Oroscopo del weekend 20 e 21 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 20 e 21 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 e domenica 21 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Potresti trovarti spiazzato quando si tratta del tuo partner e delle sue idee su come spende i vostri soldi. Ci sono molte cose che non conosci, quindi preparati a entrare a conoscenza di cose mai sentite. Potresti contrastare le spese relative alla vita sociale o potresti non essere d'accordo su come finanziare i piani per il futuro. Se sei single, avrai bisogno di essere informato su quanto supporto hai dagli altri. In entrambi i casi, vincerai quando eserciti la tua intraprendenza.

TORO OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Sarai in sintonia con un amico perché puoi capire cosa sta attraversando e viceversa. La tua reciproca compassione ed empatia possono essere immensamente cicatrizzanti, quindi non aver paura di aprirti se qualcosa ha pesato sulla tua mente. Potrebbe essere necessario sfogare la rabbia o la frustrazione sulla tua carriera o su una relazione. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, dovrai mantenere il tuo potere e fidarti di ciò che sai per risolvere i problemi con gli altri.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Un sogno di carriera può rimanere al di fuori della tua portata fino a quando non sviluppi una strategia per farlo accadere. Questo fine settimana, potresti scoprire che ti manca l'educazione o le credenziali appropriate per fare il passo successivo. Piuttosto che essere un deterrente, lascia che sia la tua motivazione ad aggiornare il tuo set di abilità. Se sei davvero appassionato del tuo obiettivo, lo manterrai fino a quando non farai una svolta. Un potente sostenitore potrebbe essere colpito dai tuoi sforzi e potrebbe offrire assistenza e consigli utili.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

È facile rimanere intrappolati in una fantasia romantica. Basta un messaggio di speranza per essere entusiasti di ciò che ci aspetta. Una conversazione animata potrebbe rivelare che hai letto troppo e che le tue aspettative superano ciò che qualcuno è disposto a dare. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Cancro, puoi essere schiacciato da un colpo deludente o puoi spazzolarlo via. Esercita la tua energia come un pari e chiedi quello che vuoi in un modo adulto.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Discutere di questioni familiari può essere immensamente curativo quando ci si connette e super frustrante quando non si riesce a guardare le persone occhi negli occhi. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Leone, dovrai accontentarti di piccole concessioni piuttosto che aspettarti che qualcuno sia completamente d'accordo con le tue idee e i tuoi piani. È frustrante incontrare l'opposizione quando pensi di agire nel migliore interesse di tutte le parti coinvolte. Potrebbe essere necessario far valere la propria idea e effettuare una chiamata anche senza aver ricevuto l'approvazione di qualcuno.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Condividere le tue speranze per il futuro con il tuo partner potrebbe aprire una connessione profonda. Ti sentirai in sintonia quando ti renderai conto di condividere gli stessi sogni. È bello che tu condivida una visione per il futuro, tuttavia potresti discutere su qualcosa di totalmente insignificante. Se sei single, dovrai guarire la disconnessione tra quello che dici e quello che sei disposto a fare per farlo accadere.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

La tua intuizione su un lavoro o una questione di soldi potrebbe essere azzeccata. Questo potrebbe ispirarti a seguire un'idea interessante. Dato che si tratta di affari piuttosto che dedicare tempo ad attività più piacevoli, si potrebbe entrare in discussione con il proprio partner o figli. La tua idea di business è piuttosto ispirata, anche se potrebbe non essere pronta per essere esposta. Nel frattempo, perché non provare ad avere un po’ svago?

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

Ogni grande storia d'amore inizia con una fantasia. Una conversazione potrebbe rivelare che una persona speciale sta pensando come te e condivide le tue speranze per ciò che potrebbe svolgersi tra voi. Se ti stai ancora conoscendo, dovresti scoprire di più sull'uomo o la donna dei tuoi sogni prima di invertire troppo emotivamente. Un'ulteriore conversazione potrebbe rivelare uno scontro fondamentale nei valori. Il tuo lato creativo è forte questo fine settimana, quindi è un momento eccellente per dedicarti a un progetto artistico.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Non rinunciare a un sogno per la tua casa e la vita familiare solo perché qualcuno sfida le tue idee. Potrebbe essere meglio mantenere un desiderio insoddisfatto mentre trovi un modo per portarlo a buon fine. Fidati della tua visione e concediti il tempo di elaborare un piano. Un familiare stretto è più incline a capire la tua visione e offrire il supporto di un amico, quindi tienilo nella tua cerchia ristretta. Lo sviluppo di una strategia finanziaria a lungo termine è un buon punto di partenza.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Trascorrere del tempo con gli amici può essere di grande ispirazione, soprattutto quando condividi idee e ottieni feedback sui tuoi piani futuri. Avrai lo stesso supporto quando interagisci con un gruppo che rappresenta i tuoi interessi. Tuttavia, discutere i tuoi piani e fare un investimento sono due cose completamente diverse. Nonostante il tuo entusiasmo, potresti scoprire che non sei ancora pronto a mettere i tuoi soldi dove è la tua bocca. Questo potrebbe innescare un conflitto se hai promesso di condividere le spese con un amico o di contribuire a uno sforzo di gruppo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Un atto di gentilezza o un contributo caritatevole potrebbe portare un sacco effetti benefici su di te. Si tratta di spese etiche e di usare i propri doni per sostenere il bene supremo, quindi non si è generosi per attirare l'attenzione. Tuttavia, qualcuno potrebbe mettere in dubbio le tue motivazioni. Come si suol dire, nessuna buona azione resta impunita. Non lasciare che i cattivi pensieri degli altri ti impediscano di fare del bene. Ciò che va, torna. Alla fine, otterrai ciò che ti meriti e lo stesso faranno i tuoi nemici.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 20-21 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Il tuo intuito, immaginazione e creatività sono al top della classifica! Ciò può ispirare un'immersione più profonda nell'apprendimento in modo da poter sviluppare ulteriormente le tue capacità. Ogni volta che cerchi di espandere i tuoi orizzonti, c'è una voce che ti dice che fallirai se proverai qualcosa di nuovo. Non hai bisogno di convincerlo della tua competenza. Puoi ancora fare un passo nella direzione in cui vuoi crescere nonostante le tue paure. In realtà, è solo nel farlo che impari ciò di cui sei capace. Stai alla ricerca di una classe, un insegnante o un libro che possa aiutarti ad affinare i tuoi talenti.

