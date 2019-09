Oroscopo del weekend 21 settembre e 22 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 21 settembre e 22 settembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 21 settembre e domenica 22 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : La comunicazione è un po' complicata questo fine settimana con Mercurio che incrocia Saturno, quindi presta particolare attenzione al tuo tono di voce e al modo in cui dici qualcosa. Sabato il tuo pianeta dominante Marte quadrerà la luna, il che potrebbe farti sentire irascibile e irritato. Anche se non è piacevole, c'è una grande lezione in esso, quindi prenditi il ​​tempo per esaminarlo e vedere cosa l'Universo sta cercando di mostrarti o insegnarti. Marte è anche un trigono Plutone, che ti dà accesso a un'enorme energia per raggiungere obiettivi e mostra anche il tuo magnetismo sessuale.

TORO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : La luna entra nel Cancro sabato mattina presto e illumina il settore della tua carta che regola la comunicazione e l'apprendimento, creando un delizioso sestile per i tuoi pianeti natali in Toro. Marte e il sole in Vergine attivano la tua creatività e trigono anche i tuoi pianeti Toro, rendendolo un weekend ideale per partecipare a un seminario, apprendere un'abilità o immergerti in qualcosa online che avresti voluto imparare. Concediti il ​​permesso di perseguire ciò che ha sussurrato il tuo nome.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Mentre la luna finisce la sua permanenza nei Gemelli, potresti sentirti un po' più emotivo di quello a cui sei abituato, e con il tuo pianeta dominante Mercurio piazza Saturno, la comunicazione è difficile quindi osserva attentamente le tue parole e presta molta attenzione a ciò che dicono gli altri anche. Giove sta attivando il settore della tua carta che governa la partnership e le relazioni impegnate, quindi fai piovere un po' d'amore sui tuoi cari perché sarà amplificato e restituito molte volte.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : La luna entra nel Cancro questo fine settimana e attiva i tuoi pianeti natali in Cancro e approfondendo la tua natura già sensibile. Mentre fa un magnifico trigono a Nettuno, la tua creatività è fuori scala, quindi è un momento meraviglioso per immergerti in progetti di nidificazione intorno alla tua casa, come decorare, dipingere e coinvolgere qualsiasi altra espressione creativa che ti chiama. La comunicazione può essere impegnativa poiché Marte il guerriero quadrerà Mercurio il messaggero, quindi è necessario stare molto attenti con la tua comunicazione.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : Questo è un grande fine settimana per fare le cose e prendersi cura dei progetti che non sei stato in grado di raggiungere. Il trigono Marte Plutone è potente e corroborante, quindi sarai sicuramente in grado di controllare alcune cose dalla tua lista di cose da fare. Con Giove a quadrare Nettuno nella tua casa di risorse e lasciti, evita il gioco d'azzardo, la droga, il troppo bere o indulgenze eccessive di qualsiasi tipo. La moderazione in tutte le cose è il principio guida in questo momento.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Sabato la luna si sposta in Cancro e sestili i pianeti della Vergine natale creano un'energia di facilità e piacere. I sentimenti ansiosi che hai provato in questi ultimi giorni svaniscono e puoi goderti un fine settimana divertente e un po' di tempo con la famiglia e gli amici. Mercurio, il tuo pianeta dominante, è quadrato a Saturno, quindi la comunicazione può diventare un po' traballante. Basta guardare le tue parole e bypassare il fastidio che può sorgere riguardo a cosa e come gli altri comunicano. Resisti alla tua pace.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Sabato la luna si sposta in Cancro e piazza i tuoi pianeti natali in Bilancia, quindi se senti uno stress interiore e una pesantezza a cui non sei abituato, ma non allarmarti. Concediti il ​​permesso di sdraiarti. Vacci piano, fai alcune cose in giro per casa e preparati per la settimana lavorativa a venire. Il trigono tra Marte e Plutone ti fornisce l'energia di cui hai bisogno per fare le cose, specialmente in casa o per quanto riguarda la tua famiglia.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Con la luna che si muove nel Cancro e pianifica i tuoi pianeti natali dello Scorpione insieme a Marte, Trigono Plutone, non c'è nulla che non puoi realizzare questo fine settimana! Se inizi la giornata con la meditazione o qualunque altra pratica spirituale ti concentri, scoprirai che rimani all'interno di una bolla di pace e felicità per tutto il fine settimana. Venere e Mercurio stanno attivando il settore della tua carta che regola i sogni e le visioni, quindi presta attenzione sia al sonno che ai sogni ad occhi aperti in questo momento poiché contengono informazioni importanti per te.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Il tuo pianeta dominante Giove sta attivando i tuoi pianeti natali in Sagittario e sta ricevendo un quadrato duro da Nettuno. Evita qualsiasi cosa abbia a che fare con il gioco d'azzardo, la droga, il bere troppo o l'eccessiva indulgenza di qualsiasi tipo. Appoggiati alla moderazione in tutto e navigherai incolume in questo transito. Con Venere e Mercurio nel settore della tua carta che governa amici e impegni sociali, è un fine settimana ideale per entrare in contatto con la tua tribù e goderne l'atmosfera.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Saturno e Plutone in Capricorno stanno attivando i tuoi pianeti natali in Capricorno, dandoti una profondità di saggezza e potere che puoi usare in ogni area della tua vita. Plutone trigono Marte ti inonda di energia mirata e sblocca anche la tua capacità di comando. Guarda le tue parole e il modo in cui comunichi con gli altri; il quadrato tra Mercurio e Saturno può farti sembrare o sembrare duro quando questa non è affatto la tua intenzione.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Mentre la luna si sposta in Cancro, crea un potente sestile per il tuo pianeta dominante, Urano, attivando casa e famiglia nella tua carta. È un grande fine settimana per dedicare un po' del tuo tempo e amore nella tua dimora e nelle persone che ami. Giove in Sagittario sta mettendo in risalto l'amicizia e gli impegni sociali, quindi qualsiasi tempo trascorso qui sarà anche estremamente gratificante, per te e per loro. Il settore della tua carta che governa l'avventura e le nuove esperienze è attivato da Mercurio e Venere, quindi esci nel mondo ed esplora nuovi luoghi.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : I tuoi pianeti dei Pesci natali ricevono un trigono dalla luna in Cancro questo fine settimana, aumentando la tua creatività e immaginazione. Tutti i progetti e le idee creative che hai messo in attesa per questioni più pratiche ti stanno chiamando ora, quindi ascolta e rispondi. Concediti il ​​permesso di giocare questo fine settimana, di giocare con idee, progetti, mezzi, espressioni e canali di creatività. Evita le discussioni e tutto ciò che ti distrae dalla tua gioia interiore.

