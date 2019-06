Oroscopo del weekend 8 e 9 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 8 e 9 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 8 e domenica 9 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : I tentativi di essere gentili con qualcuno potrebbero essere il tuo modo di placare le tue paure su ciò che sta accadendo nella tua relazione. Se senti odore di fumo, probabilmente c'è fuoco e le parole gentili non sono in grado di spegnere le fiamme. Ascolta la tua intuizione se senti che si sta creando un problema tra te e il tuo partner o qualcuno vicino a te e affronti direttamente il problema. Prima di farlo assicurari che il fumo che senti non sia frutto della tua immaginazione perché, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, sei molto più paranoico del solito.

TORO OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Oggi senti di voler spendere e quindi sei pronto a spillare tutti i tuoi soldi extra in un evento sociale discutibile o in un’uscita con un amico. È improbabile che tu abbia i soldi che vorresti spendere, quindi cerca di procurarti un intrattenimento più economico. Potrebbe richiedere un po' più di impegno e potrebbe comportare l'andare da qualche parte al di fuori della tua zona abituale, ma ne varrà la pena se puoi divertirti e rimanere nel tuo budget. Sfidarti a fare qualcosa di diverso farà bene a te.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Sei ben consapevole del tuo fascino e ti senti davvero speciale. È bello che tu sia così sicuro di te, anche se dovresti capire i limiti dei tuoi poteri. Quando si tratta di attrazione, è il tuo campo! Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, un ammiratore recepisce totalmente le tue vibrazioni. Tuttavia, è nel settore della carriera che dovrai eseguire il backup dello stile con la sostanza se vuoi essere notato. Non sarai in grado di affascinare la tua strada in una nuova opportunità, quindi dovrai lavorare per sviluppare altri punti di forza.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Se le cose non si sommano esattamente nella tua vita amorosa, potrebbe essere un segno che devi fare una pausa. Prendersi un po' di tempo per ripensare la tua relazione può aiutarti a capire cosa funziona realmente per te rispetto a ciò che pensi di volere. Se siete accoppiati, date un'occhiata profonda a dove stanno le cose tra voi e il vostro partner e considerate come volete andare avanti. Hai un sacco di grandi domande ora e non si tratta solo di incontri e relazioni. Vuoi anche capire il tuo scopo e dove ti adatti al quadro più ampio della vita.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Leone : La tua popolarità è in aumento, ma non tutti i tuoi amici apprezzeranno l'attenzione che stai ricevendo. In effetti, l'atmosfera strana di un amico potrebbe farti chiedersi se questa persona sia qualcuno che ha davvero la testa sulle spalle. Prima di incolpare il tuo amico per essere un po’ traballante, controlla se hai tenuto fede alla tua amicizia. Forse l'hai dato per scontato o forse ti aspettavi troppo? Tutte le relazioni richiedono una manutenzione regolare per mantenerle funzionanti senza intoppi. Controlla che stai facendo le cose giuste.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Potresti voler andare da solo se non senti l'atmosfera tra te e il tuo altro significativo. In effetti, potrebbe essere una buona idea evitare del tutto le interazioni one-to-one. Potresti non trovare un punto d’incontro con l'altra persona e viceversa. Le relazioni richiedono lavoro e non si sta facendo lo sforzo questo fine settimana. Fortunatamente, il pubblico in generale ti vedrà in una luce più favorevole. Se sei in giro, sei sicuro di attirare l'attenzione. È anche un buon momento per socializzare con gli amici di lavoro.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : A meno che tu non sia assolutamente certo di sapere cosa stai facendo, probabilmente non dovresti svolgere un compito complicato. Potrebbe diventare troppo stressante se non riesci a finirlo perché non sai cosa fare. Perché non fare una pausa sulle cose che devi fare e invece fare qualcosa che vuoi veramente fare? Una gita di un giorno verso una destinazione eccitante con il tuo compagno, appuntamento galante e amico fidato potrebbe essere solo l'avventura di cui hai bisogno. Tuttavia, non rendere il piano troppo elaborato. Mantenerlo semplice e mirare al divertimento realizzabile.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Mantenerti leggero potrebbe essere difficile se sei in uno dei tuoi stato d'animo negativo. Potrebbe essere meglio mantenere la distanza dal tuo interesse amoroso o dai tuoi figli fino a quando la tua nube scura non si sarà sollevata. Altrimenti soffrirai troppo le cose e diventerai paranoico su quello che sta succedendo. È un buon momento per esercitarsi ad essere ricettivi a ciò che l'Universo ti offre, piuttosto che spingere per far accadere qualcosa. Il tuo fattore di attrazione è piuttosto alto, quindi le cose buone potrebbero accadere se regoli il tuo atteggiamento verso un'atmosfera più ricettiva e positiva.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Se le cose sono un po' strane a casa o hai a che fare con il dramma familiare, perché restare dentro e rovinare l’ambiente di casa? Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, ti sentirai solo peggio se ti fissi su un problema che non puoi risolvere, quindi per il momento è meglio dimenticarlo. Trascorrere tempo di qualità uno contro uno con qualcuno che ti adora potrebbe essere il modo migliore per distrarti dai tuoi problemi. Non c'è da vergognarsi nel richiedere attenzione, quindi non essere timido nel chiedere tempo in faccia in persona. Coltivare strette connessioni è essenziale per la tua felicità.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Se sei esausto, potresti anche sentirti mentalmente stressato. Quando sei in questo stato, diventi un po' paranoico e tendi a soffermarti sugli scenari peggiori. Potresti beneficiare di un riposo extra e di un po' di coccole. Perché non concedersi un massaggio rilassante? Un allenamento in palestra o seguire la tua lezione di ginnastica preferita potrebbe alzare anche il tuo spirito. Un po' di cura di sé farà molto per tenere indietro la negatività, quindi metti le tue esigenze prima di tutto questo fine settimana. Anche l'intuizione del tuo percorso di vita preferito può essere autorizzante.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : È tutto divertimento e giochi finché non ti accorgi di aver completamente distrutto il tuo budget. Questo fine settimana, paga per tenere traccia delle tue spese e per scegliere l'intrattenimento economico su eventi di grandi dimensioni. Perché non permettere a qualcun altro di pagare per te? L'attuale schieramento planetario suggerisce che la tua vita amorosa si sta scaldando, quindi non dovrebbe essere troppo difficile per ottenere un appuntamento caldo. Se nessuno sta facendo esplodere il telefono, dovresti uscire e incontrare qualcuno di nuovo. Fare qualcosa che ami potrebbe fornire un'opportunità per stabilire una connessione.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 8-9 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Qualunque cosa tu faccia, non dubitare di te stesso. Potrebbero esserci vecchi nastri in sottofondo che ti dicono che non sei abbastanza bravo, o che in qualche modo non sei all'altezza. La buona notizia è che non devi prendere sul serio questi pensieri. In effetti, puoi usarli come suggerimento per ricordarti di quanto sei fantastico. Qual è l'atmosfera del tuo ambiente? Se il tuo spazio è ingombrante, non farà molto per sollevare il tuo umore. Perché non investire in un mini rifacimento casa? Ti sentirai meglio con te stesso quando il tuo spazio è un luogo in cui vuoi tornare a casa.

