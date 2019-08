Oroscopo del weekend 17 e 18 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 17 e 18 agosto: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 17 e domenica 18 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Sei impegnato per la tua salute personale conscio che per servire gli altri si richiede che tu funzioni fisicamente al massimo grado per proteggere le persone che ami. Questo è uno sforzo generoso da parte tua, sapendo che puoi fornire le energie fisiche che gli altri potrebbero non avere e di cui hanno bisogno, in particolare la domenica. Un partner in un'area della tua vita sta provando un senso di perdita in modo materno rispetto a qualcuno che desiderava proteggere. Sanno che sei bravo a combattere per l'amore e che una piccola rassicurazione da te sarà la guarigione. Contatta il tuo Love Psychic per supportare e chiarire i modi per raggiungere questa persona. Non solo crei un legame più forte con loro, ma ti aiuta a sviluppare un più profondo rispetto reciproco. La vulnerabilità è spesso qualcosa che non vuoi affrontare, ma questo è ciò che ti collega così magnificamente con gli altri.

TORO OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Questo fine settimana di agosto è un momento in cui tutto nella tua vita si esprime audacemente come vivo. Questo crea una bellezza straordinaria, non solo nella tua casa, nei giardini e nella vita sentimentale, ma hai anche trovato nuovi regni di espressione nel modo in cui parli e impatti sugli altri. All'inizio continui a spaventarti prima di riconoscere che le tue nuove visioni della vita sono potenti, importanti e liberanti per tutti i soggetti coinvolti. Contatta il tuo destino e percorso di vita psichico per qualsiasi assistenza di cui ritieni di aver bisogno. Non rimpiangere il dramma che esprimi. Attira l'attenzione degli altri, in particolare a casa, che hanno bisogno di ascoltare quello che dici. Puoi cambiare la tua vita e quella degli altri in modo profondo questo fine settimana. Le tue emozioni si stanno armonizzando in un modo particolarmente romantico. Le tue nuove idee su come possono funzionare le relazioni, la creatività e la tua visione amorevole del futuro, ispirano gli altri.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Un amico può offrirti qualcosa che non solo ti incoraggia nella tua vita lavorativa, ma offre una conoscenza davvero profonda dalla sua esperienza personale. Potrebbe essere qualcuno online o a una festa, ma senti una connessione emotivamente potente. Adotta un approccio sano a ciò che impari, tenendo presente di non esagerare con le tue nuove conoscenze. Raggiungi il tuo percorso di vita o le vite passate psichiche per una direzione personale. I partner, in particolare al lavoro, tendono ad essere un po 'esagerati. Mentre il loro entusiasmo e alti ideali dovrebbero essere coltivati, puoi essere la persona a bilanciare questa energia in modo che faccia la differenza nel mondo e serva tutti voi. Alcune cose devono ancora essere ordinate per far sì che questi sforzi creativi prendano vita in un modo che raggiunga gli altri. Hai la capacità politica di far funzionare tutto.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Hai un senso del destino spirituale questo fine settimana. Ti motiva in modi sottili ma romantici. Seguire la tua intuizione intrinseca ti porta attraverso sogni ad occhi aperti e idee a sorpresa. Il sabato è particolarmente potente e stimolante, quindi medita su ciò che senti. Contatta Life Path e Destiny Psychic per approfondimenti e rassicurazioni. Inoltre, potresti sentire esperienze di vita passate che incidono sul tuo lavoro e amare la vita. Il tuo partner ha un forte desiderio di andare avanti, desiderando completare i propri obiettivi nella vita. La realtà ci dice che questo è un processo in corso. Probabilmente sono un po 'sopraffatti, non sapendo esattamente cosa desiderano scartare e cosa vogliono costruire per il futuro. La tua natura sensibile può lenire la loro intensità quasi dolorosa. Non lasciarti scappare da alcuni dei sentimenti e dei bisogni che esprimono. Lavora con loro per trovare un senso più forte di ciò che può guidarli a "salvare il mondo", sia nelle leggi concordate che in quelle nuove.