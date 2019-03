Oroscopo della settimana da 11 marzo a 17 marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 11 marzo al 17 marzo col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Dovrai uscire dal tuo cervello e dal tuo cuore per far sbocciare l'amore. Questo perché una serie di influenze mutevoli nel tuo settore dell'intelletto renderà difficile concentrarsi su un interesse amoroso a meno che tu non sia già in una relazione solida. La voglia di intellettualizzare i tuoi sentimenti sarà particolarmente forte durante la Luna del primo quarto in Gemelli giovedì. Fortunatamente, condividere il tuo cuore sarà più facile da venerdì sera a sabato pomeriggio, un momento eccellente per un appuntamento o una riunione di amici nella tua dimora.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Toro: La tua sensualità ti renderà irresistibile lunedì mentre la Luna si collega a Marte nel tuo segno. Un incontro seducente con la tua dolce metà accenderà il tuo fuoco - a meno che tu non abbia conservato un po' di rabbia, quindi fai attenzione; non ti manterrai così a lungo! Se sei da solo, potresti essere attratto da qualcuno che risveglia la tua passione o irritazione - o entrambi. Dopo di che, una fila caotica di influenze nella tua zona di denaro può innescare una baldoria di spesa nelle attività sociali. L'amore scorrerà più facilmente da venerdì sera a sabato pomeriggio, quando il romanticismo può essere trovato online o attraverso una presentazione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : I tuoi cervelli prenderanno il comando mentre ti dirigerai verso il primo quarto di luna nel tuo cartello giovedì. L'unico lato negativo potrebbe essere quello di mettere da parte i tuoi sentimenti e sovra-pensare la tua relazione attuale o il potenziale per il collegamento con qualcuno di nuovo. Rimanere in contatto con il tuo mondo interiore farà sì che il tuo cuore abbia voce in capitolo nelle tue relazioni. Questo sarà più facile da fare da venerdì sera a sabato pomeriggio quando una serie di segni d'acqua risveglia la tua sensibilità.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Dopo un inizio di settimana stabile, la socializzazione può diventare un po' folle mentre ti dirigi verso il primo quarto di luna in Gemelli giovedì. I tuoi piani con gli amici potrebbero prendere una svolta inaspettata, ma il cambiamento potrebbe portare a qualcosa di ancora più eccitante. Inoltre, un'improvvisa intuizione su un problema emotivo può scatenare un momento di iliarità. Verso il fine settimana, un appuntamento sereno con la tua dolce metà o alcuni amici intimi porterà delizia da venerdì sera a sabato pomeriggio. Dopo ciò, la Luna e il tuo segno accenderanno il tuo desiderio di un'azione.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Il collegamento con un tuo conoscente o un amico intimo ti darà energia all'inizio della settimana. Quindi da Martedì al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci ti metterà in contatto con le tue idee e le tue convinzioni sul sesso, sulla guarigione e/o sui fenomeni psichici. Diventerai anche consapevole di ciò che devi liberare per migliorare la tua vita amorosa. Inoltre, la nuova Luna che si unirà a Nettuno in Pesci mercoledì ti incoraggerà a lasciare andare un'emozione o una convinzione che limita l'espressione del tuo cuore. Il risultato può essere un nuovo inizio in una stretta relazione.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : L'energia terrena del lunedì favorisce l'incontro con un potenziale amante o un appuntamento intimo con la tua dolce metà. Dopodiché, l'energia caotica che porta al primo quarto di luna nei Gemelli di giovedì potrebbe farti sbilanciare un po', specialmente se devi affrontare un problema di lavoro. Da non preoccuparsi; da venerdì sera a sabato pomeriggio, passare il tempo con gli amici porterà delizia e potrebbe anche aprire le porte al romanticismo. Potresti anche incontrare qualcuno di speciale attraverso un'attività di gruppo o uno sforzo di collaborazione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Rimanere in cima al tuo gioco nell'arena del romanticismo richiederà una certa flessibilità. Mentre ti dirigi verso il primo quarto di luna in Gemelli giovedì, il caos cosmico che lo accompagna potrebbe far deragliare i tuoi piani con i tuoi amici o partner. Se sei da solo, una situazione inaspettata può produrre un potenziale amante. Tuttavia, ti divertirai se manterrai le tue aspettative sotto controllo e seguirai la tua guida interiore. Le cose si calmeranno da venerdì sera a sabato pomeriggio, ma il resto del fine settimana farà esplodere la tua auto-espressione, rendendo probabile che incontrerai un ammiratore che apprezza il tuo modo con le parole.