Oroscopo del weekend 22 e 23 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 22 e 23 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 22 e domenica 23 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Recupera telefonate, e-mail e messaggi di testo in ritardo il venerdì perché quando arriva il weekend, ti consigliamo di staccare la spina e rilassarsi. Ti divertirai a nidificare e riposare, soprattutto se hai avuto una settimana frenetica. Indossa un paio di comodi costumi da bagno, ordina e lasciati coinvolgere dai tuoi programmi preferiti. Se la modalità “divano” non è la tua passione, ma vuoi comunque startene a casa, organizza una gustosa cena in famiglia o invita i tuoi amici più cari a prendere un caffè o un drink. Finché è freddo, sarai felice.

TORO OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Prendi il telefono e chiama qualcuno a cui importa. Seriamente, trarrai beneficio dal connetterti con una persona con cui puoi avere un cuore in movimento. Ci sono molte cose nella tua vita quindi sarà bello ricevere feedback da qualcuno che ti conosce e capisce con cosa hai a che fare. Non sei sicuro di essere pronto a condividere? Probabilmente ti sbagli. Perché non pagare la compassione in avanti offrendo un orecchio comprensivo a qualcuno che ha bisogno di un amico? Sei davvero eccezionale quando si tratta di offrire consigli pratici.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: Tutti in modo o nell’altro sono attratti dal denaro. Hai bisogni materiali e non c'è niente di sbagliato nel volere che la tua vita sia un po' più comoda. Guardare a una persona che emana prosperità è il mezzo più facile per avere suggerimenti su come andare avanti. Stai entrando nel periodo dell'anno in cui i semi che hai piantato per nuove imprese hanno maggiori probabilità di dare frutti, quindi stai attento a come aumentare le tue entrate. Vale la pena essere realistici su ciò che sei in grado di realizzare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Se sei stato nascosto sotto una roccia nelle ultime settimane, è ora di uscire e lasciare che il mondo veda la tua bella faccia. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è tempo di fare il tuo debutto estivo. Con l'avvicinarsi del tuo compleanno, dovresti riflettere su come vuoi crescere e cosa vuoi fare nell'anno a venire. Inizia adesso facendo tutto ciò che il tuo cuore desidera. Non ti preoccupare di fare tutto per te. Se non fai cose che nutrono il tuo spirito, chi lo farà?

LEONE OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Prendi una pausa ben meritata dai riflettori nel weekend. Il mondo si aspetta che tu sia sempre attivo, e sei così preso a fare una performance impeccabile che a volte ti dimentichi di avere un ruolo. Godersi un po' di tempo privato con distrazioni limitate sarà rinfrescante. Se c'è una festa o un evento interessante a cui non puoi resistere, potresti anche andare all-in. Renderà il tuo periodo di riposo ancora più dolce se fai festa come se fosse fuori moda.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Vergine: Se ti sforzi di socializzare, sei sicuro di catturare l'attenzione di qualcuno. Sia il tuo stile che la tua fiducia possono renderti protagonista. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, passare il tempo con i colleghi al di fuori del posto di lavoro potrebbe essere interessante. Qualcuno potrebbe darti un'attenzione speciale in più. Mantienilo platonico a meno che non ti permetta di unire l'utile al dilettevole. È bello avere connessioni personali con le persone con cui lavori, ma dovresti fare attenzione a non compromettere la tua posizione.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Per cosa vuoi essere riconosciuto? Dovresti capirlo subito perché molto presto il mondo osserverà le tue mosse. Qualcosa su cui hai lavorato duramente potrebbe finalmente ottenere il riconoscimento che merita. Se il tuo progetto è pronto per la prima serata, pubblicalo sui social media o invia email a persone che possono aiutarti a fare il passo successivo. Assicurati di poter consegnare tutto ciò che prometti. Potrebbe essere un grande disastro se non puoi vivere fino alla tua campagna pubblicitaria.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Potrebbe essere difficile evitare di scatenare una grande avventura. Vedila in questo modo - tu vivi (questa vita) una sola volta. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, vorrai far volare la cooperativa e trovare qualcosa di interessante da fare. Per te, avventura significa connettersi con una persona, un luogo o un'esperienza che ti fa risuonare le corde del cuore. Forse ti piacerebbe rivisitare un luogo d'infanzia preferito o fare qualcosa che ti è piaciuto fare da bambino? Riconnettersi con il passato potrebbe fornire la rassicurazione di cui hai bisogno per andare avanti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : C'è quantità e poi c'è qualità. Le aspettative sono alte quando si tratta di relazioni, anche se ottenere più tempo o attenzione da parte di qualcuno non rende necessariamente un'esperienza più positiva. Tu e l'altra persona ti sentirai più soddisfatto quando porterai la tua piena attenzione a importanti interazioni uno a uno. Spegni il telefono e connettiti con chi è con te come se fosse la cosa più importante al mondo. È un test per vedere quanto puoi essere attento e quanto puoi andare in profondità.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : C'è un limite a ciò che puoi realizzare da solo, quindi non aver paura di chiedere assistenza. In tutte le aree, potrai beneficiare di avere un assistente attento che ti può tenere in pista. Metti molta pressione su te stesso per essere competente e completamente indipendente, ma non è sempre necessario o prudente farlo da solo. Dai un'occhiata intorno a te e identifica la persona che sta morendo dalla voglia di passare del tempo con te o desidera disperatamente che chieda aiuto.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Lavorerai, o giocherai questo fine settimana? La tua lista delle cose da fare si allunga e c'è solo così tanto procrastinare che puoi fare. Allo stesso tempo, potrebbe esserci una pazza uscita divertente o un evento emozionante nella tua agenda. Non deve essere tutto o niente. Con un piccolo sforzo, puoi inserirli entrambi nel tuo programma. Potrebbe essere meglio occuparti prima delle faccende e compiti di lavoro. Tutte le cose divertenti che hai programmato potrebbero incorrere in straordinari, quindi non avrai l'energia per occuparti degli affari.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 22-23 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La tua casa dice molto di te. Se non dice ai visitatori quello che vuoi che sappiano su di te, potrebbe essere il momento di rifare il tuo spazio. La tua atmosfera è super creativa ora, quindi probabilmente hai molte idee interessanti. In caso contrario, controlla un paio di siti web di rifugio per l'ispirazione. La vita ti sta offrendo opportunità più grandi, quindi è naturale che tu voglia vivere in un modo più lussuoso. Vai avanti e concediti qualcosa di speciale per il tuo spazio ma cerca di non esagerare.

