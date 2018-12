Oroscopo del weekend 8 e 9 dicembre: ecco le news oroscopo del fine settimana

NEWS OROSCOPO FINE SETTIMANA

Oroscopo del weekend 8 e 9 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 8 e domenica 9 dicembre : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Ariete, è un buon momento per scoprire quanto lontano puoi andare. Non importa se il tuo viaggio è fisico, intellettuale o spirituale purché ti sfidi ad avventurarti oltre la tua zona di comfort e sperimentare qualcosa di diverso o apprendere qualcosa di nuovo. Se ti senti spaventato o insicuro, è un segno che sei sulla strada giusta. Prepara i preparativi necessari per divertirti senza preoccupazioni, la tua avventura potrebbe offrirti nuove possibilità per il tuo futuro.

TORO OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Toro, hai un grande amore, supporto e generosità diretti verso la tua strada, ma sei in grado di gestire tutto ciò? La sfiducia o la paura di indebitarsi con qualcuno potrebbe fermare il flusso di benedizioni che l'universo ha destinato specificamente a te. Anche se potresti pensare che il tuo stato fortunato sia grazie ad altri, tieni presente che il sentirsi indegno di ricevere tale fortuna potrebbe essere il vero problema. Apri il tuo cuore e accetta ciò che le persone vogliono darti. Un atteggiamento di gratitudine può trasformare la tua vita.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Gemelli, una relazione o collaborazione importante potrebbe ampliare i tuoi orizzonti e invitare incredibili benedizioni nella tua vita. È solo una questione se tu e l'altra persona siete sulla stessa lunghezza d’onda di ciò che speri di ottenere. Forse questa connessione può andare fino in fondo? Oppure, forse, hai solo intenzione di condividere parte di questo viaggio insieme? Lascia che la tua relazione ti nutra per tutto il tempo che serve. Puoi preoccuparti del futuro più avanti.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Cancro, sia il lavoro sia il benessere avranno un reset che ti aiuterà a ricominciare da capo. La tua situazione lavorativa potrebbe diventare molto più promettente, anche se dovrai determinare se ciò che stai facendo è allineato ai tuoi valori. In caso contrario, si può andare a riva comodamente per un po' finché non si sente il bisogno di fare un cambiamento. È il momento migliore dell'anno per iniziare un nuovo regime di fitness. Assicurati di non iscriverti a nulla di troppo estremo. La moderazione ti aiuterà ad attenervisi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Leone, Non c'è limite al divertimento che puoi vivere questo weekend. Il tuo umore socievole è alto significa che porterai la festa ovunque tu vada. Le persone si divertiranno a stare con te in modo da organizzare un appuntamento divertente o un incontro con i tuoi amici più cari. Un potenziale scontro sulle spese è l'unica cosa che potrebbe rovinare il tuo buon tempo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Sono passati circa 12 anni da quando hai avuto così tante opportunità di far crescere la tua casa e la vita familiare in direzioni nuove e interessanti. Quindi, secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Vergine, non c'è momento migliore per iniziare a pianificare una mossa, un rinnovamento o un cambiamento importante nella famiglia o nelle modalità di vita. L'unico inconveniente è che se sei accoppiato, potrebbe essere necessario uno sforzo per te e il tuo partner per ottenere lo stesso obiettivo. Sorprendentemente, lui o lei potrebbe non essere del tutto d'accordo con i tuoi piani. Se sei single, non permettere che la mancanza di un partner ti scoraggi da ciò che vuoi fare. Dove c'è una volontà, c'è un modo.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Ognuno ha una storia da raccontare, e non c'è momento migliore del presente per iniziare a condividere il tuo. Che si tratti di confidare qualcosa a qualcuno vicino a te, di scrivere un diario, a condividere i tuoi pensieri sui social media o a scrivere un libro, ti sentirai soddisfatto quando troverai il modo migliore per comunicare i tuoi pensieri e le tue idee. Assicurati di non renderlo troppo fastidioso. Altrimenti perderai il tuo entusiasmo prima ancora di iniziare. Ci saranno molte interazioni con le persone intorno a te, quindi avrai l'opportunità di far rimbalzare le tue idee dagli altri e ottenere il feedback di cui hai bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

I soldi! I soldi! I soldi! Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Scorpione, è un momento eccellente per perseguire un'opportunità che promette di aumentare le tue entrate. Una porta potrebbe presto aprirsi. Sei pronto ad attraversarla? Basta fare attenzione a non diventare avidi o prendere rischi insensati. Una cosa buona potrebbe rapidamente diventare negativa se la si procede nel modo sbagliato. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, una vacanza shopping può anche essere all'ordine del giorno. Avrai voglia di impressionare i tuoi cari con regali di fantasia, ma attenzione a non superare il tuo budget.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Sagittario, questo è il momento perfetto per fissare nuovi obiettivi personali, specialmente quelli che ti permettono di imparare nuove cose e coltivare nuove abilità. Riguarda te, Sagittario, quindi non coinvolgere la tua famiglia, la tua casa, il tuo compagno oi tuoi genitori. In effetti, potresti sentirti un po' disconnesso dalla tua base di partenza. E mentre il tuo primo istinto potrebbe essere quello di soddisfare gli altri, per ora, sarà meglio passare il tempo concentrandosi su di te.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Capricorno, sei sull'orlo di un grande risveglio. Questo sarà particolarmente utile se hai lottato con delusioni del passato, vecchie ferite e dolore emotivo. Non tutto cambierà durante la notte, ma inizierai a sperimentare la tranquillità e la chiusura, a patto che tu smetta di trascinare il passato nel futuro. A volte devi solo lasciar andare e riempire lo spazio con amore e gratitudine per le lezioni apprese.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Acquario, la tua vita sociale promette di essere più appagante di quanto lo sia stata in 12 anni ei bei tempi iniziano ora. Preparati a incontrare persone nuove e interessanti che provengono da una vasta gamma di sfondi. Le relazioni con la tua attuale cerchia di amici trarranno beneficio da un rinnovato calore, entusiasmo e reciproca generosità. Con così tanti eventi sociali e attività alla tua agenda, sarà difficile scegliere. Tuttavia, dovrai restringere le opzioni, altrimenti, farai gravi danni finanziari. La tua nuova vita sociale è appena iniziata quindi, prendila con calma.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 8-9 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Pesci, questo periodo promettente è appena iniziato, quindi inizia a pensare a dove vuoi portare la tua carriera da qui in avanti. È naturale che ti senta un po' ansioso e metti in discussione le tue abilità, ma non lasciare che ciò ti impedisca di spingere in avanti le cose. Potrai sacrificare il tuo tempo libero. Quando sei di fronte a decisori e persone importanti nel tuo mondo professionale, vorrai fare il tuo miglior passo avanti.

