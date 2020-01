Oroscopo del weekend 18 gennaio e 19 gennaio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 18 gennaio e 19 gennaio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 18 gennaio e domenica 19 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante, Marte, prepara i tuoi pianeti natali in Ariete, attivando l'avventura e l'esplorazione nella tua carta. Questo ti aiuta a navigare nell'intensa e pesante energia del Capricorno che è Ariete quadrata e smorza il tuo fuoco. Ma non preoccuparti. Con la Luna dello Scorpione che mette in risalto l'intimità, potresti voler prendere la tua persona speciale, uscire dalla città ed esplorare un posto in cui non sei mai stato prima.

TORO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Scorpione attiva la partnership nella tua carta rendendolo un weekend meraviglioso per connetterti profondamente con il tuo partner di cuore. Le emozioni possono essere intense poiché si verifica un'opposizione con Urano il venerdì sera e con Mercurio in Piazza dell'Acquario la luna e Urano vorrete scegliere attentamente le vostre parole. Tuttavia, la disarmonia si risolve rapidamente e il romanticismo prende facilmente il suo posto. Concentrati su ciò che apprezzi delle persone che ami e sull'energia che pervaderà il fine settimana.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Scorpione attiva il lavoro sulla tua carta ed è trigono Venere e Nettuno in Pesci nella tua decima casa di carriera e successo. Fai attenzione a non portare il lavoro a casa con te, anche se è allettante. Tutti hanno bisogno di tempo libero, quindi prenditi il ​​fine settimana per decomprimere. Annota tutte le idee o le epifanie che potresti avere in modo da non perderle e scoprirai che hai ancora di più da portare al tavolo quando tornerai al lavoro lunedì.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Scorpione è il trigono dei tuoi pianeti natali in Cancro che attiva la creatività, il romanticismo e il divertimento nella tua carta. Estrai i progetti creativi che hai sospeso e tuffati in quelli. Trascorri del tempo facendo cose divertenti che ami e nota quanta gioia ti riempie. La luna è anche trigono Venere e Nettuno in Pesci, evidenziando l'espansione e l'avventura, quindi esci di casa ed esplora qualcosa che non hai mai fatto prima. Vai a un'apertura d'arte, partecipa a una nuova mostra, allarga i tuoi orizzonti e divertiti.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Scorpione attiva casa e famiglia nella tua carta e ti chiede di focalizzare la tua attenzione sulle tue radici e su ciò che ti nutre e ti nutre e ti nutre. Prenditi cura delle faccende domestiche, controlla con la tua famiglia e vedi come stanno andando, e se hai intenzione di fare il giardinaggio o il lavoro in giardino, questo è il fine settimana. Quando ti allinei con l'energia lunare scoprirai che gli affari domestici sono un modo in cui possiamo praticare l'amore di sé e la cura di sé.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Scorpione attiva l'apprendimento, la conoscenza, la comunicazione e brevi viaggi nella tua carta questo fine settimana. Se hai pensato a un seminario o un corso online, potresti voler iscriverti. Se hai pensato di fare un viaggio fuori città, questo è il momento ideale per farlo. Con la luna che rende un adorabile trigono a Venere e Nettuno nella tua casa di coppia, un weekend romantico potrebbe essere quello di cui entrambi avete bisogno.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Scorpione attiva la tua seconda casa degli affari materiali questo fine settimana e si unisce alla Parte della Fortuna rendendolo un momento particolarmente fortuito per esaminare le tue finanze, tracciare un piano di risparmio e investimenti, rivedere i tuoi conti e ricontrollare gli estratti conto della tua carta di credito. Con un trigono a Venere e Nettuno in Pesci che evidenzia il lavoro nella tua carta, potresti anche voler giocare con idee e possibilità riguardanti il ​​tuo lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Questo è un fine settimana di aumento di potenza per te, con la luna nel tuo segno e congiuntamente la Parte della Fortuna che brilla sui tuoi pianeti natali in Scorpione ed evidenzia autostima, fiducia in te stesso e il tuo senso di potere personale. Con il trigono della Luna Scorpione Venere e Nettuno in Pesci che attivano la creatività così come l'amore e il romanticismo, questo fine settimana è pieno di gioia. Uno stellio di pianeti nel Capricorno mette in evidenza la comunicazione, quindi considera di provare a scrivere poesie o magari di scrivere il tuo libro di memorie.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La luna in Scorpione evidenzia sogni, visioni e stati di coscienza alterati nella tua carta, quindi vai avanti e dormi in questo fine settimana. Assicurati di scrivere i tuoi sogni quando ti svegli! Mentre la giornata si svolge e contempli i tuoi sogni, l'intuizione e il significato saranno rivelati e ti aiuteranno quando avrai capito cosa stanno cercando di dirti. Fai attenzione a non esagerare con sostanze o comportamenti che creano dipendenza, poiché l'auto-sabotaggio è attivato anche da questa luna.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Scorpione attiva amici e impegni sociali nella tua carta, quindi chiama la tua gente preferita e fissa un appuntamento con la tua tribù. I sentimenti sono profondi, quindi non stupirti se un amico ti chiede consigli e indicazioni su qualcosa con cui stanno lottando. Fidati del tuo istinto e dì loro onestamente ciò che pensi e senti della loro situazione. Hanno bisogno di sentire quello che hai da dire, ecco perché hanno chiesto.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Scorpione è quadrata con i tuoi pianeti natali in Acquario e transita anche con Mercurio, quindi potresti sentirti fuori di testa ed emotivamente al limite a volte questo fine settimana. Sii particolarmente attento all'energia e all'intenzione che porti alle conversazioni, poiché è facile che le parole feriscano e le discussioni esplodano, anche se non è affatto quello che vuoi che accada. Un po' di cautela verbale fa molto per mantenere la pace.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Scorpione attiva l'espansione, l'esplorazione, l'avventura e viaggia sulla tua carta questo fine settimana, trigono Venere e Nettuno, che stanno mettendo in evidenza l'autostima e la fiducia in se stessi nella tua prima casa e il Nodo Nord in Cancro nella tua quinta casa di creatività. Hai toccato il triplo di momenti divertenti e una grande energia questo fine settimana, quindi esci nel mondo e festeggia di essere vivo. Invita un amico o due a unirsi a te e troverai la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno!

