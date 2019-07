Oroscopo del weekend 27 e 28 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 27 e 28 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 27 e domenica 28 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Puoi rimuginare su tutte le piccole cose che pensi siano sbagliate o puoi capovolgere la sceneggiatura sull'insicurezza e riprendere il controllo. Ti divertirai molto di più questo fine settimana se celebrerai le tue stranezze invece di desiderare di essere diverso. Potresti scoprire che c'è qualcuno là fuori che ti adora come sei. La tua vita amorosa sta per diventare davvero interessante. Potresti anche diventare un nuovo, simpatico amico che condivide i tuoi interessi.

TORO OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Il tuo posto è dove devi stare, quindi riempi il frigo con prelibatezze e deliziose bevande per adulti in modo da poter nutrire e annaffiare correttamente il tuo equipaggio. Sarà bello trascorrere del tempo con i tuoi amici e familiari preferiti. Hai bisogno di distrarti dall'ossessione per i problemi e dalla fissazione di cose che non puoi controllare. È un ottimo momento per riprendere un progetto di ristrutturazione che ha perso il suo slancio. Tuttavia, dovresti aspettare fino a quando Mercurio non sarà retrogrado prima di iniziare un nuovo piano audace.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Anche se hai bisogno di un po' di tempo te, ciò non significa che stai diventando completamente buio. In effetti, passerai un sacco di tempo a mandare SMS e a rimanere aggiornato su ciò che sta accadendo con la tua squadra. Sabato sera sarai pronto ad abbandonare il tuo santuario e ad essere più socievole. Non puoi semplicemente sederti a bordo campo e osservare mentre tutti gli altri si divertono; la voglia è troppo forte. Una conversazione con qualcuno che ti attraversa la strada potrebbe prendere una svolta romantica. È qualcosa con un potenziale reale o entrambi siete solo innamorati?

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Lasciati coccolare da tutti i piccoli lussi che ti piacciono è la cosa giusta per rallegrarti. La tua immagine professionale potrebbe aver bisogno di un aggiornamento, quindi è un buon momento per spendere soldi per nuovi vestiti per lavoro. Vale la pena vestirsi per il ruolo che si desidera interpretare piuttosto che fare strane scelte di guardaroba che non si adattano al quadro. Stai entrando in una fase in cui sarai più a filo, quindi probabilmente puoi permetterti di spendere un po’ di più.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Il tuo parto romantico di una settimana sta volgendo al termine, quindi presto sarai in grado di rendere pubblica la tua vita amorosa e di essere un po' più aperto su qualsiasi cosa stia succedendo. È stato un viaggio straziante e logorante. Perché non rinfrescare il tuo look facendoti coccolare in un centro estetico? Ti sentirai meglio riguardo alle tue possibilità romantiche quando starai bene all'esterno come ti senti dentro. Non fa mai male apparire al meglio.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Se tutto ciò che vuoi davvero fare è rilassarti, non impacchettare il tuo programma con attività per le quali non sei in vena di presentarti. Secondo l'oroscopo del tuo fine settimana, dormire e magari fare una lezione di yoga o prendersi del tempo per la meditazione è tanto attivo quanto vorresti essere. Godere di pace e tranquillità non deve essere una ricerca solitaria. Se il tuo partner o la persona che ti interessa si divertono a comporlo e ad avere un tono basso, potrebbe essere un momento super romantico e rilassante.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Sei in modalità sociale, quindi passerai da un evento all'altro e da una festa all'altra alla ricerca di eventi interessanti e persone interessanti. Sei in vena di qualcosa di un po' diverso, quindi perché non avventurarsi al di fuori del solito codice postale alla ricerca di qualcosa di nuovo? Sarà divertente per te e la tua squadra assumere una nuova sede e conoscere il talento locale. Se sei accoppiato, passare del tempo di qualità con il tuo partner potrebbe darti la possibilità di risolvere un problema nella tua relazione.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Tutti gli occhi sono puntati su di te. Il tuo pubblico attende con impazienza la tua prossima grande mossa. Tutti si aspettano che tu esca in una nuova direzione, quindi saranno colti alla sprovvista quando fai un passo indietro in una situazione caotica e rimetti ordine. La tua abilità di padroneggiare il controllo dei danni può farti guadagnare un nuovo livello di credito a livello di rapporti. Ciò non significa che non hai qualcosa di nuovo nella manica ma se sei intelligente, aspetterai fino a quando Mercurio non sarà retrogrado prima di andare in una nuova direzione.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Metti alcune cose in una borsa e, se puoi, esci dalla porta di servizio. Anche se riesci a scappare solo per poche ore, sarà bello esplorare alcuni nuovi luoghi e suoni. Una breve vacanza con una persona che ti è cara è un ottimo modo per uscire da una routine romantica. Se sei single, potresti trovare interessanti e nuove opzioni romantiche quando ti trovi in ​​un locale leggermente diverso. La vita è stata super intensa ultimamente. Potresti usare una distrazione divertente che ti fa uscire di testa.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Anche qualcuno forte e indipendente come te dovrebbe poter contare su un po' di conforto. Se sei accoppiato, fai sapere al tuo partner ciò di cui hai bisogno in modo che possa viziarti e amarti. L'atmosfera potrebbe diventare molto romantica ed è esattamente quello che ti serve. Anche i single potrebbero trarre beneficio dal tocco curativo. Prenota un massaggio o fatti abbracciare dal tuo amico. Un colloquio sincero con qualcuno di cui ti fidi può darti rassicurazione su una questione che stai affrontando ora.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Ultimamente sei stato molto appassionato del tuo lavoro e ora puoi rilassarti sapendo di aver dato un importante progetto a tutti. Contatta il tuo compagno preferito e trasforma i tuoi programmi per il fine settimana in un'avventura condivisa. Che si tratti di un appuntamento o di trascorrere del tempo con il tuo amico, sarai felice di fare qualcosa di divertente con qualcuno di cui ti piace la compagnia. Se sei da solo, contatta qualcuno che potrebbe farti compagnia. Tutti hanno bisogno di sentire che c'è qualcuno che si prende abbastanza cura di loro per fare un check emotivo.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 27-28 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Ti senti produttivo, quindi vuoi fare le cose. Trasformalo in un'esperienza divertente lavorando su un progetto di cui sei appassionato. Potrebbe essere un incarico di lavoro o un'attività in casa. Ti darà un necessario senso di soddisfazione per mettere a frutto le tue abilità. Perché non premiare il tuo duro lavoro con una serata rilassante? Sarai ancora più motivato a occuparti degli affari se sai che puoi coccolarti una volta che il lavoro è stato completato.

