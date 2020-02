Oroscopo del weekend 8 febbraio e 9 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 8 febbraio e 9 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 8 febbraio e domenica 9 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La luna piena in Leone attiva la tua quinta casa di amore e romanticismo. Un gesto grandioso e romantico può essere proprio quello che il medico ha ordinato, quindi pensa in modo creativo e segui questa grande idea fino al completamento. Poiché la luna è di fronte al sole, potresti avere alcune ondate di tensione interiore e con Urano quadrato Cerere potrebbe esserci un conflitto tra la libertà personale e le esigenze della famiglia. Tuttavia, dovrebbe risolversi facilmente.

TORO OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Piena in Leone brilla nella tua quarta casa di casa e famiglia, rendendolo un weekend meraviglioso per raggiungere i membri della famiglia con cui intendevi entrare in contatto. È anche un ottimo momento per mettere le piume al tuo nido; prenditi cura dei progetti di miglioramento della casa che da un po' languiscono. Potrebbe essere necessario gestire una sfida relativa al lavoro prima della fine del fine settimana, ma non è nulla di grave.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli: La luna piena in Leone illumina la tua terza casa di conoscenza, apprendimento, comunicazione e viaggi brevi. Questo è un fine settimana ideale per fuggire e ottieni punti bonus se è da qualche parte senza luci della città, così puoi goderti la bellezza e la gloria della Luna Piena nel cielo notturno. Porta il tuo diario o il tuo laptop. Tutto ciò che riguarda la comunicazione è evidenziato questo fine settimana.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro: La Luna Piena in Leone attiva la tua seconda casa di affari materiali ed è di fronte al sole nella tua casa di risorse comuni. È una buona idea evitare lo shopping o la spesa impulsivi, e potresti voler sederti e conversare con il tuo altro significativo sugli obiettivi finanziari condivisi, su come raggiungerli e dove si trovano attualmente le cose. Giunone nella tua quarta casa di casa è anche il sole in risorse condivise.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Leone: Bene Leo, la luna è tutta tua questo fine settimana! Considera il tuo pacco batteria pieno di fascino, carisma e calore completamente carico, quindi vai avanti e diffondi allegria in tutto il regno. Il sole in opposizione alla tua luna nella settima casa di associazione può creare un po' di tensione nella tua relazione, ma non è niente di pesante e non oscurerà il tuo splendore. Fai un check-in rapido per quanto riguarda la cura di sé e assicurati di colpire tutti i cilindri; la buona salute è una pietra miliare in una vita felice.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Il tuo sistema nervoso già sensibile potrebbe sentirsi implodere con la Luna Piena in Leone che fa esplodere ogni tipo di energia nella tua dodicesima casa di intuizione, percezione psichica, sogni e visioni. Se la tua pelle sembra in fiamme, fai un lungo bagno rilassante con candele e musica tranquilla. E preparati ad avere grandi sogni, sogni importanti, per tutto il weekend. Assicurati di scriverli; non vuoi trascurare le informazioni vitali che stanno arrivando.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : Crea un appuntamento con le tue persone preferite mentre la Luna Piena in Leone attiva amicizia e impegni sociali nella tua carta. Poiché la luna è di fronte al sole nella tua quinta casa di amore e romanticismo, potresti affrontare un po' di tensione dinamica tra la tua tribù e il tuo partner romantico, ma è di breve durata e facilmente risolvibile. Con Venere, il pianeta dell'amore nella tua settima casa di associazione, sai esattamente come trasformare le cose in una direzione a beneficio della tua relazione.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Leone attiva la tua decima casa di carriera e potrebbe essere una sfida lasciare il tuo lavoro in ufficio questo fine settimana. Tuttavia, prova. Hai bisogno di un po' di tempo libero per goderti la vita, puoi tornare agli affari professionali lunedì. Il sole è di fronte alla luna ed evidenzia la tua quarta casa di casa e famiglia, quindi sposta la tua attenzione in quella direzione.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: È come se avessi un migliore amico in visita questo fine settimana con la Luna piena in Leone che brilla nella tua nona casa di avventura, espansione ed esplorazione. Esci di casa e divertiti. In effetti, vivi un'avventura! Invita la tua tribù a unirsi a te e fare qualcosa che non hai mai fatto prima, che si tratti di pattinare sul ghiaccio, visitare una sala da bingo o altro. Usa la tua immaginazione e rendi il cielo il limite (Ooh, paracadutismo!).

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La luna piena in Leone illumina l'intimità e la sessualità nella tua carta questo fine settimana. Mentre sei spesso reticente e giochi le tue carte vicino al giubbotto, questa è la tua occasione per uscire dalla zona tranquilla e pianificare qualcosa di selvaggiamente romantico e mostrare alla tua persona speciale quanto ti interessa davvero. Questa stessa energia può anche essere usata per evocare, creare e disegnare un partner se sei single.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La luna piena in Leone brilla intensamente nella tua settima casa di associazione questo fine settimana, quindi sicuramente vorrai focalizzare un po' di tempo e attenzione sulla tua amata. Tuttavia, non ad esclusione dei tuoi bisogni o desideri. Con il sole nella tua prima casa di te, devi trovare l'equilibrio tra la cura di te stesso e la cura di coloro che ami. C'è sempre una linea sottile tra co-dipendenza e interdipendenza ed è talvolta difficile da capire.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna piena in Leone attiva il benessere nella tua carta, rendendolo un weekend ideale per verificare con te stesso e vedere dove potresti aver bisogno di una messa a punto. Inizia con una giornata in spa dove puoi rilassarti profondamente e riavviare. Prendi nota di come stai andando con la dieta, l'esercizio fisico e la gestione dello stress, quindi traccia un piano che puoi attuare facilmente. Se è troppo rigoroso o complicato non lo farai, quindi lascia che sia la tua guida semplice e divertente.

