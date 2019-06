Oroscopo della settimana dal 10 al 14 giugno: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 giugno al 14 giugno col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Andrai molto d'accordo questa settimana con la vivace Venere nei Gemelli amichevoli. Aspettatevi conversazioni ventilate che coprano argomenti di ogni categoria immaginabile, ma non sorprenderti quando Venere improvvisamente ti farà l'occhiolino a modo tuo. Se sei single, abilmente manovra la conversazione di nuovo sul romanticismo e vedi cosa succede. Il mix di Fuoco e Aria può diventare una calda e alta conflagrazione del tipo più simpatico. Se sei in coppia, porta la tua compagna su un'escursione al vento e al sole questa settimana. Parla di tutti i tuoi piani per il futuro che includono lui o lei. Termina la giornata in un pub per un bicchierino e guarda i sorrisi approfondire con ogni parola. Il tuo messaggio sarà ricevuto.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Non sentirti noioso perché può sembrare un sacco di lavoro per tenere testa a tutte le chiacchiere brillanti di un evento sociale. Il tuo approccio sensuale e lento all'amore ha avuto il suo mese scorso in un modo bellissimo. Marte in Cancro sta aspettando il tuo segno e fa emergere il vero affare dopo che la "pubblicità" è finita in situazioni romantiche. Se single, vai da qualche parte con il tuo appuntamento al mare. Se sei in coppia, trascorri del tempo rinnovando la tua casa e godendoti le pause nel processo con il tuo tesoro. La luna in Vergine all'inizio di questa settimana renderà i tuoi gusti particolarmente buoni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Sei al top questa settimana! Mostra i tuoi amuleti con Mercurio al massimo e goditi i round mentre i venti universali sono alle tue spalle. A metà settimana, con una bella Bilancia della Luna che brilla di luce, sei al tuo meglio stellare. Se single, sceglierai tra diverse potenzialità romantiche. Se sei in coppia, il tuo compagno ti troverà più irresistibile che mai con il sole e Venere nel tuo dominio.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Con aspetti di Nettuno e Saturno che contattano Marte nel tuo segno, questa settimana potresti creare l'arte più magnifica ed eterea. La danza è favorevole con il trigono Nettuno / Marte e qualsiasi cosa atletica, che sia anche aggraziata, sarà benedetta dalle stelle ora. Se single, potresti incontrare un nuovo amore in uno spettacolo, in una classe o in un workshop come co-partecipante. Se sei in coppia, tu e il tuo partner troverete insieme interludi intimi, specialmente in ambienti artistici.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Sei un po' irritabile questa settimana? Nessun problema. A metà settimana, l’allineamento Bilancia-Luna ti farà uscire dal guscio. Venere in Gemelli diventerà brillante, elencando il tuo fascino in un incontro sociale se sei single. Non arrossire. Li conosci già tutti. Se sei in coppia, non trascurare il tuo compagno solo perché il vecchio Saturno e Plutone ti stanno sfregando nel modo sbagliato dal Capricorno e ti fanno rimanere in ufficio in ritardo. Marte nella tua dodicesima casa sta suggerendo un viaggio in qualche luogo appartato e tranquillo con la tua compagna.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : La luna nel tuo segno all'inizio della settimana ti renderà loquace ed emotivo. Sullo sfondo, una trina di lunga durata di Saturno e Plutone in Capricorno rafforza i tuoi obiettivi e le tue conquiste. Quindi, rilassati. Lascia che Nettuno ti spinga dal segno opposto Pesci a sognare un po'. Il Marte-Cancro in un aspetto semplice al tuo sole ti darà l'energia e guiderà il romanticismo nella coppia.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Con il generoso Giove in Sagittario che forma un sestile a lungo termine per te, e Venere che ora aspetterà dai Gemelli, la luna nel tuo segno a metà settimana potrebbe trasformarsi in una gloriosa festa! Se sei aperto al nuovo amore non essere timido con estranei attraenti, perché i pianeti faranno abbondanti opportunità di connessione. Se sei in coppia, tu e il tuo partner apprezzerete particolarmente una vacanza di qualche tipo. Socializzare nel mezzo di questa settimana invece che alla fine, quando la luna che scivola nello Scorpione potrebbe renderti un po' lunatico. Nessun problema. All'inizio della prossima settimana tutto si chiarirà con la Luna Piena in Sagittario.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Potrebbe essere il momento di una messa a punto psichica, lo Scorpione. La turbolenta ed emozionante Marte in Cancro potrebbe farti rimuginare tra i festeggiamenti questa settimana. Truculento Urano che si oppone a te potrebbe riservare qualche sorpresa, ma quando la luna entra nello Scorpione nel fine settimana ti riunirai di nuovo e lo farai come fai sempre. Allontanati da tutti i discorsi vicino a un lago o oceano con il tuo amico o amante. Entrambi tornerete in città rinnovati.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Questa settimana potresti star bene guardando da lontano la schiuma e le bolle del mare. Che ne dici di lasciar esplodere la tua magnanimità su tutta la scena per assicurarti un buon momento per tutti? La luna, diventando più luminosa, culminerà nel tuo segno entro pochi giorni. Puoi amare su un livello più ampio e impersonale in questo momento. Se sei in coppia, non lasciare che il tuo compagno si senta trascurato mentre tendi al collettivo. Mantieni un po' di quella generosità a casa.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Marte nella tua settima casa solare richiederà la tua attenzione ora. Vai avanti e dai al tuo amico una priorità su quel che c’è da fare, in quanto c'è poco che puoi fare per ignorarne i segnali. Il lavoro aspetterà. All'inizio di questa settimana la Luna Vergine sarebbe un ottimo momento per una vacanza nei giorni feriali.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Ti innamorerai questa settimana perché le energie ariose che ora governano il cielo sono proprio al tuo posto. A metà settimana, un incontro con un nuovo amore in un bar o in un caffè stimolerà la conversazione che renderà la tua relazione un po' più profonda. Se sei in coppia, assicurati di uscire per un appuntamento speciale quando la luna in Bilancia romantica e amichevole nei tuoi confronti regnerà tra il 12 e il 14 giugno. Vi divertirete entrambi se lo farai.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Marte appassionato in Cancro sta chiamando il tuo nome questa settimana. Il sestile Nettuno / Marte del 14 giugno sarebbe il momento perfetto per esprimere il tuo amore al tuo compagno: corpo, mente e spirito. Pianifica l'ambiente e l'umore perfetti. Effettua una vita passata insieme usando costumi e oggetti di scena da un altro tempo e luogo. Se single, sparisci con un nuovo amore per il fine settimana quando la tua intuizione ti dice che vuoi essere coinvolto più profondamente. Rendilo un posto vicino al mare. Entrambi tornerete cambiati in modo meraviglioso.

