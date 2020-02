Oroscopo della settimana dal 10 al 14 febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 febbraio al 14 febbraio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: L'impegno sarà nella tua mente nelle prossime settimane. Da domenica al 30 marzo, il tuo sovrano su Marte che viaggia attraverso il Capricorno fisserà i tuoi obiettivi su un obiettivo che ti appassiona, sia nella tua vita personale che nella tua carriera, quindi ora è il momento di chiarire ciò che è più importante per te. Basta essere consapevoli del fatto che Mercurio che diventa retrogrado nel tuo regno inconscio di domenica (fino al 4 marzo) può innescare pensieri o credenze fuori moda che deragliano i tuoi piani. Sul lato positivo, prendersi del tempo per il silenzio rivelerà eventuali limiti interni che ti trattengono.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Toro: È tempo di sgranchirti le ali, Toro! Da domenica al 30 marzo, Marte che attraversa il Capricorno nel tuo regno di espansione ti sposterà verso attività che allargano la tua crescita personale. In una relazione, questo è il momento ideale per approfondire la connessione intellettuale o spirituale con l'altro significativo, magari attraverso il viaggio o l'acquisizione di conoscenze superiori insieme. Se sei solo, un ammiratore da lontano può attirare la tua attenzione. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che diventa retrogrado nel tuo regno sociale favorisce il contatto con vecchi amici, ma può fare confusione con i piani che fai durante questo periodo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : È ora di prendere coscienza di ciò che ti spinge, Gemelli. Da domenica al 30 marzo, Marte che attraversa il Capricorno nel tuo regno di guarigione e intimità stimolerà le tue emozioni più profonde, specialmente quelle che ti costringono ad agire (passione, rabbia, dipendenza). Gli incontri sessuali possono essere insolitamente intensi. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che diventa retrogrado nel tuo regno di obiettivi può rovinare i tuoi piani e le tue comunicazioni professionali. Al contrario, questo è il momento ideale per rivedere i passi che devi compiere per realizzare i tuoi sogni.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Da domenica al 30 marzo, Marte che viaggia attraverso il Capricorno nel tuo regno di coppia è tutto incentrato su due incontri con il tuo compagno, il tuo amico più caro o persino qualcuno di nuovo. Tali interazioni avranno probabilmente un forte effetto su di te perché Marte è il pianeta di energia, passione e rabbia. Ad esempio, uno scoppio con l'altro significativo può essere snervante, ma può anche aprire la strada a una maggiore intimità. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che diventa retrogrado nel tuo regno di conoscenza superiore favorisce la revisione delle tue convinzioni per determinare se sono ancora vere per te.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Da domenica al 30 marzo, Marte viaggiando attraverso il pratico Capricorno focalizzerà la tua attenzione sulla tua vita quotidiana e sul tuo benessere. Leo, non è il posto più romantico per te, ma prendersi cura degli affari (e di te stesso) nelle prossime settimane ti darà più tempo per giocare in seguito. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che diventa retrogrado nel tuo regno di tutte le cose misteriose può renderti consapevole dei tuoi pensieri, idee o intenzioni nascosti. Anche il tuo intuito sarà potenziato. Inoltre, questo è un momento eccellente per conoscere meglio il tuo mondo interiore parlando con qualcuno di cui ti fidi.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : È ora di alzare il fuoco, Vergine! Da domenica al 30 marzo, Marte viaggiando attraverso il Capricorno farà rivivere la tua quinta casa amante del divertimento. Questo significa più passione con cui giocare, che può ravvivare la tua relazione attuale, connetterti con qualcuno di nuovo o alimentare la tua creatività. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che diventa retrogrado nel tuo regno di partnership può pasticciare con i piani e le comunicazioni con il tuo compagno, migliore amico o partner commerciale. Il lato positivo è un ottimo momento per rivedere il modo in cui esprimi (o reprimi) le tue idee con le persone più vicine a te.