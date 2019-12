Oroscopo del weekend 7 dicembre e 8 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 7 dicembre e 8 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 8 dicembre e domenica 8 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : La luna nel tuo segno dell'Ariete è il trigono del sole in Sagittario che evidenzia l'avventura e l'espansione nella tua carta. Esci di casa e tuffati in divertenti attività; vai a esplorare qualcosa o un posto in cui non sei mai stato. Marte in Scorpione attiva l'intimità e una profonda connessione emotiva, quindi assicurati che il tuo camino sia pronto per l'accensione e che il tuo vino bianco sia freddo perché ci sono ottime possibilità che il tuo weekend si riscaldi romanticamente. Una riflessione può aiutarti a incontrare il tuo partner di cuore, o se hai già quella persona speciale nella tua vita, ti aiuta a passare al livello di impegno successivo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : Il tuo pianeta dominante Venere è il sestile Marte questo fine settimana, che è uno dei migliori transiti per il romanticismo e per socializzare. Ti conferisce anche un'incredibile sensualità e fiducia in te stesso che è estremamente attraente. Goditi la bellezza della palla e concediti di crogiolarti nell'attenzione che attiri durante le festività natalizie. Domenica scorsa la luna si sposta nel tuo segno del Toro e congiunge brevemente l'imprevedibile Urano e può farti sentire impulsivo e ansioso.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Ariete attiva amicizia e impegni sociali nella tua carta. Anche se uno stellium di pianeti nel Capricorno che mette in evidenza misteri nascosti potrebbe portarti in uno spazio più introverso di quello a cui sei abituato, potresti voler fare uno sforzo per partecipare alle feste a cui sei invitato questo fine settimana. Domenica, le cose si calmano e puoi trascorrere un po' di tempo tranquillo in solitudine, che ti riempie abbastanza per goderti la settimana a venire.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Ariete è quadrata con i tuoi pianeti natali in Cancro creando tensione e insistendo sul fatto che hai a che fare con un fastidio. Fino a quando non lo fai non avrai alcuna pace, quindi tuffati e prenditi alle spalle in modo da goderti il ​​resto del fine settimana. Domenica la luna si sposta nel Toro trigono i tuoi pianeti natali in Cancro e attiva l'amicizia e gli impegni sociali. Questo è il giorno ideale per pianificare con la tua tribù e goderti i festeggiamenti delle festività natalizie.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Ariete è il trigono dei tuoi pianeti natali in Leone, creando un'energia calda e gioviale ed evidenziando la mente superiore, la filosofia e l'espansione. Il tuo pianeta dominante, il sole, è piazza Nettuno che ti fa venir voglia di rilassarti e rilassarti. Combina l'energia di entrambi i transiti e avrai un fine settimana ideale per il piacere del tipo da abbuffata; intrattenimento semplice che non richiede altro che il tuo divertimento.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Ariete attiva l'intimità nella tua carta e Nettuno in Pesci mette in evidenza le relazioni. Uno stellium di pianeti in Capricorno porta una straordinaria attenzione all'amore e al romanticismo, quindi ci sono ottime possibilità che tu possa godere di una profonda connessione e un interludio romantico questo fine settimana. Domenica, la luna si sposta nel Toro e l'esplorazione e l'avventura entrano in gioco, quindi espandi i tuoi orizzonti e punta a fare qualcosa di nuovo e diverso, anche qualcosa di semplice come provare un nuovo ristorante.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Ariete attiva la partnership nella tua carta e Venere, il tuo pianeta dominante, è Marte sestile. Questo crea un'atmosfera sexy, rendendoti incredibilmente attraente e difficile resistere. Se sei un partner, assicurati di lasciare il tempo per il romanticismo questo fine settimana e, se sei single, questo aspetto è uno dei migliori che ci sia per uscire, iniziare una nuova relazione e trovare un vero cuore. Questo aspetto evidenzia anche impegni sociali, feste e divertimento, quindi goditi il ​​tuo weekend!

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Marte in Scorpione attiva i tuoi pianeti natali in Scorpione ed è Venere sestile, creando un'energia potente che ti rende non solo attraente, ma decisamente irresistibile. Preparati, perché il weekend è decisamente sul tavolo. La luna in Ariete ti ricorda di prenderti cura di te, di essere consapevole della tua salute e del tuo benessere e di evitare di indulgere troppo. Divertiti, ma non così tanto da pagare il giorno successivo.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Il sole in Sagittario è in congiunzione con Pallade e trigono la luna in Ariete attivando la creatività e l'amore e il romanticismo nella tua carta. Hai una sorta di magnetismo e fascino in questo momento a cui è difficile resistere, quindi se non sei un partner, potresti incontrare qualcuno questo fine settimana. Tieni gli occhi ben aperti e scegli saggiamente tra i tuoi pretendenti, e tieni presente che questa energia di attrazione può essere utilizzata per fare rete, connetterti e promuoverti anche negli affari.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Ariete attiva casa e famiglia nella tua carta e piazza i tuoi pianeti Capricorno che puoi aspettarti di dover affrontare un dramma in questa area della vita. Dai un po’ d'olio alla ruota cigolante in modo che si calmi e ti permetta di goderti il ​​resto del fine settimana. Domenica la luna si sposta nel Toro e trigona i tuoi pianeti Capricorno, attivando l'espressione creativa insieme all'amore e al romanticismo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Ariete attiva la comunicazione, l'apprendimento e brevi viaggi che lo rendono un fine settimana ideale per un seminario, un corso online o per uscire dalla città per un breve viaggio per rinfrescare il morale e ricostituire la tua energia. Prendi in considerazione un B&B o una spa di destinazione, da qualche parte puoi spegnere il telefono e rilassarti. Domenica la luna si sposta nel Toro e congiunge Urano; potresti provare una sfida sul fronte interno o con un membro della famiglia difficile.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci: La luna in Ariete attiva il settore della tua carta governando soldi, prosperità e finanze questo fine settimana. Ricorda che non ti spinge a fare acquisti o a spendere troppo, in quanto è facile emozionarsi con questo transito e dimenticare che il conto arriverà il prossimo mese! Domenica la luna si sposta nel placido Toro ed è sestile i tuoi pianeti natali in Pesci attivando la comunicazione, la conoscenza e l'intrattenimento. Guarda qualcosa di divertente e rilassati tutto il giorno.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna clicca sull'oroscopo di Affaritaliani