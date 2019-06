Oroscopo del weekend 29 e 30 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 29 e 30 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 29 e domenica 30 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : L'energia positiva proveniente dal movimento dei pianeti nel tuo grafico è troppo grande per non essere condivisa. La fiducia in se stessi che guadagni da questo può essere speso al meglio lavorando in modo volontario nella tua comunità. Questo potrebbe avere un effetto domino e il tuo cuore sarà pieno. Trova il tempo di vivere un'avventura romantica con il tuo partner in un weekend frenetico. Se è il momento di parlare dei piani futuri, metti su una modalità seria. Se sei single la tua ricerca di amore potrebbe aver bisogno di te per essere audace e fiducioso. Se non sei sicuro di te stesso, fermati a riflettere in profondità per identificare le tue paure e preoccupazioni. La paura dell'ignoto potrebbe impedirti di trovare la felicità. Mentre i pianeti attraversano le tue carte, prendi il coraggio dato e vai per quello che vuoi. Non c'è nulla da perdere, ma tutto da guadagnare. Non perdere tempo e fai solo un grande salto.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Aspettati l'inaspettato questo fine settimana. Preparati a ricevere una grande opportunità e assicurati di pensarci prima di prendere una decisione. Se ti viene presentata la possibilità di cambiare in modo significativo la tua vita, coinvolgi il tuo partner nella discussione. Gestisci i tuoi piani questo fine settimana per assicurarti di non dilungarti troppo. Spremi in un po' di tempo per ricaricarti e preparati per una settimana intera avanti. Se sei single raggiungere i tuoi obiettivi non avviene durante la notte. Se hai messo il duro lavoro e la determinazione, ti renderai conto che hai fatto molta strada. Potresti non vedere i progressi giorno per giorno, ma ricordati quando hai iniziato. Puoi ispirare più persone a fare ciò che fai. Qualcuno potrebbe essere attratto da te in conseguenza di ciò, sii solo aperto e vedi dove ti condurrà. Non saprai mai se possono avere un impatto duraturo sulla tua vita finché non gli dai una buona possibilità.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: Prova a rivisitare i tuoi piani per il fine settimana. Potresti voler cambiare alcuni piani e passare più tempo con il tuo amore. Ci sono discussioni significative da fare e queste hanno bisogno di più del tuo tempo. Le realizzazioni su dove ti stai dirigendo nella tua relazione sarebbero l'argomento centrale. Se le cose diventano troppo serie, alleggerisci l'atmosfera e fai qualcosa di spontaneo. Pianificare un breve viaggio romantico potrebbe calmare l'energia nella stanza. Se sei single, fare aspettative realistiche nell'area dell'amore per evitare qualsiasi delusione. Non vorrai perdere i momenti divertenti di questo fine settimana. Se ti viene chiesto troppo, fidati del tuo intuito e sentiti a tuo agio nel rifiutare un invito. Non c'è bisogno di compiacere gli altri. Taglia quella sensazione di aver bisogno del loro apprezzamento per farti raggiungere la felicità. Guarda profondamente dentro di te e sarai esaudito.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Vibrazioni positive stanno arrivando questo fine settimana poiché l'energia positiva prende il via dai giorni di riposo. Lasciarsi andare e mettersi a proprio agio con la compagnia della tua famiglia e dei tuoi amici. Fai le attività che ti rilassano e ti fanno dimenticare le tue preoccupazioni sul lavoro. Il tempo della famiglia sarà una caratteristica forte del tuo grafico questo fine settimana, quindi riunisci tutti per un pasto cucinato in casa e riconnettiti con loro. Il tempo può essere scarso, assicurati di goderti ogni minuto. Se single, la tua allegra personalità potrebbe aver guadagnato popolarità nella cerchia sociale. Con un sacco di inviti sociali da considerare, fidati del tuo intuito e scegli chi di loro può avvicinarti ai tuoi obiettivi. Fidati del tuo intuito su questo, alla fine tutto avrà un senso. Un'opportunità per espandere la tua rete attraverso i social media può portare a possibilità romantiche. Sii aperto e curioso di sapere dove ti può portare.