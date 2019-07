Oroscopo della settimana dal 1 luglio al 5 luglio: cosa dicono i segni zodiaca

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 1 luglio al 5 luglio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: All'inizio della settimana potresti sentirti un po' "fuori". L'eclissi solare totale quadrante del tuo segno eserciterà una certa pressione dal tuo quarto settore di casa e sicurezza. Naturalmente non è affatto male, perché l'aspetto quadrato ti spinge a guardare i cambiamenti che hai evitato potrebbe essere per il tuo bene più grande. Questo è un buon momento per te e il tuo partner per goderti il ​​tempo a casa. Mantieni le luci delicate e morbide e metti musica rilassante. Goditi un po' di tempo intimo insieme di qualsiasi tipo. Non socializzare o organizzare una festa stasera. Più tardi questa settimana avrai tempo per riprendere il lavoro, quindi cambia marcia e prosegui un po' in questo momento.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Se la pressione si basa su alcuni cambiamenti che desideri apportare alla tua relazione, l'energia dell'eclissi del Cancro, il tuo sovrano solare della terza casa, farà sì che ciò accada. Questo dovrebbe essere utile e liberatorio per te. Le comunicazioni con il tuo partner saranno profonde e rivelatrici intorno al 2 e al 3 luglio e potrebbero portare a cambiamenti che sorprenderanno tutti. Potreste trovarvi a procedere verso un impegno più profondo, sia individuale o associato, o decidendo di muovervi separatamente. Ciò che è certo è che le cose non rimarranno le stesse sotto queste influenze planetarie, anche per le persone più stabili.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : La potente eclissi del 2 luglio si svolgerà nel tuo secondo settore di denaro e possedimenti. Se sei in una relazione intima, assicurati di includere il tuo partner nelle decisioni che prendi sulle finanze. La tua seconda casa solare governa anche i beni immateriali che apprezzi. Collaborare con il tuo partner questa settimana per chiarire cosa vuoi veramente dalla tua relazione. Vacci piano e rilassati a casa la notte del 2 luglio, e le energie porteranno risultati positivi da questa eclissi per entrambi.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Okay, il riflettore è su di te adesso. Va bene, perché parte del tuo genio sta gestendo ed esprimendo sentimenti profondi. Coltiva te stesso e il tuo amante come mai prima d'ora. Il tuo governatore, la luna, passerà tra la terra e il sole il 2 luglio. Ciò funzionerà per te, non contro di te, se tiri fuori le tappe di tutto il know-how protettivo e coltivatore che possiedi veramente. Se hai pianificato un grande cambiamento nel modo in cui ti presenti al mondo, questa eclissi invierà grandi energie alla tua direzione. Pianifica ora, agisci più tardi. Le opportunità si presenteranno entro i prossimi mesi.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Tu e il tuo partner potreste condividere sogni mentre dormite questa settimana. L'azione sta avvenendo nella tua casa solare di sogni e visioni. Chiama un sensitivo del sogno per avere un'idea del significato unico del tuo simbolismo condiviso. Se possibile, vai in un luogo appartato per una pausa a metà settimana. Tu e il tuo compagno potreste desiderare privacy e tranquillità a causa dell'enfasi planetaria di 12 case. È un momento perfetto per il lavoro creativo che fai anche da solo. Assicurati di condividere tutto profondamente con il tuo partner se scegli di trascorrere questa settimana insieme.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Potrebbe esserci una scossa nelle tue amicizie. Non c'è niente da temere, perché coloro che danno per scontato il tuo costante servizio potrebbero vedere che devono smettere di prosciugare la tua buona natura. Dato che l'undicesimo settore delle speranze e dei sogni è fortemente influenzato dall'eclissi solare il 2 luglio, è un momento fantastico per approfondire le discussioni con le anime gemelle su ciò che entrambi sperano e immaginate. Assicurati di ascoltare e parlare.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : L'attività dell’eclisse si svolge nella tua decima casa solare che agisce su come gli altri ti vedono. Poiché questo settore regola qualsiasi cambiamento pubblico di status, tu e il tuo partner potete decidere di annunciare un matrimonio o una collaborazione domestica ufficiale. Se è così, organizza una festa per festeggiare, ma fallo tra un paio di settimane, dopo che la luna avrà ripreso la luce. È un buon momento per pianificare in tranquillità con il tuo partner su qualunque direzione tu voglia prendere per la vita di una coppia.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Potrebbe esserci una rivoluzione basata su una rivelazione che ti arriverà il 2 luglio. Il tuo nono settore solare che governa le tue più profonde convinzioni e la tua filosofia potrebbe portare te e il tuo partner in un viaggio davvero insolito. Aspettatevi l'inaspettato con Urano che attenderà la potente eclissi solare nel vostro nono. Puoi gestirlo come pochi altri. Spero che anche il tuo partner sia coraggioso. Probabilmente lo sono, o non sarebbero con te in primo luogo. Ricorda di divertirti.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Le cose potrebbero sembrare un po' ruvide. La tua ottava casa di proprietà comune sta subendo una trasformazione. Tutto andrà bene qui poiché le cose che stanno venendo alla luce possono essere affrontate efficacemente a fine mese. Le discussioni profonde e oneste con il tuo partner su ciò che apprezzi, materialmente e non materialmente, produrranno i migliori risultati. L'ottava attività domestica non è sempre la più divertente, ma è sempre molto importante. Un consulente finanziario può aiutarti. Se i valori che si stanno modificando congiuntamente i beni immateriali, parlare con qualcuno aiuterà a fare chiarezza.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : La Nuova Luna in Cancro, mentre passa tra la terra e il sole, si applicherà all'opposizione con i cavalli da battaglia planetari Saturno e Plutone nel tuo segno entro poche ore da questo evento. Non puoi fare a meno di sentire che qualcosa di importante succederà. Probabilmente hai ragione. Hai il tuo sovrano Saturno in dignità nel tuo segno. È dalla tua parte, e così anche Plutone perché è anche nel tuo dominio. Conoscendoti, userai la forte energia in modo costruttivo. Assicurati di non escludere il tuo partner dai tuoi pensieri e sentimenti nel processo. Questo potrebbe sentirsi teso a causa dell'opposizione, ma con il tuo buon senso sarai il vincitore in qualunque regno combatterai.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Il movimento del suo segno dalla sesta casa solare del quotidiano e le energie dell'eclisse il 2 luglio potrebbero farti sentire come se volessi ritirarti per un po'. Fallo. Assicurati di avere un compagno intimo e fidato con te. Fai sapere al tuo partner che non lo stai lasciando emotivamente e che non ha fatto nulla di "sbagliato". Cerca di stare in un posto tranquillo il 2 e il 3 luglio, perché con il tuo sistema nervoso ad alta frequenza ne avrai bisogno. Puoi recuperare il lavoro più tardi durante la settimana.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Segno d'acqua extraordinaire che sei, fluisci con i cambiamenti questa settimana. Potresti essere chiamato ad aiutare gli altri a capire i cambiamenti emotivi che stanno attraversando. Questo è il tuo dono ma non permettere a te stesso di essere svuotato. Devi prima allevare te stesso, quindi raggiungere l'empatia per cui sei famoso. Sogni e visioni saranno intensi il 2 luglio, perché l'eclissi solare nel segno della sorella d'acqua, il Cancro, avrà un forte impatto su di te. I vecchi amanti potrebbero cercarti per il conforto. Se sei attualmente coinvolto, non mettere a repentaglio il presente e il futuro per il bene del passato. Questo potrebbe essere un momento particolarmente potente per l'amore!

