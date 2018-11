Oroscopo del weekend 24 e 25 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 24 e 25 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 24 e domenica 25 novembre : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Ariete, avrai voglia di allontanarti il più possibile da casa e dalla tua solita routine. Hai fatto un brainstorming di idee nuove e interessanti e sei pronto a vedere fino a che punto puoi portarle. È un ottimo momento per fare una piccola ricerca. Sarà ancora meglio se la tua ricerca ti porterà in una nuova, fresca destinazione. L'unico lato negativo è che potresti non voler mai tornare a casa.

TORO OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Non c'è dubbio, Toro, nel tuo oroscopo del fine settimana c’è aria di fortunata. Tutto l'amore, i doni e i privilegi speciali che ti arrivano dovrebbero essere una conferma sufficiente che qualcuno ti ama. Con così tanto supporto dietro di te, senti di poter fare o avere qualsiasi cosa. Tuttavia, mentre pianifichi, è importante ricordare la generosità e la gentilezza che ti hanno portato dove sei oggi. Pagarlo in avanti è il modo migliore per mantenerti nelle grazie dei poteri benevoli dell'universo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

C'è amore nell’aria! Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, vorrai approfittare di tutto il tempo che puoi ottenere con il tuo partner. In effetti, è probabile che un'atmosfera calda e generosa scorra attraverso tutte le interazioni uno ad uno, quindi anche se sei single ti sentirai abbastanza soddisfatto dal tempo che trascorri con gli altri. L'unico pericolo di connettersi con le persone in un modo così incredibile è che si potrebbe dire di sì a qualcuno a cui si dovrebbe davvero dire di no.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Potresti rinunciare alla ricreazione se c'è un progetto a cui tieni nella tua agenda. Sei pronto per immergerti subito in un'importante assegnazione di lavoro o un progetto personale. Questo non è probabilmente un’attività fine a se stessa, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Cancro. Se tutto andrà bene, ciò potrebbe portare a opportunità più promettenti in futuro. Fai solo attenzione a non assumere più impegni di quanto tu possa gestire. Per entusiasmo continuerai a dire di sì quando, ad un certo punto, dovresti dire di no.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Spero che tu sia ben riposato. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Leone, avrai bisogno di tutta l'energia che puoi ottenere per reggere l'atmosfera pazza e divertente di questo week-end. Non è tanto per quello che fai che sarà super divertente. Piuttosto, è il tuo umore ottimista e l'entusiasmo che porterà uno spirito di divertimento alle tue attività. Le persone adorano stare con te quando sei in modalità party. Un appuntamento interessante potrebbe essere all'ordine del giorno, secondo il tuo oroscopo del fine settimana. Oppure potresti passare il tempo a goderti la tua attività solitaria preferita. Uscire con i bambini sarà un vero spasso.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Grandi cose sono all'orizzonte per la tua carriera. Ciò significa che ora puoi iniziare a fare grandi progetti per la tua vita domestica. Un passaggio in un posto più grande o in un quartiere più esclusivo potrebbe essere all'orizzonte. Per alcune Vergini potrebbe essere in arrivo un'aggiunta alla famiglia. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Vergine, un incontro amichevole e cordiale con i tuoi cari è l'occasione perfetta per discutere i tuoi piani futuri. Non è necessario che l'intero piano sia mappato. Hai solo bisogno di fare il primo passo e tutto procederà con naturalezza.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Hai un sacco di grandi idee in modo così naturale, ti consigliamo di discuterle con persone che possono offrire feedback interessanti. Questo fine settimana, ci si può aspettare un sacco di chiamate e messaggi così come ritrovi improvvisati. Non solo vuoi condividere ciò che sai, ma sarai anche desideroso di apprendere nuove cose. Quindi, è un ottimo momento per fare un workshop nel fine settimana. Le attività che riguardano la scrittura, l'insegnamento, l'editoria o il parlare in pubblico sono tutte destinate ad andare bene, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Bilancia. Questa energia ti aiuterà a portare le tue idee a un pubblico molto più ampio di quello che normalmente raggiungerebbe.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

Sei un grande investitore di denaro o un gran spendaccione? Le opportunità per aumentare le tue entrate sono all'orizzonte e, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Scorpione, un passo che fai ora potrebbe mettere in moto le cose. Se sei già in nero o ti senti semplicemente sicuro del tuo potenziale finanziario, potrebbe esserci in serbo uno shopping sfrenato. Una cosa è certa: hai una nuova attitudine alla prosperità e hai fiducia nella tua capacità non solo di sopravvivere, ma di prosperare. Sei di buon umore, quindi troverai un modo per riprenderti dalla spesa.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Sono passati 12 anni da quando hai avuto una formazione planetaria così stellare. Il tuo oroscopo del fine settimana, Sagittario, dice che l'universo ti sta individuando per ogni sorta di benedizione, anche se non dovresti semplicemente sederti e aspettarti che le cose cadano ai tuoi piedi. È il calore, l'entusiasmo e lo spirito di generosità che porti a tutto ciò che fai che sarà una calamita per tutte le cose buone che la vita ha da offrire. Quindi, vorrai impegnarti a trovare modi per elevare e potenziare le persone che attraversano il tuo cammino.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

A prescindere da ciò in cui credi o che riconosci come una potenza superiore, sei pronto per ottenere un enorme impulso di fede, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Capricorno. Pertanto, stai alla ricerca di un avvenimento miracoloso o insolito che confermi che forze invisibili stanno lavorando per tuo conto. Il tuo angelo designato potrebbe anche essere una persona in carne e ossa che ti aiuta a uscire da dietro le quinte. Le tue preghiere, meditazioni e viaggi sciamanici saranno super potenti quindi assicurati di mettere da parte del tempo per sintonizzarti col tuo io interiore. Sappi che questa speciale esplosione di energia potrebbe essere solo una cosa da fare una volta sola. Goditi il momento, ma non essere troppo attaccato.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Dimenticati di girovagare a casa. La tua vita sociale promette di essere ricca di eventi interessanti e opportunità per entrare in contatto con un'ampia varietà di persone interessanti. L'atmosfera è super cordiale e amichevole, così ti sentirai un membro della folla accolto favorevolmente. Potrebbero esserci così tante cose divertenti da fare che ti impegnerai a più di quanto tu possa mai mostrare, quindi sarà importante che tu limiti le tue opzioni e affini le attività che ti piaceranno di più. Il tuo oroscopo del fine settimana, Acquario, suggerisce che nuove persone potrebbero avere un ruolo nel tuo futuro.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 24-25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Vai avanti e mettiti lì fuori, Pesci, perché la gente osserverà le tue mosse. Le porte si stanno aprendo e nuove opportunità sono all'orizzonte quindi dovrai mostrare al mondo cosa hai. Tuttavia, non sono solo le tue abilità e le tue conquiste che attireranno l'attenzione, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Pesci. È anche la tua disposizione solare e lo spirito di generosità che farà un'impressione positiva. Considera dove vuoi portare la tua carriera da qui e inizia a prepararti a fare un salto. Un passo che fai ora ti mette sulla strada di nuove possibilità.



Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna clicca sull'oroscopo di Affaritaliani