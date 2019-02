Oroscopo del weekend 9 e 10 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 9 e 10 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 9 e domenica 10 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Un amico potrebbe cercare di convincerti a fare qualcosa di pazzo o, almeno, fuori dall'ordinario. Tuttavia, non ci vorrà molto convincere per farti deviare dalla norma. L'irrequietezza epica e il desiderio di avventura ti terranno pronto per affrontare la prima avventura che ti si presenta. Hai bisogno del tipo di brivido che ti fa sentire vivo. Guarda prima di saltare, ariete. Correre senza prestare attenzione a ciò che sta accadendo intorno a te potrebbe metterti in pericolo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Toro: Discutere pubblicamente di un'idea insolita potrebbe ispirarti a metterlo in atto. In qualche modo, suona diverso e più eccitante quando lo pronunci ad alta voce. Il feedback che ricevi dagli altri può anche aiutarti a raccogliere il coraggio di cui hai bisogno per agire. Va bene se il piano ha bisogno di tempo per percolazione. Tienilo sul fornello posteriore fino al momento giusto per fare il passo successivo. Dovrai sfruttare il tuo coraggio interiore e la tua spontaneità per fare un salto da gigante.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: Stai sicuramente pensando fuori dagli schemi. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, un amico o un gruppo con cui sei coinvolto potrebbe trovare le tue idee geniali super ispiratrici. Non essere sorpreso se qualcuno è pronto, disponibile e in grado di agire su un piano pazzo. Viaggiare o connettersi con persone al di fuori della tua solita cerchia potrebbe far parte del quadro. Spero che tu sia pronto ad andare avanti con il tuo piano. Altrimenti, potrebbe esserci un conflitto tra te e un amico.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Cancro: Solo tu (e forse il tuo altro significativo) capirai la motivazione dietro le cose che fai. Un atto audace da parte tua attirerà sicuramente l'attenzione, anche se solo il tempo dirà se le tue azioni aiutano o danneggiano la tua reputazione. Se sei fuori per provocare una reazione da un genitore, dal tuo capo o da un'altra figura importante, è probabile che tu riuscirai nella tua missione. Questo non è necessariamente un aspetto negativo, soprattutto se è giunto il momento di affermare la propria autonomia. Dopotutto, sei il capo della tua vita e questo significa che chiami i colpi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Leone: Una conversazione con l'altro significativo o un amico intimo può ispirarti a vedere l'immagine più grande. Può essere utile avere la prospettiva di qualcuno che ti conosce bene. Probabilmente andrai via con un piano coraggioso per avventurarti oltre i confini del familiare e del conosciuto. Ciò potrebbe comportare il colpire la strada in cerca di avventura o di colpire i libri per espandere i tuoi orizzonti mentali. La tua scelta potrebbe essere molto diversa dal percorso in cui ti trovi attualmente, ma se è un'avventura che cerchi, devi provare qualcosa di nuovo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Vergine: Le persone sono piene di sorprese. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, qualcuno vicino a te, come il tuo compagno o un contatto commerciale, può aiutare con un progetto importante. La sua energia e il suo contributo potrebbero essere un po' intensi e difficili da gestire. Tuttavia, se spinge il tuo progetto al livello successivo, dovresti trovare un modo per andare con il flusso. Anche se questa persona può avere la propria agenda per offrire una mano, puoi comunque riuscire a ottenere ciò di cui hai bisogno.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia: Quando si tratta della tua vita amorosa, stai pensando fuori dagli schemi. Può essere piuttosto rinfrescante acquisire una nuova prospettiva sulle relazioni. Una maggiore spontaneità, flessibilità e libertà individuale possono fare molto per rendere più soddisfacente una relazione. Può anche rivelare un nuovo livello di fiducia. Vale la pena buttare via le tue vecchie regole e creare nuove linee guida che riflettano le tue attuali esigenze e stili di vita. Se sei single, un pensatore indipendente che fa le cose a suo modo potrebbe essere la tua migliore opzione.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione: Alcune delle tue idee sulla tua casa e sulla tua vita familiare potrebbero non essere così pazzesche come sembrano sulla carta. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, potresti dover pensare fuori dagli schemi per trovare soluzioni per un dilemma quotidiano. È un momento eccellente per apportare modifiche alla vita domestica o alla routine quotidiana che rendono le cose più efficienti. Ciò potrebbe significare risparmiare energia o aggiornare i computer e altre apparecchiature elettroniche. Una conversazione potrebbe rivelare che i coinquilini oi membri della famiglia sono pronti a mettersi dietro i tuoi piani anche se ciò significa capovolgere le cose.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario: Alcune delle tue idee sono un po 'controverse. Tuttavia, potresti trovare supporto da parte di qualcuno che apprezza la tua volontà di scuotere le cose. Non capita tutti i giorni di trovare qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda, quindi potrebbe valere la pena impegnarsi a coltivare una connessione più forte. Ci potrebbe essere una sfumatura romantica in gioco. O forse questo è solo un amico che apprezza il tuo punto di vista unico.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno: La pianificazione finanziaria inventiva può aiutare ad evitare una crisi sul fronte interno. È probabile che questo sia l'ultimo squilibrio prima che le cose si sistemino, quindi limitati a sopportarlo. Certo, è un mal di testa dover spegnere costantemente gli incendi ma, almeno, hai imparato come reagire in caso di crisi piuttosto che volare nel panico. Hai anche imparato uno o due trucchi che possono portare benefici alla tua situazione finanziaria lungo la strada. Guarda al futuro: è tempo di fare nuovi piani.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Acquario: Hai molto da dire e alcune delle tue parole potrebbero non stare bene con gli altri. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, non stai cercando di iniziare un combattimento. Tuttavia, puoi aspettarti che certe persone potrebbero non gestirlo bene quando dici la tua verità. Farai del tuo meglio per essere diplomatico, soprattutto se ti senti arrabbiato. Puoi cambiare le parole che usi, ma la tua energia ti rivelerà ancora come ti senti veramente. È meglio mettere tutto allo scoperto mentre sei calmo e abbastanza razionale da avere una conversazione impegnativa.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 9-10 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del weekend Pesci: La tua visione di una situazione finanziaria è azzeccata anche se ciò che la tua intuizione ti sta dicendo sembra un po' pazzo. Tu, tra tutte le persone, dovresti sapere che vale la pena affidarsi al tuo istinto. Dopo tutto, sei uno dei più intuitivi di tutti i segni. Tuttavia, questa faccenda potrebbe essere un po' rischiosa e devi sapere cosa stai facendo prima di fare una grande mossa. Mantieni le tue informazioni confidenziali per ora. Spargere ciò che sai potrebbe dare a qualcuno le munizioni di cui ha bisogno per contrastare i tuoi piani.

