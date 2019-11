Oroscopo del weekend 9 novembre e 10 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 9 novembre e 10 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 9 novembre e domenica 10 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Ariete attiva i tuoi pianeti natali in Ariete riempiendoti di energia e desiderio di essere attivo, di fare le cose e semplicemente di goderti la vita. Ti ritroverai di buon umore, ti sentirai sicuro di te e attraente, e non vedrai l'ora delle vacanze grazie a un trigono di Giove e di Venere. Con Marte che attiva la partnership nella tua carta, il romanticismo è molto probabile. Il tuo carisma è fuori scala, quindi se sei single non sorprenderti se hai ogni sorta di opportunità di entrare in contatto con qualcuno di speciale.

TORO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Ariete attiva affari spirituali, sogni e stati di coscienza alterati, quindi se vivi un sogno potente questo fine settimana, non essere sorpreso. Sarai anche più sensibile alle energie e alle influenze invisibili di quanto non lo sia in genere; la tua intuizione sarà forte e i tuoi sentimenti intestinali estremamente accurati. Il tuo pianeta dominante, Venere, è il trigono della luna che crea un'atmosfera sexy e un'energia seducente. Sei un magnete per il romanticismo questo fine settimana.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Ariete attiva amici e impegni sociali questo fine settimana, quindi assicurati di pianificare un po' di divertimento con la tua tribù. Il tuo pianeta dominante Mercurio è Plutone sestile e improvvisamente hai un superpotere. Puoi vedere in profondità nel personaggio di qualcuno, in profondità sotto quello che stanno dicendo. Puoi vedere cosa significano davvero o cosa nascondono e la tua mente è incredibilmente intuitiva e appassionata in questo momento. La tua profondità di comprensione è epica e può essere utilizzata in tutti i modi per il bene.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Ariete quadrerà i tuoi pianeti del Cancro natale questo fine settimana creando una certa tensione interna e un po' di disagio. Non è niente di grave e passerà rapidamente. Poiché Marte è anche il quadrato dei tuoi pianeti del Cancro e dell'attivazione della casa e della famiglia, potresti trovare un dramma che si sta svolgendo lì. Non lasciare che rovini il tuo fine settimana. Pianifica una giornata in spa e prenditi un po’ di tempo per nutrirti. Ne hai bisogno e te lo meriti.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Ariete crea un grande trigono di fuoco con i tuoi pianeti natali in Leone e in transito tra Venere e Giove in Sagittario. Sei pieno di energia esultante questo fine settimana e devi uscire di casa per un divertimento ottimale. Avventura, esplorazione e scoperta di nuovi orizzonti sono tutti evidenziati nella tua carta così come romanticismo, amore e creatività. Un'energia così divertente in attesa dell'espressione rende impossibile rimanere fermi, quindi non provarci nemmeno.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Il tuo pianeta dominante Mercurio è Plutone sestile e attiva conoscenza, apprendimento e comunicazione. Il tuo intelletto, sebbene sempre acuto, è particolarmente appassionato di questo fine settimana con una profondità e una capacità di penetrare sotto la superficie di qualsiasi conversazione o argomento. È un fine settimana ideale per seguire un seminario, una lezione online, per estrarre quel romanzo che hai messo sullo scaffale o riprendere a scrivere da dove avevi interrotto. Il perfezionismo è la morte della creatività, quindi ignora la voce del tuo critico interiore.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Ariete si trova di fronte ai tuoi pianeti natali in Bilancia, oltre a transitare Marte in Bilancia e piazza Saturno e Plutone in Capricorno; questo crea un quadrato intenso nel tuo grafico. Potresti sentire una compressione interiore e un po' di angoscia mentre sei tirato tra un bisogno di libertà personale, il tuo amore per gli altri e le responsabilità che richiedono la tua attenzione. Costruisci un po' di tempo tranquillo da solo nel tuo fine settimana, un po' di tempo in cui puoi rilassarti e prenderti cura di te. Tutto il resto andrà a posto.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Il sole e Mercurio in Scorpione attivano i tuoi pianeti natali Scorpione e sestile Saturno e Plutone, il tuo pianeta dominante. Con la luna in Ariete potresti sentire un'impennata di potere e un'ispirazione intensa che ti consente di immergerti nei progetti e fare le cose. Marte è Plutone quadrato che può creare un'enorme frustrazione, quindi resta consapevole e vigile del tuo paesaggio interiore; non vuoi sfogare la tua milza a coloro che non hanno fatto nulla per meritarlo.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : La luna in Ariete è un trigono in transito tra Venere e Giove in Sagittario, attivando i tuoi pianeti sagittari natali. Questo crea un galleggiamento interiore e delizia con la vita, quindi goditi questa energia edificante e condividila con gli altri. La tua creatività è stimolata dalla luna questo fine settimana, quindi concediti il ​​permesso di esplorarla. Acquista materiali artistici e artigianali, segui un corso, inizia o termina un progetto creativo, esplora un nuovo mezzo, partecipa a un'inaugurazione artistica e riempi d'ispirazione.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Ariete crea un quadrato duro per i tuoi pianeti natali in Capricorno e per il transito di Saturno e Plutone; Marte in Bilancia completa un quadrato, quindi non sorprenderti se senti un inquietudine interiore che ti infastidisce questo fine settimana. Il tuo approccio migliore è prendere tempo per coltivare e prendersi cura di te stesso. Idealmente, trascorri un po' di tempo nella natura, quindi tendi alle altre persone, agli eventi e alle cose che sentono come se stessero richiedendo il tuo tempo e la tua attenzione.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Ariete è il sestile dei tuoi pianeti natali in Acquario e attiva l'apprendimento, la conoscenza, gli studi e i viaggi brevi. Se hai preso in considerazione l'idea di frequentare un seminario, una lezione o un seminario, questo fine settimana è l'ideale per questo. Con Marte in Bilancia trigoni le tue influenze dell'Acquario e mettendo in evidenza viaggi e avventure, perché non fare le valigie e uscire dalla città, andare in un posto divertente che stimola il tuo intelletto e nutre la tua Anima? Un cambio di passo ti farà bene.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 9 NOVEMBRE - 10 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Ariete sta attivando questioni finanziarie nella tua carta ed è trigono Venere e Giove nel tuo settore di carriera che lo rendono una finestra perfetta per dare un'occhiata da vicino alle tue spese, risparmi, investimenti e obiettivi a lungo termine. Mentre preferiresti concentrarti su più questioni mistiche, con i benefici Venere e Giove che attivano il successo, il riconoscimento e la realizzazione, non c'è momento migliore di adesso per concentrarsi su queste cose e infonderle con il potere della tua consapevolezza e visione.