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Il tempo sarà il tuo migliore amico questo fine settimana, poiché le opportunità giuste arrivano a bussare alla tua porta. Sii pronto per ciò che ti sarà presentato, non giudicare in base a ciò che vedi. Considera come questo può cambiare la tua vita a lungo termine. Se hai bisogno di consigli, rivolgiti ai tuoi amici più stretti che possono aiutarti a vedere entrambi i lati della situazione. Le amicizie caratterizzano fortemente la tua classifica questo fine settimana. Quando è il tuo turno di fornire supporto, dare ciò che è necessario. Se sei single, l’attrazione fisica può essere difficile. Se ti trovi nella scena degli incontri, assicurati di andare oltre i tratti fisici e focalizzare la tua attenzione sui loro valori. Vuoi vedere se puoi andare d'accordo insieme ed essere in grado di scendere a compromessi quando necessario. Funzionalità di comunicazione fortemente nei tuoi grafici. Potresti sentirti tentato di esprimere la tua opinione su vari argomenti. Assicurati di farlo tenendo in considerazione i sentimenti delle altre persone. Mostra la tua passione in modo sensibile. Non devi dimostrare nulla, continua a ridere e divertiti.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Vergine: Sarebbe giusto premiare te stesso dopo una settimana caotica. Ma prima, libera il tuo corpo dallo stress emotivo e mentale. Dovrai ricaricare il tuo corpo, la tua mente e la tua anima per un weekend pieno di divertimento. Ricorda a te stesso che la vita è destinata ad essere vissuta. Amare le relazioni, si sta lavorando duramente per loro comunque. Trascorri del tempo con il tuo amore e lascia che gli incontri appassionati si distruggano. Gestisci i tuoi livelli di stress per apprezzare questi pochi giorni di riposo. Se sei single, le sorprese ti aspettano questo fine settimana. Un incontro casuale con uno sconosciuto può trasformarsi inaspettatamente in una possibilità romantica. Se non sei sicuro di questo, fidati del tuo intuito. La tua voce interiore può guidarti su quale strada prendere. C'è un processo che devi subire, solo fidarti che questo è a tuo vantaggio. L'esito del tuo weekend dipende da te. Decidi quale tipo di fine settimana vuoi avere e fallo accadere.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Riposo e relax è l'antidoto di cui hai bisogno questo fine settimana. Un programma di lavoro frenetico potrebbe aver bruciato le tue energie. Assicurati di concentrarti sulla ricarica del tuo corpo e della tua anima e sarai di nuovo attivo e funzionante. Mantieni il tuo partner nel circuito e non esitare a dire che hai bisogno del loro supporto e comprensione. Se hai un evento sociale da frequentare, dai priorità al tuo benessere e stai bene a rifiutare l'invito. Leggi un libro o medita nel tuo angolo felice se hai bisogno di un po' di tempo da solo. Questo ti preparerà per un'altra settimana avanti. Se sei single da poco, non c'è molto tempo per la tristezza, perché una nuova storia d'amore potrebbe arrivare per la tua strada questo fine settimana. La fiducia può essere un problema, quindi prendi le cose un passo alla volta. Focalizza la tua attenzione sul conoscersi a vicenda per assicurarti di investire le tue emozioni per le giuste motivazioni. Rivolgiti ai tuoi amici per il supporto, loro ti conoscono meglio e non vogliono evitare di dirti la verità. Sii sicuro di affrontare qualsiasi lotta questo fine settimana.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Se ti senti colpevole che il tuo partner è privato del tuo tempo e attenzione, hai l'opportunità di rimediare questo fine settimana. Non portare a casa il tuo lavoro e staccare la spina dalla tecnologia. Mostra il tuo apprezzamento pianificando un weekend romantico a sorpresa. Il viaggio è caratterizzato fortemente da questo fine settimana. Fai qualcosa di spontaneo e totalmente inaspettato da te. Se si verifica un conflitto minore, scegli le tue battaglie ed è disposto a scendere a compromessi. Se sei single, preparati per gli incontri appassionati questo fine settimana dato che il romanticismo è una caratteristica forte delle tue carte. Qualcuno con cui stai frequentando potrebbe vedere il lato avventuroso di te. Questa energia proveniente dal movimento dei pianeti nella tua tabella ti mette nell'umore per avere il controllo di ogni situazione. Potresti voler risparmiare energia per gli inviti sociali. Espandi la tua rete, questo sarà utile quando si tratta di opportunità di carriera.