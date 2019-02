Oroscopo del weekend 23 e 24 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 23 e 24 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 23 e domenica 24 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



(H3) ARIETE OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Hai pianificato e pianificato a porte chiuse ma ora sei pronto a perseguire pubblicamente i tuoi desideri. La tua determinazione a ottenere ciò che desideri è impressionante. Alcuni ti vedranno come super ambizioso mentre altri potrebbero trovare la tua inesorabilità come motivo di preoccupazione. Potresti essere particolarmente intento ad affascinare una persona influente nel tuo mondo. È abbastanza chiaro che aspiri a connetterti con qualcuno in alto piuttosto che a risalire dal fondo della catena alimentare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Toro: Le regole della relazione in cui vivi potrebbero essere influenzate dalle opinioni dei tuoi amici. Tuttavia, non puoi biasimarli quando diventi super ossessivo sul fatto che la tua data o il compagno possono fare le cose a modo tuo. Non importa quanto siano corrette o illuminate le tue regole, sono comunque regole che sono specificatamente progettate per soddisfare i tuoi scopi e le tue esigenze individuali. Hai considerato che il tuo altro significativo potrebbe avere priorità diverse e requisiti di relazione? Se sei single, le tue regole potrebbero respingere un potenziale interesse amoroso piuttosto che invitarlo a far parte della tua vita.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: E 'amore, soldi o qualcosa di completamente diverso che ti ha così infiammato? Qualunque cosa tu stia cercando, non ti fermerai finché non farai firmare qualcuno per soddisfare il tuo desiderio. Potrebbe essere facile come essere in anticipo su ciò che vuoi. Non tutto deve coinvolgere manovre segrete e negoziazioni dietro le quinte a meno che, naturalmente, non vi piaccia questo tipo di dramma. Solo il tempo dirà se il tuo desiderio sarà soddisfatto. Ecco un suggerimento: essere un gentile destinatario di ciò che viene offerto potrebbe aprire la strada a futuri favori.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Cancro: Siete tutti dentro quando si tratta di un importante lavoro d'amore. Che si tratti di un incarico di lavoro o di un progetto personale, la tua ossessione nel produrre i risultati migliori significa che continuerai a farlo fino a quando non li raggiungerai. Tuttavia, potresti essere un po 'troppo vicino al tuo lavoro per riconoscere quando si è allontanato nella direzione sbagliata, quindi è una buona idea cercare feedback da qualcuno di cui ti fidi. È probabile che lui o lei riconosca difetti o potenziali attività che non riesci a vedere.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Leone: Avere avventure selvagge è stato il tuo modo di gestire i capricci della vita. Invece di sederti intorno sentendoti in balia del destino, ti sei sfidato a prendere le cose al di fuori della tua zona di comfort. Prenderai presto questo spirito ribelle anche nella tua vita professionale. Preparati a essere visto come qualcuno che sfida lo status quo e l’autorità per il cambiamento. Ci saranno alcune cose che devi imparare a sfidare l'establishment, ma sei all'altezza del compito.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Vergine: Il tuo approccio alla datazione è intenso e molto, molto serio. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, sei super determinato a suggellare l'accordo su una questione romantica. Questo potrebbe significare finalmente conquistare una persona sulla quale ti sei schiacciato o uscire in una data impressionante con il tuo compagno. Se sei single, ti dedicherai allo stesso tempo per attirare e parlare con un potenziale partner. Non importa quale sia il tuo scenario particolare, non rendere il romanticismo più un lavoro di routine che un piacere. Tutti si divertono quando lo tieni leggero.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia: Intendi affari quando si tratta di trasformare la tua vita familiare o la tua situazione di vita. Piccole modifiche non saranno sufficienti per soddisfare i tuoi scopi. Avrai voglia di arrivare al fondo di ciò che non funziona e ricostruirlo da zero. Questo potrebbe significare affrontare i problemi familiari a testa alta e non arrendersi fino a quando non trovi una soluzione. O potrebbe significare impegnarsi in un vasto programma di riparazione, ristrutturazione o ristrutturazione. Spero che altri condividano il tuo fervore. In caso contrario, le tue azioni potrebbero peggiorare la situazione.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione: Il tuo detective interiore sta uscendo per giocare. Man mano che Venere si fonde con Plutone nella tua zona mentale, sarai motivato a scoprire informazioni su un argomento che ti riguarda. In effetti, difficilmente penserai a qualcos'altro finché non avrai delle risposte. Puoi essere ossessivo, Scorpione, che funziona a tuo favore quando si tratta di arrivare al traguardo. Come tale, sforzati di dedicare un po 'di tempo a concentrarti esclusivamente sulla tua ricerca. Prestare attenzione al tuo intuito ti porterà più velocemente.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario: Hai il potere di aprire una porta alla prosperità. Mentre Venere si fonde con il potente Plutone nella tua zona di denaro, avrai la possibilità di scoprire risorse interiori che ti aiuteranno a creare abbondanza. Forse scoprirai un talento nascosto o sottoutilizzato che porterà qualche soldo in più. O forse il tuo intuito ti guiderà verso qualcuno che ti indicherà un'opportunità di guadagno. Tuttavia, il lato negativo di Plutone sta cedendo alla negatività. Se ciò accade, cerca di vedere ciò che hai bisogno di rilasciare, ad esempio una credenza limitante sul denaro, per aumentare la tua capacità di guadagno.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno: Stai bramando la soddisfazione del tuo lavoro. Mentre la Luna attraversa la tua zona di carriera, i tuoi sentimenti sul tuo lavoro ti motiveranno o ti irriteranno. Soddisfare anche i più piccoli traguardi ti aiuterà a rimanere positivo. Potresti anche essere ispirato a pensare a come allineare il tuo lavoro con lo scopo della tua vita. Sei chiaro sulla tua direzione, Capricorno? Con Saturno laborioso come governante, hai bisogno di obiettivi forti per cui lottare. Concentrarti su ciò che ti appassiona ti porterà nella giusta direzione.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Acquario: Liberare il passato aumenterà il flusso d'amore nella tua vita. Mentre Venere si fonde con Plutone nel tuo regno inconscio, puoi diventare consapevole di un blocco interiore che ostacola le tue relazioni. Principalmente, Plutone è di lasciar andare tutto ciò trattiene la tua crescita personale, in modo da cercare di vedere se è necessario rilasciare un'emozione limitante o le convinzioni personali, come ad esempio la paura di essere vulnerabili, che tiene a bada l'amore. Fare un viaggio interiore per analizzare il passato ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 23-24 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Pesci: I tuoi amici hanno molta fiducia in te e tu hai molta influenza su di loro. Quindi, queste relazioni dovrebbero essere gestite con la massima cura e rispetto. Se un amico viene da te con un problema, non fare tutto per te. Senza nemmeno rendertene conto, potresti proiettare i tuoi problemi su un amico piuttosto che rispondere a lui o lei in modo appropriato. Questo può diventare molto scomodo per il tuo amico, specialmente se il problema è uno di quelli su cui ti senti fortemente coinvolto. Facilità, pesci. Fai attenzione a non fare o dire nulla che possa causare danni.

