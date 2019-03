Oroscopo del weekend 9 e 10 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 9 e 10 marzo: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 9 e domenica 10 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Una sensazione di vulnerabilità potrebbe sorprenderti. Invece di sentirti debole o di essere sulla difensiva, ammorbidisci la tua posizione e attingi alla tua sensibilità. Sentire cose che non hai mai sentito prima è un segno che hai rianimato la tua capacità di compassione e amore. La carità inizia a casa, quindi prima di lavorare per estendere l'amore agli altri, inizia offrendoti perdono per quello che pensi di aver sbagliato. Non c'è bisogno di soffermarsi sul passato. Datti un piccolo incoraggiamento e vai avanti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Che ti succede, Toro? Un vago sospetto che qualcuno o qualcuno possa farti inciampare potrebbe rallentarti questo fine settimana. Non fa mai male alla pausa stampa e diventa consapevole di ciò che accade intorno a te. Tuttavia, è più probabile che ci sia qualcosa di interiore che devi affrontare piuttosto che essere una forza esterna da cui devi proteggerti. Stai uscendo dalla tua zona di comfort e stai facendo cose nuove e audaci, quindi è naturale che ti senta vulnerabile.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: Trascorrere del tempo con un amico può illuminare le differenze tra di voi, ma non dovrebbe impedirvi di godervi il vostro tempo insieme. Quando si tratta di amicizia, non andare a cercare il pelo nell’uovo. Invece, fidati del fatto che ogni persona che svolge un ruolo nella tua vita è lì per un motivo. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, un momento emozionante è in serbo per te quando esci dalla tua testa e inizia a goderti il ​​momento. Quel bizzarro amico che a volte ti infastidisce è esattamente ciò di cui hai bisogno in questo momento.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Sei pronto a mettere in pratica qualcosa che hai imparato, ma metterti in gioco significa trovarti in una posizione vulnerabile. Non sei arrivato fin qui per allontanarti dai riflettori ora. Una maggiore visibilità significa mostrare al mondo sia i tuoi talenti che i tuoi difetti. Nessuno è perfetto. Tutto quello che devi fare è essere il migliore che tu possa essere. Dopo tutto, l'unica persona tagliata per essere te stesso sei tu. Il tuo destino è già pronto, ma potresti perdere la magia se non ti presenti e fai la tua parte nello spettacolo.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Non dovresti aspettare di essere a mezz'aria per cercare una rete di sicurezza. Adotta le misure necessarie per prepararti adeguatamente al tuo atterraggio se farai un atto di fede. Tuttavia, se la tua avventura è già in corso, dovresti aver fiducia che hai fatto la mossa che ti è sembrata giusta in quel momento. Non puoi sempre aspettare la certezza. A volte devi solo saltare. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, desideri ardentemente l'intensità e il tipo di esperienza che ti fa sentire vivo, quindi potrebbe essere questo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Trova una persona speciale che puoi accudire fino a questo fine settimana. Anche se desideri ardentemente la vicinanza, potresti comunque sentirti vulnerabile quando si tratta di abbassare il muro che tieni intorno al cuore e lasciare entrare qualcuno. Una maggiore intimità significa coltivare la fiducia e sarai in grado di gestire qualsiasi cosa accada. Se sei chiuso perché non puoi fare più male, allora non puoi accettare più amore perché hai interrotto la tua capacità di riceverlo. Puoi cogliere l'occasione sapendo che potresti farti male? O vuoi una vita senza amore?

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Al lavoro e a casa hai portato un carico pesante. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, sei pronto a trascorrere del tempo con qualcuno che possa aiutarti a ritrovare la tranquillità. Lui o lei non ha bisogno di fare il tuo lavoro per te (anche se non rifiuteresti l'aiuto). Hai solo bisogno di qualcuno che prenda il volante e faccia piani per qualcosa di divertente da fare. Stai diventando più scettico nei rapporti e con chi passi il tuo tempo, ma coloro che hanno bisogno non possono essere schizzinosi. Se vuoi supporto e compagnia, sii aperto a chiunque voglia darlo.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Il divertimento è molto sopravvalutato, specialmente se sei stato in un tour frenetico di date presumibilmente romantiche e avventure divertenti. Quello che dovrebbe essere un buon momento diventa super stressante quando non si è preso un tempo adeguato per la cura di sé. Se ti senti un po' malandato, fermati e ascolta ciò che il tuo corpo ti sta dicendo. È un ottimo momento per riavviare il tuo programma di fitness. O forse un massaggio profondo o una giornata al centro benessere nelle tue corde? Ti sentirai molto più aperto alla vita una volta che sarai riposato e rifornito.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Le pressioni a casa e in famiglia stanno iniziando a crescere, quindi devi a te stesso uscire e fare qualcosa che ti piace. Non preoccupartene troppo. Vai con quello che si adatta alla tua definizione di divertimento. Un’uscita non programmata potrebbe essere super emozionante. O forse vuoi fare qualcosa di eccitante con i tuoi figli? Se non hai altre priorità, potrebbe essere necessario un po' di tempo per sintonizzarti su ciò che ti dà gioia. Sembra un compito piuttosto interessante!

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno: In questi giorni, la tua intuizione è piuttosto forte. Sei particolarmente in sintonia con ciò che sta accadendo a casa tua e nella vita familiare. Questo potrebbe darti qualche idea sui problemi che vuoi affrontare e sui miglioramenti che devi realizzare. Sei molto più flessibile su questi argomenti di quanto non lo fossi, quindi non esiterai ad apportare modifiche quando trovi la soluzione giusta. Tuttavia, non dovresti mettere troppi progetti nel tuo piatto. Avrai bisogno di tempo per crearti il suo spazio sicuro e riposare, oltre a tempo di qualità con la tua gente preferita.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Una conversazione spontanea potrebbe creare una connessione interessante con qualcuno intorno a te. Sarà bello connettersi con qualcuno che condivide i tuoi valori e capisce da dove vieni. Non ti senti sempre così simpatico con le persone. In effetti, stai diventando più cauto e meno riluttante ad aprirti. È bene esercitare un giudizio su ciò che sveli e su chi, ma non dovresti chiuderti a conoscere persone e creare nuove connessioni. Ci sono persone interessanti là fuori che vogliono conoscerti. Lascia che un Love Psychic ti induca a capire in che cosa consiste una nuova conoscenza.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 9-10 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La tua sicurezza è alta e ti senti bene con i regali unici che hai da offrire. Tuttavia, l'insicurezza può sorgere quando inizi a esplorare modi per monetizzare i tuoi talenti. Può essere difficile mettere un prezzo equo sulle tue abilità ed esperienze, anche se non dovresti lasciare che ti impedisca di misurare la temperatura intorno a ciò che le persone sono disposte a pagare. Gli oppositori diranno sempre che stai chiedendo troppo, mentre quelli che amano e apprezzano i tuoi doni potrebbero pensare che stai facendo pagare troppo poco.

