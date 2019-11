Oroscopo del weekend 30 novembre e 1 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 30 novembre e 1 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 1 novembre e domenica 1 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Questo fine settimana la luna in Capricorno fa parte di uno stellio di pianeti che mettono in risalto carriera, risultati e successo nella tua carta. Questo stellium quadra i tuoi pianeti natali in Ariete, il che può farti sentire come se fossi schiacciato tra una roccia e un luogo duro, rendendo difficile il relax. Prenditi cura delle responsabilità in modo da poter mettere da parte queste cose e goderti il ​​resto del tuo fine settimana quando la luna scivola nell'acquario allegro sabato sera.

TORO OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : Questo fine settimana la luna si unisce a uno stellium di pianeti nel Capricorno creando un armonico trigono con i tuoi pianeti natali in Toro, dando inizio all'avventura, all'espansione e alla chiamata a provare nuove cose. Prendi in considerazione l'idea di fare un viaggio ed esplorare letteralmente un'altra cultura o tramite film, un ristorante o un festival. Sabato sera la luna si sposta in Acquario e diventa parte di un impegnativo quadrato a T con Urano in Toro e Marte in Scorpione. Le tue emozioni possono essere volatili, quindi occupati dello spazio se necessario.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: La luna e uno stellium di pianeti in Capricorno attivano le risorse di altre persone e misteri nascosti nella tua carta. Lo stai prendendo sul mento in questo momento per quanto riguarda l'apprendimento delle lezioni sulla responsabilità, qualcosa che non ti viene necessariamente naturale. Non sarai in grado di sottrarti a debiti, siano essi emotivi o materiali, quindi ti conviene voltarti e occuparti di tutto ciò che hai cercato di evitare. Sabato sera la luna si sposta in Acquario, alleggerendo l'energia e potrai goderti il ​​resto del tuo fine settimana.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Questo fine settimana la luna si unisce a uno stellium di pianeti nel Capricorno di fronte ai tuoi pianeti natali in Cancro e gioca un feroce gioco di tiro alla fune con te. Stai imparando molte lezioni su relazioni e partnership. Allo stesso tempo ti viene chiesto di guardare te stesso, i vecchi schemi e abitudini, come ami e tieni agli altri, e come ami e ti prendi cura di te stesso. Fortunatamente Marte e Mercurio in Scorpione sono trigoni dei tuoi pianeti del Cancro che ti infondono dell'energia di cui hai bisogno per continuare a muoverti e crescere.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : Questo fine settimana salute e benessere sono evidenziati nella tua tabella, come ti prendi cura di te e dove non sei all'altezza. La luna in Capricorno si unisce a uno stellio di pianeti e ti chiede di esaminare i tuoi schemi emotivi; la trasformazione è in corso! Sabato sera la luna si sposta in Acquario che crea un quadrato che può provocare strane tensioni interne. Considera di invitare gli amici e guardare qualcosa di abbuffato che ti fa ridere la pancia, un modo semplice per bandire i sentimenti negativi.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Va bene Vergine, la luna in Capricorno è il trigono dei tuoi pianeti natali Vergine, supportata da uno stellium di pianeti nel Capricorno che ti rende sostanzialmente inarrestabile! La tua creatività è messa in risalto e con l'incantevole motore e scuotitore di sestile Venere su Marte, è come vivere sulla scia di una coppia potente che vuole vederti avere successo. Con anche una piccola quantità di ambizione, forza di volontà e determinazione sei sulla buona strada per manifestare obiettivi sia a lungo che a breve termine.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Capricorno si unisce a uno stellio di altri pianeti focalizzati sulle tue radici, sulle tue fondamenta e ti richiede di prenderti cura delle responsabilità connesse a casa e famiglia. Questi pianeti Capricorno quadrano i tuoi pianeti natali in Bilancia creando tensione interna e il desiderio di fuggire, il che è essenzialmente impossibile. Quindi, tendi alle cose che devono essere gestite e poi, sabato sera quando la luna si sposta in Acquario e viene trigono i tuoi pianeti della Bilancia, puoi rilassarti, rilassarti e divertirti.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Questo fine settimana la luna in Capricorno si unisce a uno stellio di pianeti creando un potente sestile per i tuoi pianeti natali in Scorpione, oltre a transitare su Marte e Mercurio. Se non hai avuto il tempo di scrivere sul diario o scrivere i tuoi obiettivi, i tuoi sogni e le tue risoluzioni per il nuovo anno, questo è il momento di farlo. Comunicazione, intuizione, conoscenza e apprendimento sono tutti evidenziati, così come la tua incredibile spinta e il tuo potere personale.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : La luna in Capricorno si unisce allo stellio dei pianeti che mettono in risalto prosperità, denaro, valori e affari finanziari. Ti stanno chiedendo, in realtà ti chiedono, mostrarti responsabilmente in questo settore della vita. Mentre può sembrare scoraggiante girarti e affrontare ciò che ti ha inseguito, sarà un sollievo e sarai pronto ad affrontare queste cose e smettere di scappare da esse. Puoi iniziare questo weekend tenendo un diario di spesa, creando un budget e, se ti senti sopraffatto, puoi trovare un consulente finanziario e ottenere supporto da un professionista.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Capricorno questo fine settimana si unisce a uno stellio di pianeti che attivano i tuoi pianeti natali in Capricorno e focalizzano i riflettori su come ti definisci, come ti estendi nel mondo, come gli altri ti vedono e ti sperimentano. Chi sei e come ti riconosci e ti definisci, è in fase di profonda trasformazione. Lascia andare le persone, i comportamenti e le attività che non ti servono più; meno resisti ai cambiamenti in atto, più facile sarà la vita.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : La luna e uno stellio di pianeti nel Capricorno stanno mettendo in evidenza i livelli più profondi della tua mente, inclusi il tuo subconscio e l'inconscio, aiutandoti a prendere coscienza di schemi, problemi, azioni e abitudini che si autodistruggono. Una volta consapevole di qualcosa, puoi portarlo alla luce della coscienza, guarirlo, ripulirlo ed infine liberartene. Questo è il processo in cui è impegnata la tua Anima, quindi presta attenzione ai tuoi sogni, sogni ad occhi aperti, pensieri fugaci, ricordi e strane sensazioni corporee.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Questo fine settimana la luna in Capricorno si unisce a uno stellio di pianeti che attivano amicizie, gruppi e impegni sociali nella tua carta. Sestile Marte e Mercurio in Scorpione che stanno mettendo in luce l'avventura, l'esplorazione e l'espansione, sarebbe difficile trovare un momento migliore per uscire di casa, uscire nel mondo, socializzare e divertirsi completamente. Sia il Capricorno che lo Scorpione sono scarsi, quindi niente di selvaggio. Considera qualcosa di spirituale o qualcosa con sfumature umanitarie.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna clicca sull'oroscopo di Affaritaliani