benessere. È allettante ignorare i messaggi sottili che il tuo corpo e le tue emozioni ti stanno inviando, ma è molto più utile prestare attenzione e quindi affrontare ciò di cui hai bisogno per prenderti cura al fine di stabilire o mantenere una buona salute. Lo stress sul lavoro può essere un problema debilitante; cerca modi per prenderti cura di te stesso.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Nettuno in Pesci attiva i tuoi pianeti natali in Pesci e fa parte del grande trigono in acqua che include la luna in Cancro e il sole e Mercurio in Scorpione. Sei molto sensibile questo fine settimana, la tua creatività e intuizione sono fuori scala. Esistono molti modi per esprimere questa energia e non sei mai a corto di idee, quindi tuffati e divertiti. Potresti ritrovarti a fare regali di festa per le persone che ami e saranno felici dei risultati.