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : C'è un'alta probabilità di conflitti in corso questo fine settimana. Il movimento dei pianeti nelle tue carte può causare lo scontro di personalità che possono influenzare il modo in cui tu e il tuo partner comunicate. L'esito del tuo weekend dipende da come rispondi a questi eventi. Se sei disposto a scendere a compromessi, attirerai una calma energia per liberare i tuoi livelli di stress. La risata è la migliore medicina. Se sei single, la tua sicurezza in se stessi può essere scossa dal movimento dei pianeti che ti fa sentire giù e depresso. Se preferisci rimanere in casa, rispondi a questa esigenza emotiva, ma non lasciarla andare avanti per l'intero weekend. Il primo passo è sempre il più difficile, fallo comunque. Riconnettersi con i tuoi amici è una buona ragione per uscire di casa e socializzare di nuovo. Il tuo trambusto emotivo si sistemerà e recupererai la tua energia positiva.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Il tuo partner apprezzerà la tua onestà se hai bisogno di avere un po' di tempo da solo questo fine settimana. Concentrarti su te stesso sarà salutare per la tua relazione. Quando inizi a sentirti bisognoso e dipendente, fai una pausa e guarda l'immagine più grande. Mentre i pianeti attraversano i tuoi grafici, il tuo stato emotivo tornerà alla normalità. Cogli l'occasione per implementare i cambiamenti nella tua relazione e vedere come le cose possono essere migliori. Se sei single, l'energia positiva che fluisce ti aiuterà a raggiungere ciò che desideri. Non perdere mai di vista i tuoi obiettivi, specialmente se riguardano la carriera e l'amore. L'obiettivo principale di questo fine settimana è scoprire cosa ti rende felice e soddisfatto. Lascia che le sfide ti raggiungano e affrontali a testa alta. Il movimento dei pianeti evidenzia crescita e maturità. Forse ti stai preparando per una grande opportunità.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : I nuovi inizi saranno un punto chiave per questo fine settimana. Se osservi eventi sfavorevoli che si verificano di recente nella tua relazione, ora è il momento di trovare una soluzione. L'armonia fluirà mentre i pianeti si muovono attraverso i tuoi grafici. Non aggrapparti a sentimenti negativi, lasciali andare. Dai spazio nel tuo cuore per nuovi ricordi. Metti la tua fiducia nel tuo partner e crea obiettivi comuni. Devi aprirti e lavorare come una squadra. Porta giù il tuo ego e lascia che le tue vulnerabilità mostrino. Se stai cercando il vero amore, inizia lasciando andare le passate questioni. Sarà difficile entrare in una nuova relazione quando si ha un bagaglio in eccesso da quelli precedenti. Il movimento dei pianeti ti spingerà ad andare avanti e ad avere la determinazione di seguire la tua decisione. Conserva le conoscenze positive che ti hanno fatto maturare e scartare i brutti ricordi. Il tuo fine settimana migliorerà se riuscirai a trasmettere vibrazioni positive con te.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 29-30 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Pesci: I conflitti nella tua relazione possono essere il risultato di equivoci. Quando entrambi perdi l'allineamento e non riesci più a vedere gli occhi, ogni discussione sarà uno scontro. Mentre i pianeti attraversano le tue carte, apri ed esprimi i tuoi sentimenti. La comunicazione ha un forte impatto sui tuoi grafici e questo potrebbe andare a tuo vantaggio. Se perdi questa possibilità di recuperare e chiudere questo capitolo, questo potrebbe durare per un periodo più lungo. Riempi il tuo cuore di amore e gentilezza. Se sei single, questo fine settimana è un buon momento per incontrare persone che la pensano come te e ampliare la tua cerchia sociale. Se ti stai tenendo da te ultimamente, l'energia positiva che fluisce può aiutarti a uscire da quel divano. Man mano che acquisisci sicurezza, ti sentirai bene con te stesso. All'improvviso, non riguarderà più te. Se vuoi essere in una relazione, devi essere reattivo ai bisogni degli altri. Pratica questo e l'amore verrà quando sarai pronto.

