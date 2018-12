Oroscopo della settimana dal 10 al 16 dicembre: la parola alle stelle

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 al 16 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Ariete:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Ariete, l'amore può sembrare un tiro alla fune tra passato e futuro. Da Mercoledì 13 dicembre al 3 gennaio, Mercurio che viaggia attraverso il Sagittario rivolgerà la tua attenzione verso il futuro e ti renderà irrequieto per esplorare. Se stai cercando una relazione, potresti incontrare un potenziale partner che condivide le tue convinzioni o è alla ricerca di una conoscenza più elevata. Viceversa, venerdì, penserai alle connessioni dal tuo passato mentre la Luna in Pesci si fonde con Marte e Nettuno. È rimasto qualcosa di irrisolto, Ariete? Ti sentirai più padrone di te stesso da sabato sera a domenica, mentre la Luna nel tuo segno accende la tua auto-espressione. Grazie a Mercurio dal 6 dicembre in poi fino alla fine del mese ed a un benefico Sagittario, i nativi dell'Ariete avranno una rinascita di energia per discutere avanzamenti di carriera e per la progretti di affarti impegnativi.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Toro:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Toro, argomenti su sesso, guarigione o morte ti affascineranno dopo che Mercurio entrerà nel Sagittario mercoledì (fino al 3 gennaio). Sarai più rivelatore del solito nelle tue conversazioni con le persone con le quali ti senti a tuo agio, che possono accendere l'intimità nella tua relazione attuale o catturare l'interesse di qualcuno di nuovo. Nella parte finale di questa settimana, il collegamento con gli amici ti ispirerà e ti motiverà, ma con Nettuno sulla scena di venerdì, fai attenzione delle informazioni personali di chi ti fidi. Questo fine settimana, il tuo lato audace verrà fuori dopo che la Luna entra in Ariete nella notte di Sabato!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Gemelli, le questioni relative alla vita sentimentale saranno il tuo obiettivo principale da mercoledì fino al 3 gennaio. In quel momento Mercurio illuminerà la tua zona delle re4lazioni sentimentali e ispirerà idee e conversazioni sul matrimonio, sulla condivisione e / o sull'impegno. Se stai cercando una relazione, potresti incontrare qualcuno compatibile attraverso i tuoi rapporti sociali. Dovrai solo chiarire le tue intenzioni quando Nettuno entrerà in scena venerdì. Questo fine settimana, le tue parole ti renderanno una calamita per gli ammiratori da sabato sera a domenica!

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Cancro:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Cancro, ti stai mettendo in contatto con il lato spirituale dell'amore, specialmente verso il fine settimana. Ma prima, Mercurio entrando in Sagittario mercoledì (fino al 3 gennaio) rivolgerà la tua attenzione ai progetti di lavoro e alle cose da fare. Il romanticismo sarà più nella tua mente da giovedì a sabato, quando le influenze dei Pesci risveglieranno la tua più alta consapevolezza. In quanto tale, potresti avere l'impulso di iniziare una relazione sentimentale con qualcuno sulla tua lunghezza d'onda spirituale. Qualcuno di speciale potrebbe andare nella tua direzione durante un'attività che migliora la tua crescita personale.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Leone:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Leone, le parole giocheranno un ruolo nell'amore mentre Mercurio viaggia attraverso il Sagittario nel tuo regno romantico. Da mercoledì fino al 3 gennaio, le parole nelle tue conversazioni verrà dal e farai fiorire l'amore. Se sei single, la tua saggezza, conoscenza o abilità a flirtare potranno attirare l'attenzione di qualcuno di speciale. Ma prima, molte influenze nella tua zona di trasformazione questa settimana suggeriscono che potresti aver bisogno di avere più cura della tua anima. Lasciare perdere ogni sentimento negativo riguardo alle relazioni precedenti farà spazio nel tuo cuore per più amore nella tua vita.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Vergine:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Vergine, anche se il caos regnerà lunedì, la tua vita amorosa sarà al centro della scena da giovedì fino a sabato sera. È in questo modo che molteplici influenze energizzeranno la tua zona di sentimentale e rivitalizzeranno la tua relazione attuale o, forse, porteranno un potenziale amante. Avrai solo bisogno di mantenere la tua chiarezza venerdì. Da Mercoledì al 3 gennaio, Mercurio che viaggia attraverso il Sagittario darà energia alle idee e alle conversazioni sulla tua vita familiare. Un parente può assumere il ruolo di cupido e presentarti a qualcuno di speciale.