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Una seducente fusione Luna-Marte nella tua zona di associazione il lunedì può accendere la passione con il tuo altro significativo finché qualcosa di cui sei irritato non fa deragliare il divertimento. Dopodiché avrai bisogno di un po' di tempo da solo periodicamente per rimanere centrato mentre ti dirigerai verso il caotico Primo quarto di luna in Gemelli giovedì. Questa influenza può scatenare alcune emozioni profonde, che ti motiveranno, ti ispireranno o ti irriteranno. Assicurati di dire al tuo partner che cosa è successo, così lui o lei non è colto alla sprovvista. L'amore scorrerà più facilmente da venerdì sera a sabato pomeriggio, quando il romanticismo può essere trovato durante un'attività spirituale o di apprendimento.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: L'alta energia in una partnership mentre ti sposti verso il primo quarto di luna in Gemelli giovedì sicuramente ti darà energia, motivazione o irritazione. Se sei accoppiato, potresti essere ispirato a fare grandi progetti con il tuo partner o affrontare un problema di relazione in corso. Potrebbe andare in entrambi i modi, a seconda della situazione. Se stai cercando l'amore, le vibrazioni instabili potrebbero metterti in contatto con qualcuno che è eccitante o totalmente incompatibile, quindi aspettati l'inaspettato. Avrai voglia di un po' di tranquillità da venerdì sera a sabato pomeriggio, ma dopo la Luna in Leona accenderà il tuo entusiasmo per un incontro romantico.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Ti ritroverai per un incontro appassionato lunedì mentre la luna si fonde con Marte nel tuo regno romantico. Questo è il momento ideale per ravvivare il tuo rapporto, iniziando un appuntamento divertente con il tuo tesoro. Se stai cercando l'amore, un'attrazione può sorgere con qualcuno altamente magnetico, atletico o audace. Dopodiché, i fastidiosi dettagli della vita quotidiana prenderanno il tuo tempo e le tue energie mentre ti dirigerai verso il primo quarto di luna in Gemelli giovedì. Le cose possono diventare un po' caotiche, quindi cerca di essere flessibile. Il romanticismo tornerà in pista da venerdì sera a sabato pomeriggio.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Il romanticismo può sembrare una corsa sulle montagne russe mentre ti dirigi verso il primo quarto di luna in Gemelli giovedì. Questa influenza imprevedibile può suscitare tutti i tipi di sentimenti sul tuo amante o sulla vita amorosa. Andare con il flusso e mantenere le tue aspettative realistiche ti permetterà di divertirti durante il caos. Questo può essere anche un momento altamente creativo per te. Poi, da venerdì sera a sabato pomeriggio, potresti aver bisogno di un po' di tempo per ricaricare emotivamente, quindi cerca di evitare qualsiasi dramma che ti capita. Il resto del weekend è un momento eccellente per entrare in contatto con una persona speciale nella tua vita.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MARZO AL 17 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Ti sentirai calmo e raccolto all'inizio della settimana, ma inizierai a sentirti un po' fuori controllo mentre ti dirigerai verso la Luna del primo quarto in Gemelli giovedì. Questa influenza caotica può sbilanciarti se intraprendi troppe attività contemporaneamente o cerchi di soddisfare le aspettative degli altri. Riposare e prenderti un po' di tempo per te ti aiuterà a rimanere sano di mente. La buona notizia è che, da venerdì sera a sabato pomeriggio, tornerai in pista nell'arena del romanticismo e potresti incontrare qualcuno di speciale durante una festa o un evento di intrattenimento.

