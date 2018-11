Oroscopo del weekend 3 e 4 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 3 e 4 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 3 e domenica 4 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Soddisfare le tue esigenze più intime potrebbe comportare un costo che non ti aspetti, secondo il tuo oroscopo del fine settimana. Che si tratti di compromettere il budget o i valori, potrebbe esserci un prezzo insolito da pagare. Nonostante le circostanze insolite, un esame più approfondito potrebbe rivelare che vale il prezzo se la transazione fornisce la connessione richiesta. Pertanto, non dovresti essere così veloce nel respingere una situazione che mettono in discussione le tue idee su come il romanticismo o le relazioni dovrebbero funzionare. Forse hai bisogno di passare il paradigma, evolvere i tuoi valori ed essere aperto a nuovi modi per soddisfare i tuoi bisogni.

TORO OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Non proiettare i problemi relativi alla tua relazione sul tuo partner. Sei tu quello che non segue la sceneggiatura e che fa mosse inaspettate che fanno impazzire la barca. Forse è il momento di riconoscere la tua necessità di connettersi in un modo diverso? Sei irrequieto e hai bisogno di un po' di eccitazione, quindi non è una sorpresa che tu sia in fervore. Qual è il tuo obiettivo di relazione finale? Potrebbe non essere quello che era. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è tempo di rivalutare l'immagine più grande e modificare di conseguenza gli obiettivi nella tua realzione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Si traballa un po’ quando la propria relazione non è compatibile con la tua routine quotidiana. Una grande storia d'amore e un sesso bollente sono grandiosi, ma ci vuole anche l’appoggio del partner per fornire stabilità e supporto giorno dopo giorno. Invece di rendere la relazione sbagliata, prova a migliorare la tua routine di auto-cura e ad occuparti delle tue esigenze più pratiche. Certo, sarebbe bello se qualcuno cucinasse i tuoi pasti o ti aiutasse con i lavori di casa, ma se questo tipo di supporto non fa parte del tuo attuale accordo, dovrai farlo tu. Non è l'ideale, ma se la relazione è comunque valida dovresti cercare di farlo funzionare. Il tuo oroscopo del fine settimana ti incoraggia a chiedere consiglio in amore ad un amico.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Nella competizione tra accudire i tuoi figli, amare la vita, gli hobby e gli interessi creativi e dedicare tempo alla tua vita sociale, quale vincerà? Sicuramente è un problema, ma sappi che un amico imprevedibile o un pazzo programma di vita sociale potrebbero distrarti da persone e progetti che ti stanno a cuore. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è un buon momento per concentrarti sulla ricerca di qualcosa "là fuori" per abbracciare ciò che è già di fronte a te. L'adempimento verrà dall'entrare più in profondità nelle tue passioni attuali e scoprire quanto c'è di più da amare e godere.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Più la tua carriera procede alla grande, più hai bisogno di un rifugio domestico bello e comodo a cui puoi ritirarti alla fine della giornata. Sviluppi inaspettati nella tua vita professionale potrebbero distrarti da questioni familiari, ma non dovresti lasciare che eclissi le preoccupazioni personali. La sicurezza, il comfort e l'energia di guarigione che ricevi dalla tua vita familiare e dalla tua cerchia ristretta di familiari e amici forniscono il combustibile emotivo necessario per gestire una carriera turbolenta. Quindi, il tuo oroscopo del fine settimana ti consiglia di mettere la tua vita personale al primo posto.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Quando si tratta di parlare di relazioni e di discutere i propri sentimenti e le proprie intenzioni, è facile perdersi nelle astrazioni. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è meglio mantenersi ad un livello semplice e diretto quando esprimi il tuo affetto, apprezzamento e amore. Non essere stupito però se il tuo partner fa difficoltà a comprenderti. Forse lui o lei non è pronta per l'approccio diretto. Indipendentemente dal fatto che tu sia accoppiato o single, può essere incredibilmente curativo e chiarificatore per discutere delle tue esigenze relazionali, quindi cerca qualcuno che ascolti le tue preoccupazioni. Apri la tua mente e il tuo cuore a chi ti sta vicino, vedrai che alla fine ne uscirai arricchito e vincente.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Ottenere un giusto ritorno su ciò che stai investendo in una relazione è discutibile. Tuttavia, ciò non significa che ciò che il tuo partner porta in tavola non vale la pena. È probabile che sia molto diverso da quello che ti aspettavi, secondo il tuo oroscopo del fine settimana. Se sei aperto all'inaspettato, potrebbe essere super emozionante. Anche se, se sei un tipo tradizionale, potresti metterti fuori dalla tua zona di comfort. Forse è il momento di rendersi conto di quanto i cambiamenti possano portare benefici. Le persone sono stravaganti e può essere difficile prevedere ciò che sono disposti a dare.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

