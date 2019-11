Oroscopo del weekend 23 novembre e 24 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 23 novembre e 24 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 24 novembre e domenica 24 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Bilancia attiva la partnership nella tua carta e sestile il sole, Venere e Giove in Sagittario, che metterà il romanticismo al primo posto questo fine settimana. Ti senti sexy e sicuro di te che ti rende estremamente attraente, quindi goditi l'attenzione che ti arriva facilmente. Domenica sia Marte che Urano presentano aspetti difficili della luna, quindi state in allerta per reazioni emotive estreme e comportamenti impulsivi, i vostri e gli altri.

TORO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : Con Marte e Mercurio in Scorpione attivando la tua casa di relazioni impegnate, unite dalla luna domenica, di fronte a Urano in Toro, preparati per montagne russe emotive, passione, conversazione profonda e sorprese inaspettate. Mantieni il tuo equilibrio interiore, guarda le cose svolgersi come faresti con un film e goditi lo spettacolo. In effetti, potresti voler pianificare alcune attività allegra e divertente con i tuoi amici di domenica. Se riesci a sostenere il dramma che portano gli aspetti di cui sopra, tanto meglio.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Bilancia trigona i tuoi pianeti Gemelli natali attiva la creatività nella tua carta questo fine settimana, quindi esci dai tuoi strumenti preferiti, pittura, argilla, penna, inchiostro, tela o diario. Estrai tutto ciò che ti ispira ad esprimerti in modo creativo e lascia fluire i tuoi succhi creativi. Insieme a creatività, amore e romanticismo sono anche evidenziati, quindi se non hai ancora programmato un appuntamento per venerdì e sabato, fallo ora. Il romanticismo è sicuramente all'ordine del giorno.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Bilancia è quadrata con i tuoi pianeti natali in Cancro creando una certa tensione interiore e chiedendoti di prestare attenzione a casa e famiglia. Concentrati un po' di tempo sul tuo nido e prenditi cura di compiti e progetti in tutta la casa. Un membro della famiglia può chiedere il tuo aiuto. Ricorda che puoi essere gentile e solidale e non risolverli o salvarli. Pratica i confini sani e starai bene. Domenica prossima la luna si sposta nello Scorpione e attrarrà i tuoi pianeti in Cancro che attiva la tua creatività, quindi divertiti.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Bilancia è il sestile dei tuoi pianeti natali in Leone e attiva l'apprendimento, la conoscenza, gli studi e la comunicazione. Se c'è una lezione che vorresti seguire o un allenamento con cui stai giocando, questo è un weekend fantastico per quello. È anche ideale per un breve viaggio fuori città, magari in un B&B panoramico dove puoi goderti un po' di solitudine o trasformarlo in un weekend romantico. Il romanticismo è sicuramente nel menu, quindi pianificare di conseguenza.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Bilancia evidenzia gli affari finanziari nel tuo diagramma questo fine settimana, quindi prenditi il ​​tempo per rivedere i tuoi conti, pagare le bollette e cercare modi in cui puoi coltivare e aumentare il tuo benessere finanziario. Quando la luna si sposta nello Scorpione emotivo e congiunge la volatile Marte di domenica, potresti trovare uno dei tuoi fratelli viziare per un combattimento. Rifiuta di impegnarti, non vale la pena rovinare il tuo fine settimana, quindi respira, augura silenziosamente il meglio e prendi spazio.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Bilancia evidenzia il tuo senso di sé e il modo in cui cammini nel mondo. Sestile il sole, Mercurio e il tuo pianeta dominante Venere, sei un magnete popolare questo fine settimana! Tutti vogliono trascorrere del tempo con te e crogiolarsi nella tua buona energia. Ricorda, però, puoi scegliere con chi trascorrere il tempo, quindi non rimanere intrappolato nelle persone piacevoli. Le migliori esperienze provengono dall'energia che scorre tra due persone, non quando viene sottratta da una persona all'altra.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Con la luna in Bilancia che attiva sogni, visioni e stati di coscienza alterati, presta attenzione al tuo intuito questo fine settimana. Mentre la luna si sposta nello Scorpione e si strofina sulle spalle con Marte e Mercurio, le emozioni sono proprio in superficie e potresti facilmente farti male i tuoi sentimenti. Fai del tuo meglio per non prendere nulla sul personale e ricorda che la tua sensibilità e capacità empatica sono in realtà un dono. Non sei troppo sensibile.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Questo è un fine settimana molto sociale per te con la luna in Bilancia che illumina l'amicizia e gli impegni sociali e traccia il sole, Venere e Giove nella tua carta. Venere in congiunzione con Giove evidenzia il tuo aspetto, il modo in cui ti presenti e sottolinea la tua attrattiva e, francamente, ti rende dannatamente irresistibile. Goditi l'attenzione che ti porta e renditi conto che la tua natura generosa e il tuo modo autentico di essere nel mondo elevano lo spirito delle persone.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Con la Luna in Bilancia che squadrano i tuoi pianeti natali nel Capricorno, oltre a transitare Saturno e Plutone, potresti sentire la necessità di ritirarti e trascorrere un po' di tempo da solo sabato, oppure potresti essere richiamato al lavoro e dover affrontare un problema di lavoro. Entro domenica, però, è tutto dietro di te e lo sfacciato Mercurio e l'energico Marte congiungeranno la luna attivando l'amicizia e gli impegni sociali, quindi organizza un po' di tempo con gli amici e divertiti.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Bilancia è il sole sestile, Venere e Sagittario che attivano amicizie, socializzano, esplorano e allargano i propri orizzonti questo fine settimana. Questo è il momento ideale per uscire nel mondo e celebrare la vita, divertirsi, entrare in contatto con le persone che ami e divertirti a provare nuove cose e incontrare nuove persone. Mentre la luna si sposta nello Scorpione la domenica e congiunge la volatile Marte di fronte al personaggio jolly di Urano, potresti trovarti a fare i conti con un po' di dramma in casa o al lavoro, ma passerà rapidamente.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Ultimamente le cose sono state frenetiche e molto impegnate al lavoro, quindi considera di prendere la prima parte del weekend lentamente e con calma. Concediti il ​​tempo di riprenderti e goditi l'immersione profonda che la luna nella casa dei misteri nascosti può suscitare. Riposati, rilassati, goditi un po' di solitudine e trascorri un po' di tempo nella natura. Quindi quando la luna si sposta nello Scorpione e si unisce a Marte e Mercurio attivi, sarai pronto a goderti di nuovo il mondo e la compagnia degli altri si sentirà stimolante anziché drenante.

