Oroscopo del weekend 22 e 23 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 22 e 23 settembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 22 e domenica 23 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete : Sia in amore che negli affari, fare coppia può spaventare perché significa che l'altra persona vedrà il meglio ed il peggio di te. Ti senti più vulnerabile del solito ma non dovresti impedirti di essere disponibile per un appuntamento amoroso o per una significativa opportunità professionale. Concentrati su ciò che voi due potete realizzare insieme. Il partner giusto porterà al rapporto ciò che ti manca, e lo renderà vincente.

TORO OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro : Non mettere da parte la tua disinvoltura e la tua sicurezza quando hai a che fare con questioni di lavoro. Le tue relazioni con i colleghi andranno meglio se riuscirai a mantenere alto il senso dell'umorismo e ti concentrerai sul lato positivo di ogni cosa. Potresti sentirti insicuro quando parli con qualcuno che sembra più esperto di te. Invece di innervosirti, concentrati su quello che devi ancora imparare. Secondo l’oroscopo del fine settimana, sono in arrivo diverse novità relative al lavoro e al benessere.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli : Non lasciare che un amico possa rovinare il tuo weekend. Probabilmente hai bisogno di una pausa da tutto. Dovresti anche evitare di partecipare ad un evento che non ti interessa. Sai quali cose ti divertono di più. Probabilmente c'è qualcosa di più strano, geniale o meno alla moda che vuoi davvero fare. Che cosa stai aspettando? Fallo! Potresti scoprire che i tuoi amici o il tuo partner sono d’accordo con quello che vorresti fare anche tu.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro : La tua natura compassionevole e premurosa fa di tè la persona a cui tutti si rivolgono per avere un consiglio. Le persone ti coinvolgono in tanti modi ed è sorprendente che tu non ti senta all'altezza di ciò. Ci sarà sempre qualcuno che è più intelligente, più carino o ha più di successo di te, ma questo non significa che tu non possieda qualità davvero uniche. Trascorrere del tempo con i tuoi amici ti darà la spinta di cui hai bisogno.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone : Potrebbe essere il momento per concludere un'importante carriera o affare economico, quindi non stroncarlo sul nascere. Una volta che gli affari saranno risolti, sarai libero di goderti il tuo weekend senza distrazioni. Non passare troppo tempo a pianificare grandi cose! Ad un certo punto, devi solo buttarti e sperare per il meglio. Pianificare tutto fino all'ultimo secondo è noioso oltre che inutile. Ti divertirai di più se userai la spontaneità.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine : Prima di chiudere il libro per imparare qualcosa, assicurati di avere la lezione giusta. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, metti in pratica le tue conoscenze troppo presto, quindi vorrai sapere qualcosa di più su quello che stai facendo. Sarà più difficile trovare supporto da persone esterne rispetto a prima. Quindi, dovrai essere preparato ad agire in modo più indipendente, specialmente quando si tratta di questioni legate ai soldi.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia : Risolto un importante problema emotivo, adesso puoi andare avanti e pensare a quello che verrà dopo. Mantieni l'attenzione su te stesso e ciò che ti rende felice piuttosto che concentrarti troppo sulle relazioni. Ci sono stati profondi problemi emotivi nella tua vita e ci sono voluti un po’ di anni per risolverli. Nel frattempo, concentrati sul trattare te stesso con la gentilezza amorevole e il rispetto che desideri dal tuo partner.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione : Si prospetta un week end esplosivo. Presto vorrai ritirarti dalla scena e avere il tempo di riorganizzare la tua vita da solo. Per quanto riguarda il lavoro, dovrai sviluppare nuove competenze e trovare la giusta strada può essere stressante. È un buon momento per iscriversi a una lezione di yoga o imparare a meditare.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario : Sei stato al centro dell’attenzione per un pò. Prima di uscire di scena, assicurati di chiudere l'accordo che potrà aiutarti a raggiungere un importante obiettivo di carriera. Una persona è consapevole di ciò che tu puoi offrire, quindi non dovrebbe essere troppo difficile convincerla per sostenerti fino alla fine. Tuttavia, il tuo umore potrebbe essere un po’ instabile. Trascorrere del tempo con le persone amate ti aiuterà a sviluppare la tua creatività.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno : preparati a concludere le prove per salire sul palco. Ora che hai attirato l'attenzione dei tuoi colleghi o superiori, puoi condividere i tuoi piani e le tue idee. Indipendentemente dal fatto che tu stia rivolgendo a un gruppo di colleghi o ad un tuo superiore, dovresti fornire un resoconto dettagliato di ciò che vorresti realizzare. È difficile mettersi in gioco, ma è l’unica possibilità che hai per portare avanti le cose. Non lasciare che l’agitazione ti possa bloccare proprio adesso.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario : Secondo l’oroscopo del fine settimana, un membro della tua famiglia, il partner o qualcuno vicino a te ti offre amore e sostegno. Speriamo che questo ti dia la spinta di cui hai bisogno per provare qualcosa di nuovo. Potresti trovarti di fronte a situazioni in salita, quindi fai qualche ricerca o parla con qualcuno più esperto di te prima di iniziare. Non c'è nulla che tu non riesca a capire se hai le informazioni giuste. Provaci!

PESCI OROSCOPO WEEK-END 22-23 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci : Dovrai sostenere una conversazione con il tuo compagno o con un tuo amico, quindi metti le carte in tavola e cerca di essere sincero su quello che vuoi. Avrai a tua disposizione la gentilezza e la generosità degli amici e delle persone estranee, quindi non chiederti se sei degno o meno dei doni che ti arriveranno. Non c'è nulla di cui vergognarti nel chiedere un piccolo aiuto. Non è sempre una questione di carità perché a volte ciò che ricevi è il ritorno karmico per le buone azioni compiute in passato.



