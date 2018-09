Oroscopo del weekend 29 e 30 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 29 e 30 settembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 29 e domenica 30 settembre : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Il tuo oroscopo del fine settimana, se vuoi fare qualcosa di veramente produttivo per te stesso, unisciti alle persone più motivate che conosci. Un'atmosfera competitiva nella tua squadra può significare che o combattete per superarvi l'un l'altro o vi unite per raggiungere un obiettivo condiviso. Non è necessario essere un genio per capire quale percorso sarà più produttivo, quindi incoraggia tutti a entrare nella stessa lunghezza d’onda. I tuoi poteri di persuasione sono forti e stanno diventando più forti. Quindi, hai più influenza di quanto pensi.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Prima di distrarti con i festeggiamenti di questo fine settimana, dai un'ultima spinta a un importante progetto di carriera. Il tuo duro lavoro e le tue ambizioni possono aiutarti a raggiungere la concorrenza e avvicinarti al traguardo. Sei stato impegnato a rinfrescare le tue conoscenze e acquisire l'esperienza che può renderti esperto in una determinata area. Molto presto la saggezza che porterai ti aiuterà a dominare il campo. Assicurati di riconoscere gli alleati, gli insegnanti e i mentori che ti hanno aiutato lungo la strada.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Le tue stelle del fine settimana ti avvisano che non ti accontenterai di restare in giro e fare le solite cose, quindi progetta un'avventura. Un weekend potrebbe essere eccitante. Se ti stai avvicinando a casa, potresti goderti l'esplorazione di una splendida destinazione immerso nella natura o essere coinvolto in un'attività che non hai mai provato prima. Se sei stato in una zona grigia per quando riguarda la tua intimità, questo è un ottimo momento da dedicare a riaccendere la fiamma tra te e il tuo interesse romantico. La passione diventa solo più calda, quindi è un buon momento per tornare in contatto con il tuo lato sensuale.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, sei super-in contatto con le tue esigenze e possiedi la fiducia necessaria per perseguire ciò che tu vuoi. Questo potrebbe significare assicurare i finanziamenti che ti consentono di apportare importanti cambiamenti nella tua vita familiare. Oppure potrebbe coinvolgere il tuo partner e renderlo più consapevole dei tuoi desideri intimi. Non aver paura di essere audace. In questi giorni, le relazioni hanno una notevole quantità di influenza su di te, quindi dovrai fare un passo avanti per mantenere lo stesso livello di equilibrio.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Quando si tratta di relazioni, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, non sarai timido in quello che dici o fai. Non sei invadente, sei solo onesto e diretto su ciò che vuoi e sei pronto a fare le azioni necessarie per ottenerlo. La vita è breve, quindi non ha senso sprecarla. Sarai ugualmente ambizioso quando si tratta di lavorare. Sei stato in un momento di attesa per un po' ma ora che sei libero di andare avanti, sarai determinato a dominare sul posto di lavoro.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Potrebbe essere il fine settimana, ma non ti impedirà di concentrarti sul lavoro e sui soldi. Hai tutta la motivazione di cui hai bisogno per completare un progetto o concludere un accordo, quindi perché non eseguire l’ultimo slancio e farlo? Ciò non significa che dovrai sacrificare romanticismo o divertimento. In effetti, sarai ugualmente determinato ad avere un fine settimana piacevole una volta che avrai finito le cose di lavoro. Negli ultimi mesi, hai acquisito una migliore comprensione di cosa (e chi) ti porta felicità e sei pronto a seguirlo con gusto!

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Tutti dovrebbero togliersi di mezzo e lasciarti fare le tue cose! La tua sicurezza è alle stelle, quindi non ti vergognerai di metterti là fuori e condividere i tuoi risultati. Non sarà sufficiente dimostrare semplicemente i tuoi talenti, vorrai anche dominarti in qualunque cosa tu faccia. Il tuo nuovo lato competitivo può essere molto attraente, quindi non sorprenderti se attiri un ammiratore o due. A tutti piace un vincitore. Anche se perdi, in qualche modo riuscirai comunque a portare a casa un premio.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, potresti sentirti frustrato per la tua incapacità di agire su una certa questione. È l'atteggiamento sbagliato, Scorpione. Non ti rendi conto che puoi tirare le corde da dietro le quinte? Sii super furtivo quando si tratta di fare le cose in casa o nella vita privata. Nessuno ha davvero bisogno di sapere che hai agenti segreti che agiscono per tuo conto. Sei super persuasivo quindi non dovresti avere troppi problemi a convincere qualcuno a accettare la tua offerta.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

È facile dire la tua opinione quando i membri della squadra ti danno sostenendo. Abbi fiducia che i tuoi amici ti daranno la sicurezza di cui hai bisogno per toglierti qualche sassolino dalla scarpa. Non è necessariamente un qualcosa di negativo, ma solo qualcosa che devi mettere in campo per rendere chiare le tue intenzioni. I tuoi valori stanno cambiando ed è importante far sapere a certe persone quali sono le tue nuove esigenze e priorità. La tua convinzione su ciò che conta di più è irremovibile, quindi non è probabile che qualcuno cambierà idea.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Che tu stia facendo soldi o spendendo, lo stai facendo con gusto! Puoi comportarti come un boss perché un recente periodo di ricerca dell'anima ti ha messo in contatto con il tuo potere e ti ha reso più consapevole di ciò di cui sei capace. Questo è solo l'inizio di te che ti occupi della tua vita e persegui quello che vuoi. Questo fine settimana puoi fare molto, ma quando si tratta di obiettivi più grandi, è necessario tenere il passo. Hai ancora alcune cose da imparare, compresa la comprensione dei limiti del tuo potere.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

È bello avere l'energia, la sicurezza e la motivazione per provare nuove cose. Potresti sospettare che il tuo sé superiore stia sbloccando nuove abilità e ti fornisca scorci su possibili percorsi futuri. Queste scintille di insight ti incoraggiano ad alimentare grandi sogni e a intraprendere una ricerca per scoprire cos'altro la vita ti può offrire. Impegnarsi in una pratica spirituale può anche essere super potenziale. In effetti, qualsiasi modo in cui ti colleghi alla tua sfera spirituale è una buona cosa!

PESCI OROSCOPO WEEK-END 29-30 SETTEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, dovrai agire silenziosamente dietro le quinte per ottenere qualcosa. Pace, tranquillità e privacy ti aiuteranno a concentrarti sul tuo compito senza distrazioni. La tua forza emotiva e la tua capacità di recupero ti possono aiutare con le questioni sia grandi che piccole, anche se hai bisogno di chiamare rinforzi saranno disponibili. Un amico influente potrebbe doverti un favore. Oppure potrebbe esserci un gruppo a cui rivolgersi per ricevere assistenza. Dove c'è una volontà, c'è modo di occuparsi degli affari.