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Potresti trovare persone che cercano la bellezza della tua anima e la meravigliosa espressione di sé che si manifesta attraverso la tua arte, il tuo lavoro e le naturali qualità di leadership. Ti ritrovi a guidare gli altri quando meno te lo aspetti. Qualcuno che ti trova sexy potrebbe voler formare una partnership. Se ti senti turbato da questo, in particolare in un ambiente di lavoro, contatta il tuo Love Psychic per approfondimenti su come gestire al meglio quei sentimenti in entrambi o in entrambi. Se stai valutando cambiamenti nei tuoi investimenti personali, siano essi finanziari o più orientati alla carriera, sappi che quello che vuoi è vivere una vita che porti un senso di autostima, conoscendo il tuo valore per gli altri. Lavora con le tue passioni in un luogo tranquillo il venerdì e il sabato. Una volta che ti senti chiaro su ciò che ti sta guidando, sei in un posto per condividere ciò che hai imparato con gli altri. Dai loro un migliore senso della fonte e dello scopo di entrambi i tuoi migliori obiettivi di vita.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : I partner sono in una ricerca mistica, che si tratti di esprimere talenti creativi speciali o ideali personali. Le tue intuizioni su ciò che entrambi desiderate realizzare sorprenderanno e chiariranno entrambi e vi aiuteranno a trovare modi per rendere molto reale ciò che sembrava fuori portata in passato. C'è un senso del destino in entrambi i tuoi viaggi speciali nella vita. Contatta il tuo destino e percorso di vita psichico per aiutarti a interpretare le tue intuizioni in realizzazioni reali all'orizzonte. La domenica ti trova godendo i frutti del tuo lavoro. Potresti aver creato un bellissimo pezzo d'arte, o quella forma d'arte potrebbe venire dal riorganizzare la tua casa in qualcosa di semplice e invitante. Non abbiate paura di lasciar andare i tesori personali del passato. Potresti percepire che questi preziosi oggetti sono ora più vantaggiosi per qualcun altro. Che tu offra questo dono a un caro amico, a uno sconosciuto o a un ente di beneficenza, aprirai uno spazio per nuove ricchezze utili nella tua vita.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Hai trascorso il mese scorso come ragionevole, amorevole, pacificatore e saggio consigliere di amici e vicini. Le belle persone che incontri a una festa online lavorano con te per creare vantaggi nella tua vita e in entrambe le tue ricerche di armonia. Se fai un respiro profondo e ti senti in contatto con la bellezza della vita, sei sulla strada giusta. Attività di cura e salute ti portano a interazioni veramente positive con gli altri. Pianificare di connettersi con loro durante una lezione di yoga, escursioni condivise o una lezione di pittura sul lungomare può portare magie sia alle relazioni in evoluzione, sia alla vita lavorativa. Il tuo astrologo psichico può dare il suggerimento perfetto per quale attività desideri perseguire e per la persona che dovrebbe essere lì con te.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Il tuo rapporto con la tua vita pubblica è stato intenso per oltre un mese. Sei spinto a offrire agli altri non solo i tuoi doni artistici, ma la saggezza e la guida che hai trovato attraverso l'autoesame e l'esplorazione del significato interiore della natura e dell'amore. Puoi giustamente essere orgoglioso delle tue attuali opere creative. C'è qualcosa di sinceramente incantevole che permea ciò che produci e condividi con gli altri. Contatta il tuo Life Life Psychic o il tuo Path Path Psychic per ottenere ulteriori approfondimenti sui tuoi talenti dati da Dio / Dea e sul modo migliore per raggiungere gli altri attraverso di loro. Sai quello che hai è davvero prezioso. Invita il tuo sensitivo a offrirti strumenti per aprirti ai regali di ritorno che andranno a beneficio delle tue finanze. I tuoi valori si evolvono per includere il riconoscimento e l'apprezzamento dei talenti che hai intrinsecamente.