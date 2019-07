Oroscopo del weekend 5 e 7 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 5 e 7 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 5 e domenica 7 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Sei determinato a fare le cose a modo tuo. Con amore e denaro, vuoi fare un grande salto anche se significa corteggiare il disastro. In vero stile Ariete, preferiresti chiedere il perdono dopo che il danno è stato fatto piuttosto che chiedere il permesso. Può sembrare urgente che tu faccia una mossa, specialmente se le circostanze ti hanno impedito di agire fino ad ora. Tuttavia, non è saggio agire solo perché è possibile. La pazienza non è il tuo forte ma dovresti fare del tuo meglio per rilassarti finché le condizioni non sono giuste per andare avanti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Toro: Non farti trascinare nello sconforto per una situazione pazzesca a casa o con la tua famiglia. Più ti lasci infastidire, maggiori sono le possibilità di dire o fare qualcosa di cui ti pentirai. "Se non è rotto, non aggiustarlo" è una buona politica da adottare quando si tratta di riparazioni e progetti di miglioramento domestico. Le cose potrebbero andare terribilmente storte, quindi a meno che tu non abbia a che fare con un'emergenza, è meglio rimandare questi progetti per ora. Esci di casa e cerca una distrazione divertente. È il modo migliore per sopravvivere nel weekend.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Ne sai abbastanza sulla maggior parte degli argomenti per essere in grado di contribuire a qualcosa di utile per ogni conversazione. Ti rende una persona interessante da avere in giro. Tuttavia, quando sei intento a essere nel giusto e a dominare una discussione, sei un po' disastroso. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, paga sapere quando sei fuori contesto. Qualcuno potrebbe dire qualcosa di inaspettato che ti mette sulla difensiva. Tuttavia, non c'è motivo di confrontarsi e andare avanti all'infinito. C'è un problema più grande in gioco e non ha nulla a che fare con una dichiarazione che ti provoca.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Non pagherà essere frettoloso con questioni di soldi. Che tu stia spendendo per eventi big-ticket o shopping online, sei pronto a distruggere il budget in modo sostanziale. Decidere cosa puoi permetterti di spendere prima di dire "lo compro" è probabilmente un'idea saggia. Puoi essere ugualmente assertivo quando si tratta di fare soldi, anche se la fretta potrebbe portare a costosi errori. Cosa sta succedendo davvero? Disimballare il tuo senso di urgenza in modo che tu possa scoprire cosa ti sta veramente spingendo.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Leone : La tua prepotenza è in pieno effetto. Vuoi che tutti sappiano che è il tuo mondo e che dovrebbero sentirsi fortunati a farne parte. Il tuo comportamento regale non sarà probabilmente ben accolto da una figura importante della tua vita. In effetti, è probabile che provochi questa persona in modo inaspettato. Non si può tornare indietro quando si esce di linea e si fa o si dice la cosa sbagliata, quindi è necessario controllare se stessi prima di distruggere una relazione importante.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Che tu sia alle prese con gli eventi mondiali attuali, la politica o la comprensione del significato della vita, è probabile che ti senti infastidito. C'è solo così tanto caos che puoi analizzare da "là fuori" senza che ti interessi al suo interno. Profonde frustrazioni e rabbia possono essere difficili da ignorare, quindi non farlo. È meglio riconoscere i tuoi sentimenti pazzi piuttosto che comportarti come se non fossi influenzato da quello che succede nel tuo mondo. Fare qualcosa che faccia la differenza, non importa quanto piccolo, può essere un tonico indispensabile per un mondo tossico.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Dov'è la tua diplomazia quando ne hai bisogno? Potrebbe tornare utile quando inizi a comandare un amico nel tentativo di ottenere la tua strada. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, rischi di perdere le staffe, soprattutto se pensi che questa persona non ti stia dando l'appoggio che pensi di meritare. Se lui o lei è un amico fidato, dovresti scoprire se c'è di più nella storia prima di saltare alla conclusione sbagliata. Tuttavia, se questa persona è un amico del tempo equo, potrebbe essere il momento di interrompere la connessione.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione: C'è una linea sottile tra l'essere assertivi o aggressivi. Puoi ottenere il tuo punto di vista senza andare in modalità pazzo pieno. Alcune persone vogliono pensare al peggio di te. Non confermare le loro opinioni diventando super-nervoso e affrontando uno scontro troppo lontano. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, una mossa inaspettata da parte di qualcuno vicino a te potrebbe essere la cosa che ti spinge. Tuttavia, non è una scusa per dimostrare il tuo peggior comportamento e causare una scena.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Politica e religione sono argomenti caldi. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, probabilmente è nel tuo interesse evitare di introdurli in una conversazione. È un'area delicata per te perché i tuoi sentimenti sono piuttosto forti. Una volta che inizi ad esprimere le tue opinioni, sarà difficile ascoltare gli altri e prendere in considerazione punti di vista alternativi. Prestare particolare attenzione se si sta discutendo con i colleghi, in quanto ciò potrebbe creare un'atmosfera contagiosa. Ascoltare le persone non può cambiare la tua opinione, ma può dimostrare che sei capace di discorsi civili.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Non prestare o prendere in prestito sono buone regole da seguire se vuoi evitare di creare problemi tra te e una persona importante nella tua vita. Allo stesso modo, dovresti evitare di fare affidamento sul credito, prendere un prestito o intraprendere un comportamento finanziario rischioso. Potrebbe sembrare urgente assicurarsi ciò di cui hai bisogno, ma correre senza considerare le conseguenze potrebbe essere una ricetta per il disastro. Anche se gli animi sono riscaldati e la pressione è accesa, non è saggio agire in fretta e fare qualcosa di cui ti pentirai.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Fai attenzione a qualcuno che vuole aggiungere carburante a un incendio che sta bruciando nella tua vita personale. Tutti hanno un'opinione su come dovresti gestire i tuoi affari, ma tu sei l'unica persona che sa cosa è meglio per te. Se il tuo altro significativo o un membro della famiglia ti chiama, è nel tuo migliore interesse non prendere l'esca. Allo stesso modo, se colpisci un calabrone con un bastone, non dovresti sorprendervi se vieni punto. Non è il momento di affrontare qualcuno su una questione controversa.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 5-7 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Essere in una corsa per ottenere le cose può causare incidenti quindi bisogna essere consapevoli di ciò che stai facendo. Che tu sia al volante di una macchina, sul posto di lavoro, o che lavori in palestra, è nel tuo migliore interesse prendere il tuo tempo piuttosto che spingere al massimo. Allo stesso modo, un'osservazione a distanza può avere risultati disastrosi. Il tempo calmo e l'auto-riflessione sono ottimi antidoti per lo stress che deriva dall'essere sempre di fretta. Puoi sempre premere pausa se stai andando da nessuna parte velocemente.