Stai portando amore nelle tue relazioni più importanti, anche se quello che stai ricevendo potrebbe non essere la risposta che ti aspettavi. La tua persona importante o un'altra persona importante nella tua vita potrebbe essere più interessata a scuotere le cose che a sistemarsi, quindi aspettati l'inaspettato. Tutto quello che puoi fare è prendersi cura di te, Scorpione. La routine di auto-cura di questo fine settimana potrebbe comportare il trascorrere del tempo in un progetto creativo, uscire con i bambini o essere coinvolti in un'attività che ti piace. La linea di fondo è che le persone sono imprevedibili e non puoi sempre guardare agli altri per soddisfarti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Le cose strane stanno accadendo e potrebbero influenzare la tua capacità di gestire la tua vita amorosa, secondo il tuo oroscopo del fine settimana. Potresti aver bisogno di un time-out della relazione o forse dovresti mantenere la tua pazza vita amorosa a porte chiuse. Tuttavia, puoi e devi aprirti a un amico fidato o un familiare. Può essere terapeutico parlare dei tuoi sentimenti con qualcuno che ti sostiene e simpatizza con quello che stai attraversando.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

La tua vita sociale potrebbe dare una svolta al romanticismo, specialmente se stai flirtando con un amico o hai gli occhi su una recente conoscenza. Forse, in questo momento, sei più spinto a socializzare e giocare sul campo che a stabilirti in una routine romantica. Se sei traballante, il tuo attuale interesse amoroso potrebbe decidere che ne ha avuto abbastanza. Pertanto, è meglio parlare apertamente delle tue esigenze relazionali piuttosto che lasciare le cose al caso, secondo il tuo oroscopo del fine settimana. Forse c'è più spazio per la flessibilità nella tua disposizione attuale di quanto pensi.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Quando sei il ragazzo popolare nella tua cerchia professionale, devi approfittare del momento. Socializzare con i coetanei e partecipare alle attività post-lavoro richiede tempo e potrebbe sconvolgere il ritmo nella vita domestica, ma in base alle circostanze cosa si può fare? Potresti provare a far sapere al tuo coniuge come promuovere queste connessioni può aiutarti a migliorare la tua carriera. Oppure potresti dover trattare i tuoi figli con un regalo speciale o una gita divertente per compensare la minore disponibilità del solito. Se sei single, potrebbe significare assumere una governante o inviare il bucato fuori fino a tornare a una routine più normale. Il tuo oroscopo del fine settimana ti incoraggia a chiedere consiglio a un consulente per la carriera.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 3-4 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

La tua volontà di allontanarti per amore potrebbe essere vanificata da un messaggio che ti butta fuori rotta. Forse non hai ascoltato abbastanza da vicino ciò che l'altra persona sta dicendo. O forse sei così concentrato sull'immagine più grande che hai perso di vista piccoli dettagli cruciali sul tuo attuale scenario romantico. Indipendentemente da ciò che sembra succedere, è solo una distrazione nel trattare un importante problema personale, secondo il tuo oroscopo del fine settimana. Una volta che fai ciò che devi fare per te stesso, sarai più in sintonia con il tuo attuale scenario romantico.



