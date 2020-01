Oroscopo del weekend 25 gennaio e 26 gennaio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 25 gennaio e 26 gennaio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 25 gennaio e domenica 26 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante Marte è il sestile Luna Nuova, che attiva l'amicizia e le riunioni sociali, nonché l'avventura e l'espansione nella tua carta, quindi prendi i tuoi amici e divertiti. Cerca un'attività che sia fisicamente vigorosa, quindi fai buon uso dell'energia extra che fluisce attraverso di te. Domenica la luna è il trigono Giunone che evidenzia la collaborazione e aumenta la tua empatia, comprensione e capacità di connettersi con l'altro significativo. Considera di dormire fino a tardi e condividere una colazione pigra, solo voi due.

TORO OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Nuova in Acquario attiva riconoscimento, successo e successo nella tua carta e congiuntamente a Mercurio, potresti ritrovarti a sognare nuovi obiettivi e possibilità in relazione alla tua carriera. Con il sestile lunare Marte avrai tutta l'energia di cui hai bisogno per attuare il cambiamento. Scrivi le tue idee e prendi davvero in considerazione l'idea di realizzarle e di agire su di esse. Il tuo pianeta dominante, Venere, è quadrato su Marte, quindi potresti sentirti un po' lussurioso in seguito, ma non lasciare cadere i tuoi standard perché la tua libido aumenta.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Acquario è congiunta al tuo pianeta dominante Mercurio che ti rende estremamente sensibile, intuitivo, comunicativo e attiva la mente superiore, la filosofia, l'apprendimento, l'espansione e l'avventura nella tua carta. Questo non è il fine settimana per cercare di rimanere fermi e non fare nulla, questo è sicuro! Prendi un amico e vai a vedere quel film straniero appena uscito, o partecipa a un'inaugurazione d'arte stasera. Mercurio è anche sestile su Marte, quindi "Vivacità" è il tuo secondo nome questo fine settimana.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Il tuo pianeta dominante, la luna, è congiunto a Mercurio e Sestile Marte, aumentando la tua sensibilità emotiva, rendendoti lunatico e instabile e contemporaneamente riempiendoti di desiderio e desiderio di intimità e connessione. Essere consapevoli di queste energie ti dà un vantaggio nel gestirle. Se inizi a sentirti turbato o arrabbiato, allontanati e dai a te stesso e allo spazio della situazione fino a quando non puoi raggrupparti e tenderti alle cose da un posto centrato.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna Nuova in Acquario attiva la tua settima casa di associazione ed è il sestile Marte che mette in risalto l'amore e il romanticismo e aggiunge un'atmosfera sexy al tuo fine settimana. Poiché la luna è anche congiunta a Mercurio, è probabile che le conversazioni emotive, quindi essere avvisati, vengano anticipate. Usa le tue parole per corteggiare e corteggia la tua amata, non per ferirle, e aspettati lo stesso in cambio. Se la conversazione si surriscalda, allontanati e rinfrescati, quindi riprova.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna Nuova in Acquario attiva il lavoro sulla tua carta ed è congiunta al tuo pianeta dominante Mercurio. La tua mente può essere inondata di idee e possibilità meravigliose, annotarle e prendere nota di nuove intuizioni e direzioni. Potresti anche essere estremamente sensibile, persino sensitivo, quindi fai attenzione a chi trascorri del tempo in questo fine settimana poiché la loro energia ti influenzerà fortemente, positivamente o negativamente a seconda della loro atmosfera. Fai qualcosa di nutriente per la tua salute e il tuo benessere, come prenotare un massaggio. Devi scaricare lo stress.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Acquario congiunta a Mercurio attiva la creatività nella tua carta e sei invaso da idee per progetti creativi, possibilità e attività. Anche con Marte sestile la luna non avrai abbastanza tempo o energia per farle tutte. Crea un elenco in modo da non dimenticare i tuoi preferiti. Il tuo pianeta dominante Venere e Marte quadrato, rendendo il conflitto con una persona cara una possibilità distinta. Chiediti se vuoi essere giusto o felice, scegli di essere felice, poi vai avanti con quello!

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Acquario attiva casa e famiglia nella tua carta e, congiuntamente a Mercurio, stimola la comunicazione e le forti emozioni. A volte tutto ciò che puoi fare è ascoltare. Ascolta ciò che qualcuno sta dicendo con il tuo cuore e non solo con la tua mente, e sarà sufficiente. Marte è la luna sestile che ti dà accesso a molta energia "fallo", quindi questo è il fine settimana per attraversare i progetti della lista "cose ​​da fare" fuori dalla tua lista.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La luna in Acquario attiva la comunicazione, l'apprendimento, i viaggi brevi e la conoscenza nella tua carta. E con la luna sestile Marte, hai un'ondata di energia che deve essere diretta in modo positivo. È un grande fine settimana per uscire di città, fare un seminario o un corso o tuffarsi a leggere o scrivere quel libro che non vedevi l'ora. Ricorda che le emozioni possono essere sovraccaricate ed evita di entrare nei campi minati.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Acquario attiva affari materiali e questioni finanziarie nella tua carta, oltre a far luce sui tuoi valori fondamentali. Una Luna Nuova è il momento ideale per iniziare nuove imprese, quindi dai un'occhiata alle tue finanze e vedi se c'è qualcosa che richiede attenzione o che devi affrontare. Marte è la luna sestile e attiva la tua dodicesima casa che viene con un avvertimento di non spendere troppo o comportarsi in modo distruttivo; fare una pausa prima di intraprendere qualsiasi azione.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Acquario attiva la tua prima casa di autostima, espressione di sé e fiducia in se stessi. Congiuntamente Mercurio diventi estremamente percettivo, persino psichico, così puoi dare uno sguardo compassionevole a te stesso e alla tua vita e vedere cosa funziona davvero bene e cosa deve cambiare. Prendi nota di ciò che devi cambiare e inizia facendo un piccolo passo e piantando un seme, sfruttando al meglio questa Luna Nuova. La luna è anche Marte sestile, che attiva l'amicizia, quindi potresti voler divertirti un po' con la tua tribù.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 25 GENNAIO - 26 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Acquario è congiunta a Mercurio e attiva sogni, visioni e stati di coscienza alterati nella tua carta, quindi presta attenzione alla guida e alle informazioni che fluiscono a te dal sogno. È particolarmente forte in questo momento, così come lo sono il tuo intuito e le tue percezioni psichiche. Trascorri un po' di tempo tranquillo da solo questo fine settimana, forse nella natura, e rimarrai deliziato dalle intuizioni che ti affluiscono.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna clicca sull'oroscopo di Affaritaliani