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Hai avuto un mese piuttosto ispirato, ma è stato difficile separare e condividere la bellezza che trovi dalla nebbia delle esperienze mistiche. La tua vita domestica questo fine settimana può essere fonte di ispirazione fintanto che ti concentri sulla comunicazione del tuo spirito puro, amorevole e generoso. Contatta il tuo percorso di vita e il tuo destino psichico per rendere questo fine settimana una fonte di vera soddisfazione per te e coloro che ti circondano. La domenica può offrirti ispirazioni più nebulose per uno sforzo creativo reale e praticabile. Stai dando alla luce qualcosa di saggio e necessario nel mondo, e potrebbe effettivamente sembrare il dolore della nascita. Condividere qualcosa di così personale che riflette una parte del tuo essere può portare un senso di vulnerabilità. Siate chiari sul fatto che state trasformando vecchie ferite in bellezza e umorismo con cui gli altri possono relazionarsi, apprezzare e crescere.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Questo fine settimana offre una pausa romantica da tutto ciò con cui hai avuto a che fare. La tua intensità personale ti ha fatto sentire di aver sopraffatto gli altri. Quello che sta succedendo è che stai anche sopraffacendo te stesso per la maggior parte del tempo. Non è che ci sia qualcosa di sbagliato in ciò che sei e in ciò che stai esprimendo in questi giorni, è che hai una grande profondità nel sapere che ciò che sta accadendo intorno a te è inaccettabile e deve essere trasformato. Raggiungi la tua vita passata e / o percorso di vita e destino psichico per impedirti di essere superato dalla tua saggezza e intuizioni. Ti trovi in ​​un posto davvero interessante in questo momento che ti chiede molti mentre condividi con gli altri. Concediti del tempo per rilassarti e lasciarti andare questo fine settimana, per ricostituire tutta l'energia che condividi. Guarda un film, vai a un concerto o ascolta la bellissima canzone curativa nella tua testa per coltivare le tue migliori qualità.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Lascia che il tuo fine settimana riguardi esattamente ciò che apprezzi e di cui hai bisogno nella tua vita. La tua attenzione è stata per un po' sulle tue collaborazioni. Sebbene questa sia stata spesso una sfida e una gioia, devi riconoscere le tue abilità e il tuo valore in questa interazione. Sei stato fondamentale nel trovare un equilibrio che consenta ai partner e ad altri di lavorare insieme a te e andare avanti. Accetta che stai giocando un ruolo importante nella danza della vita e consenti a te di ottenere benefici finanziari, anche in modi insoliti. Contatta il tuo psichico in carriera e finanza per far entrare la meritata abbondanza che hai guadagnato. Scoprirai probabilmente che ci sono fonti di ricchezza e guadagni finanziari che non ti sono venuti in mente. Queste sono deliziose sorprese che puoi trovare attraverso comunicazioni amorevoli.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 17-18 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Questo è un fine settimana molto emozionante e romantico per te, quindi usalo a tuo vantaggio. Gli amici impegnati possono fornire energia e chiarezza cruciali alle nuove idee scioccanti che stai vivendo. In effetti, il lavoro o alcuni problemi di salute possono richiedere la tua attenzione, quindi usa questo tempo per amare la cura di te stesso. Te lo meriti. Chi ti ama può aiutarti con le esigenze che hai posto su te stesso. Contatta il tuo Love Psychic per aiutarti a capire come prendersi cura di te stesso accettando il supporto degli altri. Raggiungere dopo aver riconosciuto le tue esigenze può offrirti un fine settimana delizioso quando gli altri sono incantati da te e dalla tua dolce gentilezza. Lascia che qualcuno che ami ti coccoli, ti dica quanto sei bella e ti circonda delle cose che ami. Offri tanta gioia agli altri, quindi consenti loro di fare lo stesso per te.