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Bilancia, le tue capacità intellettuali cattureranno l'attenzione degli ammiratori nelle prossime settimane. Da Mercoledì al 3 gennaio, Mercurio viaggiando attraverso il Sagittario darà energia alle tue idee e conversazioni, rendendo questo il momento ideale per stringere nuovi contatti. Avrai solo bisogno di essere sicuro che il tuo cervello sia allineato con il tuo cuore in ogni decisione che prendi sull'amore. Il romanticismo può essere particolarmente dolce il sabato sera o la domenica. Inoltre questa settimana, molteplici influenze dei Pesci ti incoraggiano a concentrarti sul miglioramento del tuo benessere entrando in contatto con le tue esigenze emotive e fisiche.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Scorpione, anche se sarai concentrato sui soldi nelle prossime settimane, questa settimana non si tratterà solo di aspetti pratici. Innanzitutto, Mercurio sta viaggiando attraverso il Sagittario da mercoledì fino al 3 gennaio, il che rivolgerà la tua attenzione al miglioramento delle tue entrate e potrebbe presentare un'opportunità finanziaria attraverso uno dei tuoi contatti. Al contrario, a partire da giovedì, le influenze dei Pesci daranno energia al tuo reame romantico per ravvivare la tua relazione attuale o portare qualcuno di nuovo. Ma con nebuloso Nettuno sulla scena di venerdì, dovrai impegnarti per fare la scelta giusta, usa la razionalità.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Sagittario, punta sulla tua intelligenza per affascinare chi ti sta vicino o chi vorresti che lo fosse. Da Mercoledì fino al 3 gennaio, Mercurio viaggiando attraverso il tuo segno e ti chiederà di iniziare conversazioni per condividere le tue idee, che potrebbero attrarre un potenziale amante che apprezza il tuo intelletto. Tuttavia, il tuo istinto sarà attivato anche durante il fine settimana grazie all0influenza dei Pesci. Un appuntamento piacevole con il tuo partner Giovedi o Venerdì potrà approfondire la vostra connessione. Se sei single, l'aura seducente che ti circonda questo fine settimana ti farà diventare una calamita per gli ammiratori.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Capricorno, i ricordi del tuo passato emergeranno mentre Mercurio viaggia attraverso il Sagittario. Da mercoledì fino al 3 gennaio, sei incoraggiato a pensare alle persone che hanno toccato la tua vita per scoprire ogni sentimento irrisolto che ti impedisce di condividere il tuo cuore. Confidare in qualcuno di cui ti fidi può sollevare un peso dal tuo cuore il giovedì o il venerdì. Inoltre, la tua intuizione sarà particolarmente attiva il venerdì. Dovrai solo essere super-chiaro nelle tue comunicazioni per evitare un equivoco.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Acquario:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Acquario, anche se la settimana potrebbe iniziare in maniera decisa, martedì è un momento eccellente per un appuntamento con il tuo partner o per attirare l'attenzione di qualcuno di nuovo. Quindi, da Mercoledì al 3 gennaio, Mercurio viaggiando attraverso il Sagittario animerà le conversazioni con i tuoi amici e ti ispirerà a condividere le tue idee durante le attività di gruppo. In quanto tale, un amico potrebbe abbinarti a qualcuno di speciale. Per lo meno, sarai sicuro di incontrare persone interessanti mentre socializzi.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Pesci:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Pesci, assumere un ruolo di guida nelle conversazioni attirerà ammiratori mentre Mercurio viaggia attraverso il Sagittario. Da mercoledì fino al 3 gennaio, il pianeta delle comunicazioni nella tua zona di carriera ti ispirerà ad esprimere le tue idee e opinioni e parlare del tuo lavoro. Se stai cercando l'amore, è probabile che tu possa attrarre qualcuno che apprezzi la tua autostima e condivida i tuoi obiettivi, se sei chiaro sulla tua direzione. Ancora meglio, la Luna che si connette a Marte e Nettuno nel tuo segno di venerdì aumenterà sicuramente il tuo fascino, ma dovrai accedere al tuo intuito per entrare in contatto con qualcuno che è giusto per te.