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Da domenica al 30 marzo, Marte che attraversa il Capricorno nel tuo regno domestico ti motiverà a migliorare il tuo ambiente di vita e / o ospitare una festa vivace per la tua famiglia o i tuoi amici. Basta essere consapevoli del fatto che Marte può anche scatenare la tua rabbia per una situazione che coinvolge la tua vita domestica. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che diventa retrogrado può pasticciare con i tuoi piani e le comunicazioni, in particolare quelli che riguardano il tuo lavoro o la tua salute. Il lato positivo è un ottimo momento per rivedere le tue abitudini quotidiane per determinare quanto bene ti stai prendendo cura di te stesso.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Da domenica al 30 marzo, Marte che attraversa il Capricorno nel tuo regno mentale ti spingerà ad esprimerti e ad apprendere nuove cose. Sarai attratto dai cervelli che condividono i tuoi interessi, il che potrebbe portare un ammiratore che apprezza la tua capacità. Basta essere consapevoli della necessità di avere ragione ad ogni costo. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio retrogrado che viaggia attraverso il tuo regno di romanticismo trasformerà i tuoi pensieri verso questioni del cuore. Questo può essere il momento ideale per riconoscere ciò che hai imparato da precedenti relazioni o fare ammenda a qualcuno del tuo passato. Tuttavia, questa influenza può interferire con i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono attività ricreative, intrattenimento o bambini.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Da domenica al 30 marzo, Marte viaggiando attraverso il pratico Capricorno accenderà il tuo potenziale di prosperità. Hai la possibilità di scoprire opportunità di fare soldi e superare tutti gli ostacoli che si frappongono sulla tua strada. Tuttavia, Marte può anche scatenare conflitti o impazienza su una questione di denaro. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che diventa retrogrado nel tuo regno domestico può far deragliare i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. D'altro canto, questo è un momento eccellente per ricercare i tuoi antenati per ottenere informazioni sui tuoi amici di famiglia, che illumineranno ciò che sta accadendo nella tua vita ora.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Da domenica al 30 marzo, Marte che viaggia attraverso il tuo segno accenderà la tua determinazione a soddisfare un desiderio. Questo può riguardare una relazione, un obiettivo di carriera o qualcos'altro a cui stai mirando. Tieni presente che sarai inarrestabile quando persegui il tuo obiettivo, quindi assicurati che chiunque sia coinvolto nei tuoi piani sia sulla stessa pagina. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che diventa retrogrado nel tuo regno mentale può far deragliare i tuoi processi mentali, il che può creare una divisione tra ciò che hai detto e ciò che intendevi veramente dire. Il lato positivo è il momento ideale per ottenere approfondimenti tramite introspezione.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Da domenica al 30 marzo, Marte che viaggia attraverso il Capricorno può rivelare eventuali emozioni nascoste che ti impediscono di perseguire i tuoi sogni. Potresti anche riscoprire la passione per qualcosa (qualcuno?) Che hai messo da parte qualche tempo fa. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che diventa retrogrado nel tuo regno monetario può confondere i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono le tue finanze. Il lato positivo, ora è il momento di analizzare il tuo atteggiamento nei confronti del tuo potere di guadagno per determinare se supporta o diminuisce la tua capacità di manifestare prosperità.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Da domenica al 30 marzo, Marte che attraversa il Capricorno nel tuo regno sociale farà rivivere le interazioni con i tuoi amici e parteciperà alle attività di gruppo. È probabile che uno dei tuoi amici ti motiverà o ti irriterà attraverso una conversazione animata o avviando un'attività con cui sei titubante a coinvolgerti. In quanto tale, dovrai presentarti in anticipo sui tuoi confini se si verifica una situazione del genere. Inoltre, domenica (fino al 4 marzo), Mercurio che gira il segno rivolge i tuoi pensieri verso l'interno, il che supporta l'acquisizione di approfondimenti tramite introspezione, ma guasterà i tuoi piani e le tue comunicazioni esterne.

