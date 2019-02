Oroscopo della settimana dal 11 al 17 febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 11 al 17 febbraio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

( sottolineato ) Oroscopo della settimana Ariete: Goditi un inizio settimana entusiasmante mentre il tuo sovrano Marte si fonde con l'elettrizzante Urano. Sarai assetato di entusiasmo e potresti precipitarti per un capriccio, sia con la tua dolce metà o semplicemente da solo, il che può portarti in un territorio interessante. Basta tenere a mente che con Marte sulla scena, l'impazienza può scatenare parole rabbiose o una decisione avventata. Ti sentirai più stabile dopo che Marte entrerà in Toro giovedì (fino al 30 marzo), che rivolgerà la tua attenzione a questioni pratiche e potrebbe portare un'opportunità finanziaria.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Di solito non sei impulsivo, preferisci procedere a un ritmo costante, ma tale prevedibilità potrebbe sfuggirti nelle prossime settimane. Questo perché la Luna del primo quarto nel tuo segno di Martedì ti renderà ansioso di andare avanti, mentre la fusione Marte-Urano che accompagna in Ariete potrebbe spingerti ad agire su un desiderio che probabilmente hai messo nel dimenticatoio. Ciò significa che sarai più assertivo del solito quando persegui un obiettivo. Se il tuo obiettivo implica una relazione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Il tuo mondo interiore sta ricevendo una sveglia. Come Marte si fonde con Urano in Ariete il martedì, un amico o un gruppo possono fornire una visione che ti spinge verso qualcosa che desideri. Tuttavia, potrebbe essere necessario risolvere un'emozione limitante prima di poter andare avanti. Cosa ti impedisce di perseguire i tuoi sogni? Inoltre, tra giovedì e 30 marzo, Marte che viaggia attraverso il Toro nel tuo regno inconscio ti renderà consapevole di qualunque cosa ti impedisca di agire sul tuo istinto, come essere bloccato nella tua testa quando si tratta di questioni del cuore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Cancro I tuoi amici giocheranno un ruolo importante nella tua vita nelle prossime settimane. Come la Luna del primo quarto in Toro di martedì illumina la tua zona sociale, sarai motivato a fare progetti con un amico a partecipare a un gruppo. Ancora meglio, Marte che entra in Toro giovedì (fino al 30 marzo) ti trasformerà in una farfalla sociale, specialmente se sei stato sequestrato nel guscio ultimamente. Stare vicino alle persone sulla tua lunghezza d'onda non solo solleverà il tuo morale, ma è anche la tua migliore occasione per incontrare qualcuno di speciale. Se sei accoppiato, socializzare insieme può rivitalizzare la tua relazione.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Leone : La tua avventurosità ti renderà irresistibile all'inizio della settimana. Man mano che Marte si fonde con Urano, sarai motivato a esplorare un luogo o un'attività che è nuova per te. Incontrare nuove persone - e forse un potenziale amante - farà parte del quadro. Il romanticismo può essere trovato anche attraverso un'attività spirituale. La Luna del primo quarto in Toro di martedì, insieme a Marte che entrano in Toro giovedì (fino al 30 marzo) ti chiederà di concentrarti sulla tua carriera, il che significa che sarai attratto da persone che condividono i tuoi obiettivi o competenza.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Le attività che migliorano la tua spiritualità o ampliano le tue conoscenze porteranno nuove persone nella tua vita nelle prossime settimane. La Luna del primo quarto in Toro di martedì rivolgerà la tua attenzione verso le tue pratiche spirituali, mentre Marte che entra in Toroi giovedì (fino al 30 marzo) ti motiverà ad esplorare un nuovo territorio. Forse ti fisserai su un viaggio all'estero o ti iscriveresti a un programma di apprendimento. In ogni caso, probabilmente ti connetteresti con un ammiratore lungo la strada che condivide la tua filosofia di vita.