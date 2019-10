Oroscopo del weekend 19 ottobre e 20 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 19 ottobre e 20 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 ottobre e domenica 20 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante Marte quadrerà la luna in Cancro così come i tuoi pianeti natali in Ariete questo fine settimana, il che crea un intenso quadrato che ti porta a sentirti irritabile, frustrato e cavalcare una corrente sotterranea di fastidio. Trova qualcosa che ti permetta di rilasciare questa energia in modo innocuo, come un esercizio intenso o il tempo trascorso in natura. L'importante è che non porti le cose sulle persone che ami. Invece, fai un respiro profondo, fai una scelta diversa e reindirizza le tue parole in azioni positive.

TORO OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Cancro sestile i tuoi pianeti del Toro natali e attiva l'apprendimento, la conoscenza e i viaggi brevi che lo rendono un weekend meraviglioso per prendere lezioni, seminari o allenamenti. Se ciò non attira la tua attenzione, immergiti nel libro che avresti voluto leggere ma non hai avuto tempo di fare. O semplicemente fai un breve viaggio di piacere in un posto che hai preso in considerazione. Concediti un momento divertente fuori città e goditi la vita di cui sei stato benedetto.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è Plutone sestile questo fine settimana mettendo in evidenza i tuoi doni nella comunicazione e aggiungendo profondità e intensità alla tua percezione e comprensione. Anche il tuo intuito è estremamente forte, quindi presta attenzione a ciò che ti sta dicendo. Se non tieni un diario, ora è un buon momento per iniziare quella pratica. Usalo come strumento di auto-riflessione ed esplorazione e otterrai grandi benefici.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : La luna si sposta nel tuo segno del Cancro questo fine settimana e attiva i tuoi pianeti natali in Cancro. Allo stesso tempo è di fronte a Saturno e Plutone in Capricorno e quadrare il sole e Marte in Bilancia. Un quadrato come questo crea tensione interiore e turbolenze che puoi alleviare considerevolmente essendoti consapevole e trovando modi sani per sfogare. Invece di provare a rendere felici tutti gli altri, chiediti cosa ti piacerebbe fare, e poi fallo!

LEONE OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : Il tuo pianeta dominante, il sole, è il quadrato della luna in Cancro questo fine settimana, quindi sentirai un po' di conflitto tra il tuo cuore e la tua mente, il tuo mondo interiore e il tuo mondo esteriore. Non lasciare che rovini il tuo fine settimana. Invece, cerca un modo per prenderti cura di tutte le diverse parti di te e della tua vita. Non hai ignorato una parte per rendere felice l'altra.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Cancro è sestile per i pianeti della Vergine natale ed evidenzia l'importanza degli amici nella tua vita. Rivolgiti alle persone a cui tieni, forse invitali a trascorrere una serata informale di divertimento e risate e fai sapere loro quanto significano per te. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, sta attivando la comunicazione e l'apprendimento, il che rende questo il momento ideale per seguire una lezione o un seminario, compresi gli studi online. Hai capacità di guarigione innate.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Il sole e Marte in Bilancia attivano i tuoi pianeti natali in Bilancia, quadrano la luna in Cancro e quadrano Saturno e Plutone in Capricorno. Questo crea un potente quadrato a T che può farti sentire intrappolato e tirato in direzioni diverse, nessuna particolarmente piacevole. La soluzione è tendere a ogni cosa che conta davvero; resistere alla tentazione di ignorare o evitare le cose perché ciò peggiora le cose. Dopo aver gestito le cose meno piacevoli, premiati con qualcosa che ti piace.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Mercurio e Venere in Scorpione attivano i tuoi pianeti natali dello Scorpione, trigono la luna in Cancro e trigono Nettuno in Pesci. Questo crea un potente trittico in acqua, che evidenzia la tua profondità emotiva, acuta percezione, doni intuitivi e capacità di guarigione innata. Con Saturno e Plutone in Capricorno, incentrato sulla conoscenza, gli studi e l'apprendimento, questo è il fine settimana per seguire una lezione o insegnare una classe, per ancorare i doni mistici che hai nel mondo fisico in cui vivi.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Il tuo pianeta dominante Giove nel suo segno del Sagittario attiva i tuoi pianeti natali in Sagittario. Sono sestile il sole e Marte in Bilancia che evidenzia amici e impegni sociali. Prenditi cura delle necessità in casa e poi unisciti ai tuoi amici per divertirti e divertirti. Qualcuno nella tua tribù sta attraversando un momento difficile e hai l'opportunità di essere lì per loro come se fossero stati lì per te.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Cancro è di fronte ai tuoi pianeti natali in Capricorno, oltre a transitare Saturno e Plutone, e quadrare il sole e Marte in Bilancia. Questo crea un quadrato dinamico con conseguente tensione interna e disagio. Tanta energia nei segni cardinali rende difficile rimanere fermi, ma correre in azione è destinato a causare problemi. La risposta è contemplare e considerare attentamente tutte le azioni che si sentono chiamati a compiere e muoversi lentamente mentre si procede.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Cancro attiva il settore della tua carta che regola il lavoro e trigona Venere e Mercurio in Scorpione che attivano la carriera e Nettuno in Pesci evidenziando denaro, prosperità e finanze. Questo allineamento ha un'influenza fertile su queste aree della tua vita ed è molto probabile che la ricompensa e il riconoscimento per le abilità, il talento e il duro lavoro che porti al tuo lavoro saranno disponibili.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 19 OTTOBRE - 20 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Cancro è il trigono dei tuoi pianeti natali dei Pesci, così come il tuo pianeta dominante Nettuno e il trigono Venere e Mercurio nello Scorpione. Questo allineamento evidenzia la tua intuizione, la tua profonda natura emotiva, l'amore per la bellezza e il desiderio di aiutare gli altri. È un fine settimana meraviglioso per immergersi in progetti creativi, andare a teatro o ad un piccolo concerto intimo e prendersi del tempo per coltivare e prendersi cura di se stessi. Il tempo trascorso in natura è particolarmente riparativo e curativo.