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : L'attenzione all'intimità può accendere la passione nelle prossime settimane. Mentre la Luna del primo quarto in Toro risveglia il tuo bisogno di vicinanza, la fusione Marte-Urano che accompagna l'Ariete può innescare un desiderio di eccitazione. Se sei da solo, potresti essere attratto da qualcuno con un atteggiamento spericolato. Inoltre, tra giovedì e il 30 marzo, Marte che viaggia attraverso il Toro darà energia ai tuoi desideri più profondi. Tuttavia, può anche innescare qualsiasi risentimento tu abbia nutrito nel tuo rapporto attuale o in uno del passato. In altre parole, un incontro sexy aprirà tante possibilità.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Si tratta di partnership nelle prossime settimane. Martedì il primo quarto di Luna in Toro sta indirizzando la tua attenzione verso attività condivise con il tuo conoscente, amico intimo o socio in affari. Il venerdì è un momento eccellente per un incontro sentimentale. Inoltre, tra giovedì e il 30 marzo, Marte che viaggia attraverso il Toro darà energia alle interazioni con la persona più vicina a te. Con Marte in scena, le emozioni possono variare dalla lussuria alla rabbia, quindi sforzati di rimanere in contatto con il tuo mondo interiore per rimanere concentrato.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: La settimana inizia con una vibrazione pratica mentre la Luna del primo quarto in Toro ti spinge a fare cose. Eppure, un incontro sexy può essere nelle stelle mentre Marte si fonde con Urano nel tuo regno romantico. I tuoi desideri si sposteranno verso l'insolito, quindi potresti trovarti attratto da qualcuno eccentrico, brillante o imprevedibile. Poi è di nuovo al lavoro giovedì dopo che Marte è transitato in Toro (e il 30 marzo). Ma non sarà tutto lavoro e niente gioco - se stai cercando l'amore, potresti incontrare un ammiratore focalizzato sull'aiuto ai bisognosi.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Esprimere ciò che è nel tuo cuore sarà il tuo obiettivo nelle prossime settimane. La Luna del primo quarto in Toro di martedì risveglierà il tuo romantico interiore, ma la fusione Mars-Urano che accompagna in Ariete farà vibrare il tuo senso di sicurezza. Se riesci a rimanere centrato attraverso questa strana influenza, Marte che entra in Toro giovedì ti rimetterà in carreggiata. In effetti, il pianeta della passione darà energia al tuo regno romantico fino al 30 marzo, rendendo probabile che ti godrai una serie di sexy interludi con la tua dolce metà o vivrai un'attrazione fumosa per qualcuno di nuovo.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : L'attenzione alla tua vita familiare può ispirare alcuni incontri vivaci nella tua dimora nelle prossime settimane. La Luna del primo quarto in Toro di martedì, insieme a Marte che entrano in Toro giovedì (fino al 30 marzo), potrebbe trovarti ad avviare un audace progetto di miglioramento domestico, mentre la tua passione per riunire le persone ti ispirerà a condividere la tua casa con il tuo famiglia e amici. Inoltre, una prova per due può accendere la passione tra te e la tua dolce metà. Basta essere consapevoli del fatto che Marte è il pianeta sia di energia che di rabbia, quindi stai attento se entri in conflitto con un membro della famiglia o un estraneo.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Esprimere i tuoi sentimenti e le tue idee porterà un incontro romantico e altre opportunità nelle prossime settimane. Questo perché la Luna del primo quarto in Toro di martedì, insieme a Marte che entrano in Toro giovedì (fino al 30 marzo), darà energia al tuo regno di intelletto e comunicazioni. Questa è una buona notizia per i parolieri là fuori, e anche le persone che sono timide avranno il coraggio di parlare. Che tu sia accoppiato o in cerca di amore, condividere la tua conoscenza, umorismo o civetteria ispirerà romanticismo. Il venerdì è un momento eccellente per un appuntamento.

